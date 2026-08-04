La selección Colombia confirmó el partido amistoso ante Perú en la fecha FIFA de septiembre y octubre

El volante de marca Miguel Agámez anotó dos goles en la histórica final del Sudamericano Sub-17 2026, donde la selección Colombia se coronó campeona tras golear 4-0 a Argentina en Luque, Paraguay - crédito FCF

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La selección Colombia continúa definiendo su calendario de preparación para el inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas. En la tarde de este 4 de agosto de 2026, la Tricolor confirmó el compromiso amistoso frente a Perú, un partido que se disputará el martes 6 de octubre de 2026 en Miami, Estados Unidos, durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

La confirmación llegó luego de que la Federación Peruana de Fútbol oficializara la gira internacional que realizará su selección por territorio estadounidense. En ese recorrido aparece el compromiso frente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que será el cuarto y último encuentro de Colombia en esa ventana internacional.

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Antes del duelo contra la selección peruana, Colombia ya tenía confirmado un amistoso frente a México, programado para el 26 de septiembre en Baltimore. Los otros dos compromisos de la fecha FIFA todavía están pendientes de confirmación por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

La selección Colombia enfrentará a Perú el próximo 6 de octubre de 2026 en partido amistoso de fecha FIFA - crédito Juan Mabromata/AFP

Partidos amistosos confirmados de la selección Colombia

Hasta el momento, el calendario confirmado de Colombia para esa ventana internacional es el siguiente:

26 de septiembre: Colombia vs. México (Baltimore, Estados Unidos).

Fecha por confirmar: rival pendiente.

Fecha por confirmar: rival pendiente.

6 de octubre: Colombia vs. Perú (Miami, Estados Unidos).

Por su parte, Perú disputará una gira de cuatro partidos antes de medirse con Colombia. El conjunto dirigido por Óscar Ibáñez enfrentará a Estados Unidos el 26 de septiembre en Orlando, posteriormente jugará contra México el 29 de septiembre en New Jersey y luego visitará a Canadá el 3 de octubre en Montreal. Finalmente cerrará su preparación frente al seleccionado colombiano en Miami.

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El encuentro servirá como una nueva prueba para ambas selecciones pensando en el comienzo de un nuevo proceso clasificatorio rumbo a la siguiente Copa del Mundo. Tanto Colombia como Perú aprovecharán la ventana FIFA para evaluar futbolistas, consolidar sus planteles y dar continuidad a sus proyectos deportivos.

Con este post la selección de Perú confirmó el partido ante su similar de Colombia - crédito @seleccionperu/X

El antecedente más reciente

El último enfrentamiento entre colombianos y peruanos se disputó el 6 de junio de 2025, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026. En aquella oportunidad igualaron sin goles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Fue un compromiso en el que Colombia controló la posesión del balón durante buena parte del partido, aunque tuvo dificultades para generar ocasiones claras de gol. Perú, en cambio, apostó por un planteamiento defensivo ordenado, cerró los espacios por las bandas y consiguió llevarse un empate como visitante.

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El resultado terminó siendo uno de los encuentros más discretos del combinado colombiano durante esa fase de las Eliminatorias, ya que no logró vulnerar la defensa peruana pese a tener la iniciativa durante varios pasajes del compromiso.

Así está el historial entre Colombia y Perú

El enfrentamiento entre ambas selecciones es uno de los más tradicionales del fútbol sudamericano. A lo largo de la historia se han disputado 61 partidos entre encuentros oficiales y amistosos.

El balance favorece a Colombia, que suma 21 victorias frente a las 17 conseguidas por Perú, mientras que el empate se ha presentado en 23 oportunidades.

En materia de goles, la diferencia también es favorable para el seleccionado colombiano:

Partidos disputados: 61.

Victorias de Colombia: 21.

Victorias de Perú: 17.

Empates: 23.

Goles de Colombia: 72.

Goles de Perú: 66.

La mayor goleada conseguida por Colombia frente a Perú fue un 5-0 en Barranquilla durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. Por el lado peruano, su triunfo más amplio corresponde al 5-1 obtenido en la Copa América de 1947, disputada en Ecuador.

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El historial general favorece a Colombia, que suma 21 victorias frente a las 17 conseguidas por Perú, mientras que el empate se ha presentado en 23 oportunidades - crédito Paolo Aguilar/EFE

Un duelo frecuente en diferentes torneos

El historial entre ambas selecciones también refleja la regularidad con la que se han enfrentado en distintas competencias oficiales.

En Eliminatorias Sudamericanas se han cruzado en 20 ocasiones, con un amplio dominio colombiano: 11 victorias, tres triunfos peruanos y seis empates.

Además, Colombia y Perú acumulan 18 enfrentamientos por Copa América, mientras que los 23 partidos restantes corresponden a amistosos internacionales y otros torneos como los Juegos Bolivarianos y la Copa Oro.