En video: capturaron en flagrancia a un hombre tras robar $42 millones a una mujer en centro comercial de Bogotá

La Mebog informó que el detenido presenta registros por hurto agravado, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y estancias en prisión, tras ser sorprendido luego de despojar a una ciudadana - crédito Mebog

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La Policía Nacional recuperó 42 millones de pesos que habían sido hurtados a una mujer tras ser atacada con gas pimienta y un arma blanca en el interior de un centro comercial de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

El responsable, un hombre de 53 años con múltiples antecedentes judiciales, fue capturado en flagrancia por uniformados de la unidad de reacción bancaria, quienes lograron interceptarlo pocos metros después de cometer el asalto. Para la Mebog, el caso vuelve a poner en primer plano la rapidez de la acción policial y la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra la criminalidad urbana.

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El hecho ocurrió en el centro comercial Milenio Plaza, cuando la víctima se dirigía a un corresponsal bancario para consignar la suma de 42 millones de pesos en efectivo. Según el reporte oficial, el agresor la interceptó y, valiéndose de gas pimienta para amedrentarla, la despojó de su bolso. De inmediato, la mujer solicitó auxilio y, gracias a la alerta de la ciudadanía y a la presencia de la patrulla bancaria, la Policía logró reaccionar en cuestión de minutos.

La unidad de reacción bancaria capturó en flagrancia al hombre de 53 años pocos metros después del asalto en Kennedy - crédito Mebog

Captura y antecedentes del agresor

El capturado fue identificado como un hombre de 53 años, quien intentó huir tras cometer el hurto. Durante el procedimiento, la Policía incautó tanto el arma cortopunzante como el gas pimienta empleados en el asalto, y recuperó la totalidad del dinero robado. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

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De acuerdo con el Teniente Coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía Kennedy, el individuo registra “anotaciones por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y antecedentes de reclusión en establecimientos carcelarios”.

Las autoridades recalcaron que la captura fue posible gracias a la articulación de la reacción bancaria y la oportuna intervención de la comunidad, que no dudó en alertar sobre el caso. El Teniente Coronel Montilla invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a la línea de emergencia 123, destacando que la colaboración ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad y la convivencia.

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El agresor atacó a la mujer con gas pimienta y un arma blanca para quitarle el bolso con el dinero en efectivo - crédito Mebog

Seguridad en centros comerciales y transporte público

El caso en Kennedy se suma a otros operativos recientes realizados por la Policía Nacional para combatir el hurto en espacios públicos y de alta afluencia. En las últimas horas, el Grupo de Transporte Masivo Transmilenio reportó la captura de un hombre y una mujer en la estación Héroes de la Troncal Norte, luego de que cometieran un atraco con arma cortopunzante y robaran un celular. Ambos capturados habían recuperado su libertad pocos días antes, tras cumplir condena por hurto calificado, agravado y homicidio, según los registros del Inpec.

“Es importante resaltar que el hombre capturado portaba boleta de libertad del Inpec del 30 de julio del presente año por el delito de hurto calificado y agravado, y la mujer había salido del centro penitenciario el 27 de julio del 2026 por los delitos de homicidio y hurto. Hoy, nuevamente fueron dejados a disposición de la fiscalía para responder por este nuevo hecho delictivo. Seguimos trabajando para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana”, precisó la teniente Coronel Maryam Moren, comandante Grupo Transporte Masivo Transmilenio.

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La Policía recordó que mantiene un trabajo permanente de vigilancia y control en el sistema de transporte masivo y en zonas comerciales, articulando acciones preventivas y de reacción inmediata. Los capturados en Transmilenio también fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

El caso de Kennedy se sumó a capturas recientes en Transmilenio y reforzó el llamado de las autoridades a prevenir hurtos con transferencias electrónicas y medidas de precaución - crédito Mebog

Llamado a la prevención y la denuncia

Las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de tomar medidas de precaución al movilizarse con altas sumas de dinero, preferir las transferencias electrónicas y evitar rutinas predecibles al acudir a entidades financieras. Además, señalaron que en caso de ser víctimas o testigos de hechos delictivos, se debe informar de inmediato a la línea de emergencia 123, para permitir una reacción oportuna y efectiva de las unidades policiales.

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