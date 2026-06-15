Menor de 13 años se ahogó en un paseo familiar, en Coromoro, Santander

El niño participaba en un paseo familiar con su abuela y un primo cuando se registró la emergencia en la quebrada La Ensalada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comunidad en zona rural del municipio de Coromoro, Santander, se encuentra conmocionada por la muerte de un menor de edad en la quebrada La Ensalada.

De acuerdo con información oficial, un niño de 13 años falleció tras sumergirse en un afluente durante una jornada de esparcimiento junto a familiares y amigos.

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El incidente ocurrió en la tarde del domingo 14 de junio en el sector conocido como pozo negro, quebrada La Ensalada, específicamente en la vereda Anacal Bajo del corregimiento de Cincelada.

La víctima decidió lanzarse al agua mientras disfrutaba del paseo, pero no volvió a salir a la superficie, generando alarma entre los presentes.

Las versiones preliminares indican que el menor ingresó al afluente y fue arrastrado o succionado por la corriente - crédito Wikipedia

Los acompañantes del menor de edad reaccionaron con rapidez al notar su ausencia. Varios de ellos ingresaron al agua y, tras varios minutos de intensa búsqueda, lograron extraerlo del fondo del pozo. No obstante, cuando finalmente lo sacaron, el niño ya no presentaba signos vitales.

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El hecho fue reportado inmediatamente a la Policía de la estación de Cincelada. De acuerdo con la información oficial, hacia las 3:30 p. m., familiares y miembros de la comunidad consiguieron recuperar el cuerpo sin vida.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado hasta el kilómetro 2+353 de la vía que conecta Cincelada con Charalá, donde se realizaron los procedimientos judiciales iniciales.

Investigación y llamado a la prevención

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de San Gil se desplazaron al sitio para adelantar los actos urgentes y recopilar información que permita determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos. Según lo indicado por la Policía, se están realizando las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

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La SIJIN de San Gil inició actos urgentes para esclarecer el caso y las autoridades reiteraron la prevención en ríos, quebradas y balnearios naturales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades han reiterado el llamado a la prevención y a la vigilancia permanente en ríos, quebradas y balnearios naturales, especialmente en épocas de mayor concurrencia. En declaraciones, los voceros policiales enfatizaron: “Es fundamental extremar las medidas de seguridad para evitar nuevas tragedias”.

Desbordamiento del río Jordán en Santander afectó a más de 200 familias: autoridades dan recomendaciones para la temporada de lluvias

Las lluvias intensas en Santander han dejado un saldo preocupante en el corregimiento de Berlín, zona rural de Tona, donde el desbordamiento del río Jordán dañó viviendas y arrasó con hectáreas de cultivos, según líderes comunitarios.

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Más de 200 familias y alrededor de 100 hectáreas sembradas de papa y cebolla resultaron afectadas, generando pérdidas económicas que ponen en jaque a los agricultores de la región.

La emergencia impactó de lleno a los productores locales, quienes ahora enfrentan la incertidumbre sobre su sustento y el futuro de su actividad agrícola. El dato inmediato: las lluvias, asociadas a una onda tropical y a la transición hacia el fenómeno del Niño, han provocado desbordamientos, daños en cultivos y colapso de infraestructuras en Berlín, generando una crisis que amenaza con agravarse en los próximos días.

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La creciente del río Jordán inundó viviendas, anegó cultivos y mantiene la emergencia en Berlín mientras las autoridades evalúan los daños - crédito Captura de video

La Administración Municipal de Tona comunicó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya se encuentra en la zona, levantando un diagnóstico de daños y necesidades. El objetivo central es determinar la magnitud real del desastre y coordinar la atención a las familias damnificadas, priorizando la seguridad y la recuperación de la comunidad afectada.

Eduard Sánchez, integrante de la oficina de la Gestión del Riesgo de Desastres en Santander, detalló que el impacto sobre la producción agrícola también golpeó a los campesinos de la zona. En palabras del funcionario: “El fin de semana se han presentado fuertes precipitaciones en algunos municipios del departamento de Santander, especialmente en el municipio de Tona, en el corregimiento de Berlín, donde más de cien productores de cebolla se han visto afectados por crecientes súbitas del río Jordán”.

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Las autoridades insisten en la necesidad de mantener la alerta, ya que el riesgo de nuevas inundaciones y desastres asociados al clima persiste. Entre las recomendaciones oficiales se destaca: evitar transitar cerca de ríos y quebradas, mantenerse alejados de zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, reportar cualquier situación de peligro y tener rutas de evacuación definidas para cada familia.