Cnsc lanzó convocatoria para 1.504 vacantes en seis entidades nacionales: así puede postularse

La convocatoria de la CNSC permite postularse hasta el 23 de julio de 2026 a la ciudadanía en general y a personas con discapacidad, según el perfil y los requisitos de cada empleo - crédito VisualesIA/CNSC

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) abrió el proceso de inscripción para 1.504 vacantes en seis entidades del orden nacional, en el contexto del proceso de selección Entidades del Orden Nacional 2026.

Las oportunidades están dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a personas con discapacidad, quienes podrán postularse según sus perfiles y requisitos hasta el 23 de julio de 2026.

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Las entidades que ofrecen vacantes en esta convocatoria son la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la U.A.E. Contaduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La Cnsc habilitó del 12 al 23 de junio la inscripción para 96 vacantes reservadas para personas con discapacidad, de las cuales 22 no exigen experiencia laboral previa - crédito Cnsc

Vacantes reservadas para personas con discapacidad

Entre el 12 y el 23 de junio está habilitado el periodo de inscripciones para 96 vacantes exclusivas para personas con discapacidad, de las cuales 22 no exigen experiencia laboral previa. El segmento de la convocatoria responde a lo dispuesto en la Ley 2418 de 2024, que exige la reserva de al menos el 7% de los empleos ofertados en el Sistema General de Carrera Administrativa para esta población.

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Para inscribirse a una vacante reservada para personas con discapacidad, los aspirantes deben:

Consultar el acuerdo y el anexo del proceso de selección en la página web de la Cnsc (ver aquí).

Registrarse en el aplicativo Simo (Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad): crear usuario o ingresar si ya está registrado.

Buscar y seleccionar empleos con reserva de vacantes para personas con discapacidad, revisando los requisitos de perfil y condiciones laborales.

Cargar el certificado de discapacidad, expedido bajo la normatividad del Ministerio de Salud y Protección Social, en Simo. Este documento es obligatorio para postularse a vacantes reservadas.

Confirmar la inscripción completando toda la información en Simo y asegurarse de validar los datos antes de finalizar el proceso. Recuerde que solo puede aplicar a un empleo.

Quienes se inscriban a vacantes reservadas para personas con discapacidad estarán exentos del pago de derechos de participación.

Las vacantes de la convocatoria están distribuidas entre la Adres, el Fondo de Previsión Social del Congreso, el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Invima, la Contaduría General de la Nación y la UNP - crédito Cnsc

Más de 1.400 vacantes para la ciudadanía en general

Del 26 de junio al 23 de julio la Cnsc abrirá inscripciones para 1.408 vacantes dirigidas a cualquier colombiano mayor de edad que cumpla con el perfil solicitado por cada entidad. Entre las profesiones requeridas se encuentran ingenierías, Medicina, Derecho, Administración Pública, Ciencias Políticas, Veterinaria, Economía, Bacteriología, Química y Odontología, entre otras.

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Las funciones de los cargos varían según el nivel:

Asesor: elaboración, coordinación y seguimiento de políticas, planes y programas institucionales.

Profesional: gestión jurídica, administrativa y de riesgos, elaboración de informes y diseño de estrategias para el cumplimiento de objetivos.

Técnico: apoyo administrativo, manejo documental, organización logística y seguimiento a requerimientos internos.

Asistencial: gestión de correspondencia, administración de archivos y apoyo logístico a la dependencia.

Requisitos y proceso de inscripción

Los aspirantes deben realizar la inscripción únicamente a través del aplicativo Simo (ingrese aquí). El proceso incluye:

Consultar el acuerdo y el anexo con las reglas del proceso de selección en la web de la Cnsc. Registrar usuario o iniciar sesión en Simo. Buscar el empleo de interés de acuerdo con el perfil personal y consultar el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec). Verificar los requisitos específicos del cargo, como nivel de estudios y experiencia. Marcar como favorito o seleccionar el empleo para acceder al formulario de inscripción. Realizar el pago de los derechos de participación (por PSE, Bancolombia, corresponsales bancarios o botón Bancolombia): Técnico y asistencial: $58.400 Profesional y demás niveles jerárquicos: $87.550 Exentos: personas con discapacidad acreditada que apliquen a vacantes reservadas. Formalizar la inscripción en el botón correspondiente y verificar que la información esté correcta antes de finalizar.

Los derechos de participación en la convocatoria de la CNSC cuestan $58.400 para niveles técnico y asistencial y $87.550 para profesional y demás niveles, con exención para personas con discapacidad acreditada en vacantes reservadas - crédito Johan Largo/Infobae

Cada aspirante puede inscribirse en un solo empleo y debe hacerlo dentro de las fechas establecidas. No es válido aplicar a la modalidad de ascenso para quienes buscan ingreso general.

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Toda la información sobre las etapas, requisitos y cronogramas está disponible en la página oficial de la Comisión, en la sección “Procesos en desarrollo”. Para más detalles, los interesados pueden consultar directamente el portal oficial de la Cnsc y acceder a manuales, orientaciones y soporte técnico para completar su inscripción.