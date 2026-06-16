Ante presunto error, las empresas buscan que el Dane sea como el Banco de la República: “Llevamos meses resaltando la inconsistencia”

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que es necesario "blindar al Dane de interferencias políticas y, por ello, debe transformarse en un ente independiente como el Banco de la República" - crédito Fenalco

Las cifras oficiales de empleo formal en Colombia están en el ojo del huracán ante la publicación del informe de la Universidad de Antioquia en el que se habla de un error en la medición del mismo, sobre todo, del formal. La discusión sobre la veracidad de las cifras laborales de la entidad surge por la diferencia entre los datos que ofrece la misma y los registros administrativos alternativos, como la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). Dicha discrepancia alimenta cuestionamientos sobre la capacidad de los indicadores oficiales para representar con fidelidad las condiciones del mercado laboral colombiano y el efecto de las últimas reformas.

La controversia cobró fuerza con el informe académico que señala que, entre 2024 y 2025, los registros de la Pila reportaron la pérdida de 170.000 empleos formales, en contraste con el aumento de 814.000 empleos que informó el Dane en ese mismo periodo. Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la diferencia afecta la credibilidad institucional y condiciona la toma de decisiones en políticas públicas.

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El gremio de los comerciantes, encabezado por Jaime Cabal, exigió una revisión meticulosa de la metodología y advirtió que las discrepancias deterioran la confianza en los indicadores oficiales. “Tenemos la duda cada vez más creciente en torno a la confiabilidad plena de las cifras del Dane en materia laboral, porque no parece normal, y marcha en contravía con la lógica económica, que mientras el crecimiento del PIB del país avance lentamente, el desempleo actual sea el más bajo de lo corrido de este siglo”, afirmó el dirigente.

Aunque el Dane reporta la creación de 814.000 empleos formales en el último año, la investigación indica que no hubo generación de nuevos puestos de trabajo y, por el contrario, se habrían perdido más de 170.000 en ese mismo lapso - crédito Dane

Las dudas empresariales sobre las cifras del Dane

El líder gremial advirtió sobre un entorno complicado y señaló posibles sobrestimaciones en la generación de empleo formal. De acuerdo con el sondeo empresarial de Fenalco, se destacó que:

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64% de las empresas en Colombia redujo su plantilla durante el último año.

44% hizo ajustes moderados y 20% recortes significativos.

93% de los empresarios experimentó aumentos en sus costos laborales.

61% de los casos estos fueron significativos.

25% de las firmas aceleró procesos de automatización.

23% ajustó precios.

22% redujo personal.

Muchas compañías suspendieron la contratación de aprendices del Sena por el costo, optando por asumir la sanción correspondiente.

Registros necesitan “una explicación amplia”

Cabal resaltó que las diferencias identificadas entre los registros administrativos (Pila) y las cifras oficiales exigen “una explicación amplia, técnica y documentada sobre la metodología usada para medir el empleo formal”. Sumó que la discusión no es aislada, debido a que en 2024 el Dane reportó un crecimiento de la productividad laboral del 3% aunque la economía solo se expandió 1,6% ese año, lo que agudizó las interrogantes sobre los indicadores.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), por medio de su presidente, Bruce Mac Master, señaló la incoherencia entre los registros oficiales de empleo y los reportes de la Pila y la Unidad de Pensiones y Parafiscales (Ugpp). “Llevamos varios meses resaltando la inconsistencia entre los datos entregados por el Dane y los datos incluidos en el Pila/Ugpp, que es el registro oficial de personas trabajando y aportando al sistema de seguridad social”, aseguró Mac Master por medio de X.

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Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que la situación merece una revisión metodológica - crédito @BruceMacMaster/X

El directivo insistió en la importancia de revisar los métodos. “Esta situación merece una revisión metodológica porque mucho tememos que la información que se publica regularmente no está dando información fidedigna sobre variables sociales y económicas altamente relevantes”, manifestó el presidente de la Andi.

La explicación técnica y la defensa del Dane

La directora del Dane, Piedad Urdinola, respondió que no existen definiciones alternativas de informalidad, por lo que citó a la adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aplicada de manera oficial en las estadísticas nacionales.

