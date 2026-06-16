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Colombianos en México se viralizaron en TikTok durante el Mundial por una curiosa entrevista: “Nos acostumbramos a no decir chaqueta”

Los hombres en cuestión subrayaron que comprender el sentido de las palabras que ellos suelen usar a diario ha representado un gran desafío

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La presencia de aficionados colombianos en México durante el Mundial 2026 ha generado anécdotas curiosas y un intercambio cultural inesperado: tres jóvenes entrevistados por la influencer Gali Vasquez revelaron los desafíos del lenguaje - crédito galivasquez1 / TikTok

La fiebre mundialista de 2026 ha generado un ambiente especial en Norteamérica, donde miles de fanáticos han llegado para vivir la pasión del fútbol en Estados Unidos, Canadá y México. En este último país, la atención se centró en tres colombianos entrevistados por la influencer Gali Vasquez, allí compartieron impresiones sobre su experiencia en territorio mexicano.

Durante la charla, Vasquez preguntó de dónde provenían. Uno de los visitantes respondió: “De Manizales, Caldas, en el Eje Cafetero colombiano”, mientras que los otros dos confirmaron que todos eran del mismo lugar. Cuando se les consultó sobre la experiencia en México, la respuesta fue inmediata: “Muy bien, la verdad que la gente mexicana es una belleza”.

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La conversación giró hacia las diferencias culturales, especialmente en el lenguaje. Los colombianos relataron algunas anécdotas lingüísticas que les llamaron la atención: “Tienen que comenzar a acostumbrar a decir chamarra”, indicó uno de ellos, refiriéndose a la palabra mexicana para chaqueta. Rieron al mencionar que en su país “chaqueta” tiene otro significado, a lo que la influencer añadió en tono de burla: “Y acá significa otra cosa”.

Tres colombianos relatan a Gali Vasquez su experiencia mundialista en México, marcada por diferencias lingüísticas y la hospitalidad local - crédito galivasquez1 / TikTok
Tres colombianos relatan a Gali Vasquez su experiencia mundialista en México, marcada por diferencias lingüísticas y la hospitalidad local - crédito galivasquez1 / TikTok

Otras diferencias surgieron en la charla. Uno de los entrevistados explicó: “El claxon en nuestro país se llama pito”, lo que provocó carcajadas por el doble sentido en México. Reconocieron que estas pequeñas diferencias ya forman parte de su aprendizaje en la visita.

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En cuanto a la hospitalidad, destacaron el recibimiento del público local: “Nos hemos sentido muy acogidos en México. En todas partes donde hemos estado, hombres, mujeres, en el metro, en todo lado, hemos sido muy bien recibidos”, resumió uno de los hombres. También expresaron admiración por las mujeres mexicanas, a quienes describieron como “muy trabajadoras, bonitas” y subrayaron la amabilidad que han sentido desde su llegada.

Sobre el motivo principal del viaje, confirmaron tener entradas para el partido entre Colombia y Uzbekistán, detallando que pagaron “como 600 dólares” por los boletos. La experiencia mundialista, explicaron, resultó menos costosa gracias a que se hospedan con un amigo, lo que les permitió ahorrar. No obstante, advirtieron: “Han subido mucho los precios y eso no afecta solo al turista, porque impacta también al mexicano”.

El video generó comentarios variados en redes sociales. La mayoría de los usuarios se sorprendieron por la confusión de términos como “chaqueta” y “popote”, mientras otros debatieron sobre las similitudes culturales. Y otros reflexionaron: “No, nos parecemos como cultura, llevo viviendo varios años aquí en México, lo único que nos parecemos es que hablamos español”.

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