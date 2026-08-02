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Periodistas en Antioquia fueron amenazados por el Clan del Golfo, al parecer, por investigaciones sobre entidades públicas de Apartadó: “Busca censurar”

Según denunció la Flip, en menos de seis horas, los autores se presentaron como el Ejército Gaitanista de Colombia y buscaron frenar reportajes sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Tránsito del municipio mediante llamadas y mensajes a través de terceros

La Flip denunció amenazas contra cuatro periodistas de Antioquia por investigar a la Secretaría de Movilidad de Apartadó - crédito AFP
La Flip denunció amenazas contra cuatro periodistas de Antioquia por investigar a la Secretaría de Movilidad de Apartadó - crédito AFP
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Hay preocupación entre los periodistas del departamento de Antioquia, después de que se conociera una nueva denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que compromete a cuatro comunicadores que recibieron amenazas en menos de seis horas, presuntamente por indagar sobre actuaciones de la Secretaría de Movilidad del municipio de Apartadó.

Según informó la fundación, los responsables de las intimidaciones se identificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo.

Las amenazas, según la Flip, incluyeron llamadas telefónicas, mensajes transmitidos a través de conocidos y encuentros presenciales. El objetivo sería claro: presionar a los periodistas para que detuvieran cualquier publicación relacionada con supuestas irregularidades en la administración de movilidad local.

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En un lapso menor a seis horas, los comunicadores fueron contactados para exigirles detener las publicaciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad y su cabeza, el secretario Óscar David Angulo, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denuncia y alerta sobre esta situación, la cual busca censurar a la prensa local y restringir el acceso a información de alto interés público”, señaló la fundación.

Los responsables de las intimidaciones se identificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo - crédito X
Los responsables de las intimidaciones se identificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo - crédito X

Entre los afectados figuran Cristian Salas de Noticias El Boom, integrantes de Voces de Urabá y Yeison Rojas de TeleAntioquia Noticias y Darién TV, que también actúa como corresponsal de la misma fundación en la región. Todos ellos habían denunciado irregularidades en procedimientos de movilidad en sus respectivos medios.

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La Flip advirtió que el episodio ocurrido el viernes 31 de julio no es un caso aislado. El organismo informó que Antioquia suma 45 agresiones a periodistas entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año, lo que posiciona al departamento como el más riesgoso del país para quienes ejercen la labor informativa.

La organización advirtió que estos ataques buscan no solo intimidar a los comunicadores, sino obstaculizar el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de interés público.

En respuesta, la Flip exigió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) una evaluación urgente del nivel de riesgo para los cuatro periodistas y la adopción de medidas concretas para garantizar su seguridad. La Fundación también pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar de manera expedita las denuncias presentadas y judicializar a los responsables.

La Flip criticó que la Corte ignoró nexos entre Rivera y Narváez, líderes de un plan sistemático de persecución - crédito Flip
La Flip criticó que la Corte ignoró nexos entre Rivera y Narváez, líderes de un plan sistemático de persecución - crédito Flip

Ante la gravedad de los hechos, cualquier acto de violencia contra los reporteros es inadmisible y requiere una respuesta inmediata. La FLIP exige a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar con urgencia el riesgo de los periodistas amenazados y garantizar las medidas de seguridad necesarias”, comentó la fundación.

Asimismo, la Flip hizo un llamado a los entes de control para que investigue posibles actos irregulares relacionados con el secretario de Movilidad, Óscar David Angulo, y determine si las amenazas buscan encubrir hechos ilícitos. Además, la organización pidió a la Alcaldía de Apartadó y a la Policía Nacional activar planes de protección para los periodistas afectados, solicitando al alcalde Adolfo David Romero rechazar públicamente las intimidaciones.

“Así mismo, se le hace un llamado especial a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la presunta existencia de actos irregulares por parte del secretario Óscar David Angulo y si las amenazas contra los periodistas pueden estar siendo una manera de encubrir los hechos”, señala el comunicado.

La Fundación para la Libertad de Prensa y la Defensoría del Pueblo condenaron los ataques a la prensa en Barranquilla, Bogotá y Medellín. FLIP.
La Fundación para la Libertad de Prensa y la Defensoría del Pueblo condenaron los ataques a la prensa en Barranquilla, Bogotá y Medellín. FLIP.

La Fundación hizo énfasis en que una respuesta estatal rápida y coordinada es indispensable para garantizar tanto la seguridad de los comunicadores como el acceso de la ciudadanía a información veraz.

“La dimensión del riesgo exige una reacción integral del Estado que esté a la altura de la amenaza y garantice la protección de la vida de los periodistas y el ejercicio libre del periodismo local”, señaló la Flip.

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