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“Colombia desde que hace parte de la Ocde se comprometió a seguir los lineamientos, buenas prácticas y estándares internacionales para sus mediciones. Esto es cierto incluso desde antes de 2015 y se refuerza con la Ley de Estadísticas que se firmó en esta administración (Ley 2335 de 2023)”, explicó la funcionaria por medio de X.

Urdinola detalló que los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) se toman desde la perspectiva de la oferta laboral, mientras que la Pila mide la demanda registrada por empleadores y cotizantes. Enfatizó en que “estas dos fuentes no son comparables”, ya que la metodología del Dane incluye factores como la formalidad de la empresa, la contabilidad y los registros mercantiles, además de la cotización a salud y pensiones.

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Beatriz Urdinola, directora del Dane, dijo que la Pila tiene problemas en su uso estadístico - crédito @Purdinola/X

“Muchos cotizantes no son ocupados como tal, incluye pensionistas, rentistas, ediles, beneficiarios de programas de reincorporación, voluntarios, etc. Además, los datos registrados hay que actualizarlos hasta 12 meses después, por cotizaciones tardías y por ello solo está midiendo puestos de trabajos formales. De manera que no es posible hacer la comparación entre las dos fuentes, porque sería comparar peras con manzanas”, sostuvo la directora del Dane.

Insistió en mantener la rigurosidad técnica y la importancia de “leer y comprender las definiciones” para interpretar correctamente la información estadística, reiterando que el Dane sigue estándares internacionales.

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Respaldo del Ministerio del Trabajo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó su respaldo institucional al Dane como fuente oficial de estadísticas en Colombia. Recordó que “es la autoridad estadística del país y produce información bajo estándares internacionales de la OIT, con metodologías transparentes, comparables y reconocidas mundialmente”.

Puntualizó que “sus cifras son la base para evaluar las políticas públicas y comprender la realidad económica y social del país“.

Resaltó el funcionario el avance social obtenido durante la actual administración:

3,9 millones de personas salieron de la pobreza desde el inicio del Gobierno.

La pobreza monetaria bajó del 31,8% al 28% entre 2024 y 2025.

La pobreza extrema descendió del 11,7% al 9,6%.

Sanguino enfatizó que “estos avances no se explican por discusiones metodológicas sobre afiliación a la seguridad social. La pobreza se mide por los ingresos reales de los hogares”.

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Explicó que la Geih y los registros de la Ugpp cumplen funciones diferentes y emplean definiciones no equivalentes: la primera observa hogares y fuerza laboral, la segunda registra cotizaciones al sistema de seguridad social. Sanguino aseguró que “son fuentes distintas, complementarias y técnicamente válidas”.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que respalda las cifras del Dane - crédito @AntonioSanguino/X

De igual manera, aportó datos del propio Dane, que, luego de depurar la Pila con el Registro Estadístico de Relaciones Laborales (Relab), arrojan que:

Las relaciones laborales dependientes subieron de 10,1 millones en diciembre de 2022 a cerca de 10,7 millones en noviembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 600.000 empleos formales.

Las relaciones independientes crecieron de 2,5 millones a cerca de 2,75 millones en el mismo periodo.

Según Sanguino, estas cifras evidencian el fortalecimiento de la formalidad laboral y refutan un relato de deterioro del empleo registrado tras las reformas más recientes.

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Autonomía institucional y la transparencia

Fenalco también planteó como prioridad fortalecer la autonomía del Dane, por lo que recomendó dotarlo de un rango semejante al del Banco de la República para garantizar que la producción de estadísticas económicas y sociales se mantenga libre de intereses políticos.

“Conviene que el Dane pase a ser una entidad independiente como lo es el Banco de la República, es decir, que tenga una autonomía propia y de esa manera se blinda la credibilidad de las estadísticas del país que son tan importantes, especialmente las económicas”, planteó Cabal.

Reiteró el dirigente que preservar la credibilidad y la transparencia es decisivo para proteger el valor de la estadística nacional y evitar posibles influencias externas.