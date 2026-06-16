Así puede ayudarse a curar el dolor de espalda baja, según médico colombiano

La advertencia médica con la que debe ir a urgencias con el dolor de espalda baja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El médico colombiano Oswaldo Restrepo volvió a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales tras publicar un video en su canal de YouTube en el que abordó uno de los problemas de salud más frecuentes entre la población: el dolor de espalda baja.

En esta oportunidad, el profesional explicó cuáles serían algunas de las causas menos conocidas de esta molestia y compartió una rutina de estiramiento que, según indicó, podría ayudar a aliviar los síntomas asociados con la tensión muscular y el sedentarismo.

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Restrepo aseguró que muchas personas reciben tratamientos enfocados únicamente en controlar el dolor, sin profundizar en los factores que podrían estar contribuyendo al problema y por eso decidió realizar la publicación con la que aseguró que podría ayudar a muchas personas.

“Probablemente has ido al médico, te han tomado radiografías, te han recetado pastillas para el dolor y te han dicho que tienes el desgaste común por la edad. Pero hoy te voy a revelar la verdadera causa de tu dolor, esa que nadie te dice. El problema real casi nunca está en tu espalda”, afirmó el especialista.

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El médico Oswaldo Restrepo atribuye el dolor lumbar a desequilibrios musculares por pasar horas sentado - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo/YouTube

Según explicó, en muchos casos el dolor lumbar no estaría relacionado directamente con una enfermedad de la columna vertebral, sino con desequilibrios musculares originados por permanecer sentado durante largos periodos.

¿Cuál sería la verdadera causa del dolor lumbar?

Para facilitar la comprensión del problema, Restrepo comparó la columna vertebral con el poste central de una carpa de camping que necesita el apoyo equilibrado de varias cuerdas para mantenerse estable.

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“Esas cuerdas en tu cuerpo son los músculos de tu pelvis, de tus glúteos y de las piernas”, explicó.

De acuerdo con el médico, pasar muchas horas sentado frente al computador, conduciendo o viendo televisión puede provocar que algunos músculos se acorten y pierdan flexibilidad, mientras otros se debilitan por falta de uso.

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Oswaldo Restrepo pone el foco fuera de la columna y explica por qué el dolor lumbar puede empezar en los glúteos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Cuando pasamos muchas horas al día sentados, los músculos de la parte delantera de las piernas se encogen y se ponen cortos, mientras que los músculos de los glúteos se duermen y pierden toda la fuerza”, señaló.

Como consecuencia, la zona lumbar termina compensando este desequilibrio: “El dolor en tu espalda baja no es porque la columna esté enferma, es simplemente el grito de unos músculos cansados que están haciendo el trabajo que a los glúteos y a la pelvis se les olvidó hacer”, agregó.

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Los errores que podrían empeorar el dolor

Durante su intervención, Restrepo también advirtió sobre algunos hábitos que podrían agravar las molestias lumbares. Uno de ellos es el uso prolongado de fajas ortopédicas sin supervisión médica.

“Cuando usas esa faja por muchas horas, estás diciéndole a los músculos que tu abdomen y tu pelvis ya no trabajen. Los dejas perezosos, se debilitan y pierden el uso”, explicó.

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Asimismo, desaconsejó el reposo absoluto durante varios días como estrategia para combatir el dolor: “El reposo absoluto endurece las articulaciones de la columna y vuelve los músculos más rígidos”, indicó.

Los hábitos que pueden agravar la molestia en la espalda baja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El especialista también recomendó evitar permanecer sentado en sillones demasiado blandos, ya que podrían alterar la postura y aumentar la tensión sobre la zona lumbar.

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Como parte de sus recomendaciones, Oswaldo Restrepo compartió una rutina de estiramiento que, según afirmó, puede realizarse antes de dormir o al despertar.

El ejercicio consiste en acostarse boca arriba sobre la cama, flexionar ambas piernas y cruzar un tobillo sobre la rodilla contraria formando una figura similar al número cuatro. Posteriormente, se debe acercar la pierna hacia el pecho de manera suave hasta sentir un estiramiento en la región del glúteo.

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“Mantén esa posición durante exactamente un minuto completo, respirando de forma pausada. Siente cómo con cada respiración el músculo cede y suelta la espalda baja”, explicó. El procedimiento debe repetirse en ambos lados y tomaría menos de tres minutos en total.

De acuerdo con el médico colombiano, practicar este tipo de estiramientos diariamente podría contribuir a disminuir la rigidez matutina, reducir la presión sobre el nervio ciático y mejorar la tolerancia para permanecer de pie durante periodos más prolongados.