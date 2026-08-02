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Federico Gutiérrez respaldó a Daniel Maldonado y afirmó tener pruebas en caso judicial contra Daniel Quintero: “No se retracte”

El alcalde de Medellín aseguró que existen pruebas suficientes sobre presuntas irregularidades en la administración anterior la cual era liderada por el ahora superintendente de Salud

El alcalde de Medellín insistió en que existen pruebas sobre la red “Los Hermanitos Q” - crédito Alcaldía de Medellín
El alcalde de Medellín insistió en que existen pruebas sobre la red “Los Hermanitos Q” - crédito Alcaldía de Medellín
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El activista político Daniel Maldonado enfrentaría una orden judicial que podría llevarlo a prisión por negarse a retractarse de sus señalamientos públicos contra el superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el caso de presunta corrupción en el lote Aguas Vivas.

En el contexto del programa radial La Milagrosa, Maldonado declaró que no piensa disculparse, incluso ante la posibilidad de ser encarcelado. Según sus palabras, “me voy a ir a pagar el canazo, pero ni por el carajo me le rectifico a ese man”.

Durante la transmisión, Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante del partido Centro Democrático, intervino con preguntas y comentarios que reflejaron la tensión existente en la discusión.

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Cuando Briceño consultó si Maldonado estaba dispuesto a cumplir la condena, el activista respondió que espera una decisión de un segundo juez, aunque consideró que “lo más probable es que pueda perder porque al tipo no le han condenado”.

Orden judicial amenaza con cárcel a Daniel Maldonado tras llamar “corrupto” a Daniel Quintero - crédito @lamilagrosacol/X
Orden judicial amenaza con cárcel a Daniel Maldonado tras llamar “corrupto” a Daniel Quintero - crédito @lamilagrosacol/X

En el intercambio, Maldonado reconoció haber llamado “corrupto” y “terrián rata” a Daniel Quintero, lo que motivó la acción judicial en su contra. “Le dije que era un corrupto y le dije que era un terrián rata. Y el man se enojó muchísimo y me metió una acción”, afirmó Maldonado.

Maldonado sostuvo que la narrativa impulsada por sectores afines al gobierno busca exonerar a Quintero de responsabilidades penales.

“El petrismo está llevando la narrativa. Gustavo Petro, el 20 de julio, cuando lo paró al lado de él, le hizo entender a la gente que la Fiscalía había dicho que era inocente, que el juez había dicho que es inocente. Pero eso es algo completamente falso”, sostuvo el activista.

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Según sus declaraciones, la nulidad del proceso que involucra a Quintero se debió a errores de la Fiscalía, pero el proceso judicial continúa en curso.

De acuerdo con el relato de Maldonado, el hermano de Quintero también enfrenta procesos judiciales por presuntos actos de corrupción. “El juicio le comienza en un mes, exactamente en agosto”, indicó el activista político.

Estas afirmaciones reforzaron la percepción de una disputa judicial aún vigente y con posibles nuevas repercusiones.

Daniel Briceño salió en defensa de Daniel Maldonado - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño salió en defensa de Daniel Maldonado - crédito @Danielbricen/X

En medio del cruce de declaraciones, Briceño preguntó a Maldonado si podía demostrar sus acusaciones contra Quintero.

Maldonado respondió que existen elementos suficientes para sostener sus señalamientos, aunque admitió que la situación judicial es compleja. “Hay hartas cosas para demostrarlo, pero pues, eh, hay algo… Mire, y hay un paréntesis”, comentó durante la conversación.

La controversia alcanzó gran visibilidad en redes sociales, donde Briceño publicó: “El señor @cdmaldonadoo1 le dijo a Daniel Quintero que era un corrupto. Un juez va a meter a la cárcel a Daniel Maldonado por no retractarse, Maldonado dice que con gusto paga el canazo. Mientras eso pasa Daniel Quintero sonríe”.

El exconcejal insistió en que la Fiscalía cuenta con numerosos elementos probatorios sobre la llamada estructura “Los Hermanitos Q”, haciendo referencia a varios integrantes de la familia de Daniel Quintero.

Tras lo anterior, el ambiente político de Medellín se ha visto marcado por enfrentamientos verbales y procesos judiciales de alto perfil, en un contexto de creciente polarización.

La figura de Daniel Maldonado ha ganado notoriedad por su decisión de mantener su postura y enfrentar las consecuencias legales de sus declaraciones.

Federico Gutiérrez sostuvo apoyo a Daniel Maldonado y cuestionó el proceso judicial contra Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez sostuvo apoyo a Daniel Maldonado y cuestionó el proceso judicial contra Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

Esto dijo Fico Gutiérrez sobre el caso de Daniel Quintero

Por su parte, Federico Gutiérrez reiteró en sus intervenciones su apoyo a Daniel Maldonado y la necesidad de esclarecer los hechos relacionados con la gestión de Quintero en la administración local. “Daniel dígale que no se retracte, que yo tengo las pruebas”, recalcó el alcalde en un mensaje dirigido al entorno del activista.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó respaldo a Maldonado y cuestionó el accionar de la justicia.

Gutiérrez manifestó que existen “miles y miles de pruebas de la GDO ‘Los Hermanitos Q’”, en referencia a una presunta organización delictiva vinculada a Daniel Quintero y su entorno.

Por último, el alcalde de la capital antioqueña agregó: “Se robaron a Medellín”. Esta declaración alimentó el clima de confrontación entre sectores políticos y judiciales.

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