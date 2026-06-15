Colombia

María José Pizarro y Camilo Romero se despacharon contra Abelardo de la Espriella: “No es un tigre, es un camaleón”

El exgobernador de Nariño y la congresista del Pacto Histórico se fueron nuevamente de frente contra el discurso del abogado y candidato presidencial

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María José Pizarro y Camilo Romero arremetieron en X contra discurso de Abelardo de la Espriella - crédito María José Pizarro/Prensa - Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS
María José Pizarro y Camilo Romero arremetieron en X contra discurso de Abelardo de la Espriella - crédito María José Pizarro/Prensa - Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS

Las tensiones políticas en Colombia se intensifican a días de la segunda vuelta presidencial, tras las declaraciones de Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y de la congresista del Pacto Histórico María José Pizarro, quienes dirigieron fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella.

La controversia surgió tras la difusión de mensajes y videos en la red social X, en los que los dirigentes señalaron su preocupación ante las propuestas y el discurso del candidato De la Espriella, al que acusan de promover ideas que consideran regresivas y peligrosas para el país.

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En un video publicado en su cuenta oficial, Camilo Romero dirigió un mensaje a quienes respaldan la tauromaquia y la caza, tomando como referencia al jurista y candidato. “Al taurino Abelardo le decimos: ‘No más’”, expresó.

Al mismo tiempo, advirtió que “el mensaje al país es uno: lo que necesita Colombia es un acuerdo nacional y lo que plantea el Tigrillo no es otra cosa sino reencarnar la violencia más desgraciada que ha existido en el país contra los seres humanos, contra quienes piensan distinto, pero también contra la naturaleza y contra los animales”.

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Camilo Romero rechazó discurso de Abelardo de la Espriella y llamó a un acuerdo nacional - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero rechazó discurso de Abelardo de la Espriella y llamó a un acuerdo nacional - crédito @CamiloRomero/X

El exgobernador señaló que el país enfrenta una encrucijada entre la búsqueda de consensos y la imposición de agendas que, en sus palabras, “pretenden acabar con al menos la mitad del país”.

Según Romero, el llamado debe centrarse en la construcción de acuerdos amplios e incluyentes que permitan avanzar hacia una convivencia más pacífica y respetuosa de las diferencias políticas y sociales. “Nos la jugamos por un acuerdo para todos y todas”, dijo, subrayando la importancia de evitar escenarios de polarización y enfrentamiento.

El exgobernador de Nariño reafirmó la necesidad de una respuesta colectiva ante lo que definió como posturas excluyentes y violentas.

Ese no puede ser el camino y Bogotá responde con coherencia”, afirmó, haciendo referencia a la importancia de la capital en la definición del rumbo electoral. Además, anticipó movilizaciones para el 21 de junio, fecha clave en la contienda política, con el objetivo de “ganarle al Tigrillo”, apodo con el que se refirió a De la Espriella.

María José Pizarro cuestionó la coherencia del discurso de Abelardo de la Espriella en la recta final electoral - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro cuestionó la coherencia del discurso de Abelardo de la Espriella en la recta final electoral - crédito @PizarroMariaJo/X

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro también compartió su postura a través de un video difundido en X. Calificó de “tenebroso” escuchar a Abelardo de la Espriella en una reciente entrevista y cuestionó la supuesta inconsistencia en el discurso del candidato.

A días de las elecciones vuelve a cambiar su discurso y pretende borrar lo que ha dicho a lo largo de toda su vida y en esta campaña”, afirmó la congresista.

Entre las principales críticas, Pizarro mencionó las promesas de seguridad total en 90 días, la intención de “destripar a la oposición”, la propuesta de gobernar por decreto y la eliminación de derechos fundamentales.

En su intervención, subrayó que tales ideas “van en contra del espíritu de la Constitución del 91”. Además, señaló incongruencias en la trayectoria del candidato: “Promete mano dura contra los delincuentes, pero hizo carrera defendiéndolos. Dice que va a gobernar con los nunca, pero está rodeado de los de siempre”.

Congresista del Pacto Histórico criticó promesas y alianzas de Abelardo de la Espriella en video publicado en X - crédito @PizarroMariaJo/X

La legisladora hizo referencia a figuras políticas tradicionales como los Char, Efraín Cepeda, sugiriendo que el entorno de De la Espriella no representa una verdadera renovación para la política nacional.

Recuerden ustedes a los Char, a Efraín Cepeda, en fin, hay un largo etcétera”, enumeró Pizarro, alertando sobre los riesgos de lo que considera “pura improvisación autoritaria”.

En sus palabras, el proyecto político del aspirante no significa un cambio, “es un regreso al pasado, pero con más rabia, con mucho más odio y con mayores riesgos para ti y para tu familia”.

Por su parte, la congresista del Pacto Histórico subrayó la importancia de no dejarse llevar por discursos cambiantes y de mantener una mirada crítica frente a las propuestas de los candidatos. “Colombia, que no los llenen de cuentos, que no les metan los dedos a la boca. No es un tigre, es un camaleón”, instó Pizarro, haciendo énfasis en la defensa de los derechos sociales, ambientales y de las mujeres.

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