Francisco Barbosa le contestó a Iván Cepeda por anunciar que presentará otra denuncia en contra de Abelardo de la Espriella: “Desesperante”

Francisco Barbosa cuestionó a Iván Cepeda por llevar rivalidad política a la justicia - crédito Colprensa

Desde la ciudad de Barranquilla, el senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda comunicó la presentación de una denuncia penal contra el candidato Abelardo de la Espriella.

La acción judicial, que también señala al jefe de campaña de De la Espriella, Joaquín Gutiérrez, se fundamenta en la supuesta comisión de cinco delitos relacionados con la asesoría jurídica ofrecida a la desaparecida EPS Salud Vida y con los pagos multimillonarios destinados al funcionamiento del sistema de salud y sus usuarios.

PUBLICIDAD

Durante su declaración pública, Cepeda puntualizó que el “robo de los recursos públicos de la salud en Colombia es uno de los casos de macrocorrupción que han causado tal vez de los peores daños a la sociedad colombiana”.

El legislador del Pacto Histórico subrayó que, en el caso de las empresas vinculadas al paramilitarismo que fueron defendidas por De la Espriella en calidad de apoderado legal, al menos 1.600.000 usuarias del sistema de salud quedaron sin atención. Además, un número significativo de trabajadores del sector salud no recibió el pago de sus salarios.

PUBLICIDAD

El anuncio fue dado a conocer por el candidato del Pacto Histórico el lunes 15 de junio de 2026 desde el Atlántico - crédito @PactoCol/X

El senador añadió que la actuación de De la Espriella habría provocado, directa o indirectamente, que “haya 1.600.000 víctimas del sistema de salud, o mejor, del robo al sistema de salud y de la acción de este hombre”.

Cepeda también criticó la postura del candidato adversario, afirmando: “el candidato De la Espriella, después de este historial de situaciones que son muy graves, tiene el descaro de proponer en este proceso electoral que se haga un plan de choque para rescatar el sistema de salud y que ese plan de choque incluya entregarle a las empresas que han sido objeto de toda esta situación diez billones de pesos”.

PUBLICIDAD

En su intervención, Cepeda calificó como “cínica” la propuesta de su contrincante y concluyó ante los medios presentes: “Qué nos sorprende de la actuación de De la Espriella, quien actúa con cinismo en todas estas”.

El anuncio generó una reacción inmediata en el entorno político. El exfiscal general Francisco Barbosa respondió en la red social X: “Qué cosa tan desesperante. @IvanCepedaCast en vez de dedicarse a la política se dedicó a denunciar penalmente a su adversario. Lástima que el país perdió una gran oportunidad para escuchar ideas”.

PUBLICIDAD

Barbosa agregó que, a su juicio, “esas denuncias no van para ningún lado y trasladan a la justicia debates políticos que deben ser zanjados por la ciudadanía en las urnas”.

Francisco Barbosa respondió a Iván Cepeda por denuncia penal - crédito @FBarbosaDelgado/X

Por su parte, el militante del Centro Democrático Andrés Forero expresó también críticas hacia el senador y candidato presidencial Iván Cepeda por medio de un mensaje en la red social X.

PUBLICIDAD

En su publicación, Forero afirmó que Cepeda “ha sido un mudo espectador de la destrucción y saqueo del sistema de salud adelantado en el gobierno de Gustavo Petro”.

Según el legislador, el reciente interés de Cepeda por los temas sanitarios no apunta a cuestionar a Guillermo Alfonso Jaramillo, sino que busca “atacar con hechos viejos a su rival”. Forero concluyó que la preocupación de Cepeda “no es creíble”.

PUBLICIDAD

Andrés Forero señaló falta de credibilidad en denuncias de Iván Cepeda - crédito @AForeroM/X

Rifirrafe entre Hernán Cadavid y María José Pizarro por denuncia de Cepeda a De la Espriella

La representante María José Pizarro informó que el candidato presidencial Iván Cepeda presentó una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por su presunta vinculación con el desvío de fondos del sistema de salud.

Pizarro detalló en X que la denuncia incluye un contrato de 18.000 millones de pesos con Salud Vida EPS y operaciones que comprometen 164.000 millones en activos, además de posibles impactos sobre 1,6 millones de usuarios. “Que la justicia actúe y esclarezca la verdad”, escribió Pizarro.

PUBLICIDAD

María José Pizarro respaldó denuncia de Cepeda contra De La Espriella por presunto desvío en Salud Vida EPS y Hernán Cadavid le contestó - crédito @hernancadavidma/X - @PizarroMariaJo/X

Frente a ese anuncio, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid cuestionó la iniciativa, respondiendo en la red social de X: “¿Otra vez ofreciendo cárcel? Esa es la propuesta de Cepeda. Encarcelar adversarios”.

El intercambio reflejó el ambiente de confrontación que caracteriza las actuales campañas presidenciales rumbo a las elecciones de este domingo 21 de junio de 2026.

PUBLICIDAD