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Afiche publicitario de Iván Cepeda en la alcaldía de San Gil causa polémica: administración local se pronunció

La controversia por el despliegue no autorizado de material proselitista desata dudas sobre la transparencia y la responsabilidad institucional durante la campaña presidencial en Colombia

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Los avisos publicitarios de campaña del senador progresista fueron ubicados en la fachada de la sede administrativa del municipio santandereano - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X
Los avisos publicitarios de campaña del senador progresista fueron ubicados en la fachada de la sede administrativa del municipio santandereano - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

A falta de seis días para que se realice la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, se siguen conociendo nuevas polémicas que involucran a los aspirantes a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El caso más reciente fue la instalación sin autorización de publicidad política de la campaña presidencial de Iván Cepeda en la fachada de la Alcaldía de San Gil, lo que desató una fuerte controversia institucional en el departamento de Santander.

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La polémica se originó porque se colocaron pancartas, carpas y equipos de sonido para promover la candidatura del líder del Pacto Histórico en espacios de la alcaldía municipal, un lugar reservado exclusivamente a funciones oficiales.

Así mismo, la controversia radica en que la ley prohíbe expresamente este tipo de actos proselitistas en sedes administrativas públicas, ya que comprometen la neutralidad institucional en plena temporada electoral.

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La inspección oficial con la Policía Nacional y el Ministerio Público confirmó la ausencia de permisos, documentos y autorización para la actividad política en la sede administrativa - crédito Captura de Pantalla Facebook/Telesangil
La inspección oficial con la Policía Nacional y el Ministerio Público confirmó la ausencia de permisos, documentos y autorización para la actividad política en la sede administrativa - crédito Captura de Pantalla Facebook/Telesangil

Durante la inspección oficial, empleados municipales y el secretario de Gobierno de San Gil, Orlando Quintero, alertaron de la presencia de pancartas y material político.

La verificación, realizada junto a la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, evidenció la completa ausencia de trámites y permisos previamente aprobados.

No tenían permiso y abusivamente instalaron las pancartas en los muros de la Alcaldía. Esperamos las medidas que tenga que tomar la Procuraduría y las vamos a asumir”, expresó Quintero en diálogo con Blu Radio, agregando que los promotores carecían del plan de contingencia para emergencias, documento obligatorio en este tipo de eventos.

Además, subrayó que “nunca se les dio permiso, nunca hubo autorización por parte del alcalde y nunca hubo autorización por parte del secretario de Gobierno”.

Tras estos acontecimientos, se elaboró un acta sobre los hechos y se envió un informe a las autoridades competentes para su análisis. Quintero reiteró que la administración municipal mantiene distancia de cualquier grupo político y aseguró que el alcalde desconocía completamente la organización del evento.

La instalación sin autorización de publicidad política de la campaña presidencial de Iván Cepeda en la Alcaldía de San Gil desató una controversia institucional en Santander - crédito Captura de Pantalla Facebook/Telesangil
La instalación sin autorización de publicidad política de la campaña presidencial de Iván Cepeda en la Alcaldía de San Gil desató una controversia institucional en Santander - crédito Captura de Pantalla Facebook/Telesangil

Alcaldía de San Gil clama por el respeto a la neutralidad

De otro lado, la Alcaldía de San Gil emitió un comunicado reafirmando su postura institucional de neutralidad en materia electoral, destacando que las sedes oficiales solo pueden ser utilizadas para actividades estrictamente administrativas.

El documento enfatizó que “todos los permisos para el uso temporal del espacio público son evaluados y otorgados bajo criterios de igualdad y transparencia”.

Según el comunicado, cualquier actividad política en espacios públicos debe cumplir todos los requisitos legales, incluidos los permisos y el plan de contingencia para emergencias.

La administración municipal no se opone a la realización de actividades políticas o proselitistas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley”, agregó la administración local, en la que también negó cualquier vínculo de sus funcionarios con la organización del evento del candidato progresista.

La Alcaldía de San Gil ratificó su neutralidad electoral y sostuvo que las sedes oficiales solo pueden destinarse a funciones estrictamente administrativas - crédito Alcaldía de San Gil Santander
La Alcaldía de San Gil ratificó su neutralidad electoral y sostuvo que las sedes oficiales solo pueden destinarse a funciones estrictamente administrativas - crédito Alcaldía de San Gil Santander

Investigación formal

El caso pasó a la Procuraduría Provincial de San Gil, que abrió una indagación por posibles irregularidades y uso indebido de bienes públicos con fines de campaña.

Las autoridades recopilaron documentación, imágenes y actas del hecho para evaluar si la ocupación de la sede administrativa infringió la neutralidad institucional que exige la ley.

De acuerdo con la legislación vigente, está prohibida en todo el Centro Histórico la exhibición de publicidad política en bienes de uso oficial.

El candidato no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la polémica en San Gil - crédito Sergio Acero/Reuters
El candidato no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la polémica en San Gil - crédito Sergio Acero/Reuters

A raíz de la denuncia, la Procuraduría debe determinar la gravedad de los hechos y posibles sanciones administrativas para los eventuales responsables, indicaron los tres medios consultados. Mientras tanto, la administración local insistió en que la legalidad y el respeto al orden institucional son condiciones ineludibles en cualquier proceso democrático en el municipio.

Hasta el momento, las verificaciones institucionales y la investigación mediática no han logrado identificar plenamente a los organizadores de la actividad política. Del mismo modo, desde el equipo del candidato Iván Cepeda no han emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Este episodio ha subrayado la importancia de vigilar la imparcialidad institucional y el cumplimiento de las normas sobre el uso del espacio público en tiempos electorales, así como la dificultad de atribuir responsabilidades cuando no se esclarece quién organiza estos eventos. El proceso de investigación continúa abierto por falta de responsables identificados y la existencia de versiones contradictorias.

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