Ampliación del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Tolú: Presidente Gustavo Petro aterrizó, pero no bajó del avión

La visita de Gustavo Petro al aeropuerto de Tolú quedó sin acto protocolario después de que la aeronave permaneció unos 20 minutos en tierra y volvió a despegar - crédito @petrogustavo/X

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El sábado 1 de agosto, el presidente Gustavo Petro arribó en el avión presidencial al aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Tolú (Sucre), pero permaneció dentro de la aeronave y abandonó el lugar sin participar en la ceremonia prevista.

El avión estuvo alrededor de 20 minutos en la plataforma antes de despegar nuevamente, lo que generó desconcierto entre los asistentes.

Entre las razones que circularon para explicar la ausencia del mandatario en los actos protocolarios, se mencionó que varias obras complementarias del aeropuerto aún no estaban terminadas. Entre estas, destacó la falta de un cerramiento definitivo y la ausencia de suministro de combustible para jets en la terminal.

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La situación provocó especulaciones sobre posibles motivos de seguridad operacional, pues la terminal tampoco cuenta con iluminación adecuada.

Gustavo Petro aterrizó en el aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, pero no descendió del avión presidencial porque las obras de la terminal no están terminadas - crédito aerocivil.gov.co

La ampliación de la pista del aeropuerto, que ahora mide 2.200 metros de largo y 45 metros de ancho, representa una transformación significativa respecto a la infraestructura anterior, que alcanzaba 1.300 metros.

Según la Aeronáutica Civil, esta intervención permite que aviones como el Airbus A320 —usados tanto en rutas nacionales como internacionales— puedan operar en Tolú, superando la limitación previa a aeronaves tipo ATR.

Durante el tiempo que la aeronave permaneció en tierra, la expectativa creció entre la ciudadanía y funcionarios que aguardaban el inicio de la ceremonia. Según la versión compartida por el propio presidente en su cuenta de X, aún falta la finalización del cerramiento de la pista, aunque ya fue adjudicado, y la disposición de una empresa que suministre combustible para jets, tarea que, en su opinión, debería asumir Ecopetrol.

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En respuesta a lo sucedido, el presidente expresó: “Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú, hecha en mi gobierno. Falta el cerramiento de la pista, ya adjudicado, y la empresa que ponga la gasolina para jet, que debería ser Ecopetrol”, criticando que la petrolera permanezca como fuente de ganancias privadas.

La ampliación de la pista del aeropuerto de Tolú llevó su extensión de 1.300 a 2.200 metros y elevó la capacidad operativa de la terminal.- crédito @AeropuertoTolu/X

Impacto de la modernización y expectativas para la región

La modernización de la terminal aérea busca fortalecer la conectividad del Golfo de Morrosquillo y dinamizar el turismo y la economía regional. Con la nueva pista, la capacidad operativa del aeropuerto se amplía considerablemente, ya que anteriormente solo recibía aeronaves con hasta 72 pasajeros. Ahora, la infraestructura está preparada para vuelos de mayor alcance y volumen.

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La ampliación de la pista y las mejoras en el terminal aéreo forman parte de un plan para posicionar a la región como un nuevo centro de desarrollo turístico en el Caribe colombiano. Las autoridades esperan que el incremento en la conectividad aérea impulse inversiones, facilite el acceso de turistas y promueva oportunidades económicas para Tolú y municipios cercanos.

Incumplimientos de las obras en el aeropuerto

El proyecto del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo en Tolú, que había sido presentado por la Aeronáutica Civil como una obra lista para el 31 de julio de 2026, terminó acumulando más retrasos de los previstos. El desenlace fue claro: ni el presidente Gustavo Petro aterrizó en la pista, ni la terminal fue entregada en la fecha anunciada.

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El incumplimiento de la promesa oficial puso en evidencia las advertencias hechas semanas atrás por el diario El Meridiano. Ya el 28 de mayo, ese medio había alertado sobre la dificultad de ejecutar el 24% restante de la obra en apenas dos meses, pese a la insistencia oficial en que los plazos se cumplirían.

La modernización del aeropuerto Golfo de Morrosquillo busca ampliar la conectividad del Caribe colombiano e impulsar el turismo y la economía del Golfo de Morrosquillo- crédito @AeropuertoTolu/X

Durante un evento público en Sincelejo, el 27 de mayo, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, se dirigió directamente al mandatario: “Señor presidente, usted podrá aterrizar en su avión el 31 de julio en el aeropuerto de Tolú”, afirmó el funcionario, ante la mirada de Gustavo Petro.

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Las expectativas generadas por el anuncio oficial movilizaron a las autoridades locales. La Alcaldía de Santiago de Tolú expidió decretos para regular el tránsito, prohibir drones y restringir motocicletas y transporte de materiales, todo en previsión de la llegada del presidente y la inauguración de la obra.