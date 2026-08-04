Tolima se quedará esperando por el techo para el estadio Manuel Murillo Toro: Alcaldía de Ibagué no tiene recursos

El estadio Manuel Murillo Toro no sufre una intervención desde 2019, cuando se instaló la silletería y se renovó el campo de juego - crédito Deportes Tolima

Guardar

El Deportes Tolima tiene encuentro como local en la tarde del 4 de agosto de 2026 ante el Independiente Medellín, por la fecha tres de la Liga BetPlay, donde ya le ganó en el torneo al Junior de Barranquilla por 2-1, lo que demuestra el poderío de los pijaos en su casa en Ibagué.

Sin embargo, el cuadro Pijao quedó viendo “un chispero” para intervenir el estadio Manuel Murillo Toro, luego de que la Alcaldía de Ibagué informara que no tiene dinero para avanzar con un plan para terminar una de las obras más esperadas por los aficionados.

Hay varios escenarios deportivos en Colombia que están en proceso de construcción, remodelación y renovación, el más avanzado es el Metropolitano de Barranquilla, el cual pasará a ser el de mayor capacidad de público en el país con más de 65.000 espectadores.

PUBLICIDAD

“Los costos son altos”

Pese a ser uno de los escenarios más importantes del país por el nivel del club y su trascendencia, el famoso “Mamut” continuará sin una nueva intervención para modernizarse y cumplir con las exigencias para certámenes internacionales de la Conmebol y la FIFA.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, afirmó que su administración se quedó corta en dinero para instalar la cubierta al estadio Manuel Murillo Toro, pues solo la tribuna de occidental cuenta con techo y el resto de graderías solo tienen las bases para esa construcción.

El estadio Manuel Murillo Toro es uno de los más antiguos del fútbol colombiano, pues fue fundado en 1955 - crédito Junior FC

“Es un deseo que podamos tener la cubierta de todo nuestro estadio Manuel Murillo Toro. Claro que se ha planteado, pero los costos son altos. Estamos tocando puertas y buscando recursos para que vengan a invertir en la ciudad”, dijo la mandataria, citada por el medio El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Pese al anuncio, la alcalde de Ibagué dejó claro que es una obra prioritaria para ella: “Los recursos del municipio son limitados, pero la gestión no. Desde que haya voluntad, las cosas se pueden lograr. Si no alcanzamos a hacerlo en este gobierno, queremos dejar el camino listo para que el estadio siga siendo un escenario emblemático”.

Tras la ampliación de las tribunas, el estadio Manuel Murillo Toro dejó las bases para la construcción de una cubierta en sus tribunas - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Finalmente, la mandataria defendió que, pese a la falta de una cubierta, el escenario cumple con las normas mínimas: “Cuando viene la Conmebol, a diferencia de lo que muchos dicen, califican nuestro estadio por tener una de las mejores iluminaciones. Además, ahora tendremos la renovación de la grama y poco a poco hemos venido mejorando la infraestructura”.

PUBLICIDAD

Estadios en obras

En los últimos años, varios estadios entraron en la tendencia de la remodelación, reconstrucción y modernización para cumplir con los estándares internacionales, atraer más público y certámenes internacionales, así como eventos culturales para obtener más recursos.

Barranquilla cuenta con el proyecto más avanzado, pues el estadio Metropolitano será entregado entre septiembre y octubre con una capacidad para 65.000 espectadores, gracias a las nuevas tribunas bajas, además de una gramilla híbrida, cubierta, accesos, cabinas y palcos VIP.

La ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez entró en su recta final con la instalación de la última grada de la nueva tribuna.-crédito @AlejandroChar/X

Le sigue el nuevo estadio El Campín, que se construye justo al lado del viejo escenario, el cual será para más de 50.000 personas y, en el momento, avanza en el estudio de suelos para la construcción de las bases de las graderías. Se debe entregar, a más tardar, en diciembre de 2027.

PUBLICIDAD

De otro lado, en Rionegro siguen las obras de modernización del Alberto Grisales, que provocaron que Águilas Doradas jugara en Medellín, donde el Atanasio Girardot arrancó el desmonte del techo de la tribuna occidental para la realización del tercer anillo y cubierta exterior.

Finalmente, en Pereira están cerca de entregar el escenario con nueva gramilla y pista atlética, mientras que Manizales aprobó los recursos para cambiar la cubierta en todas las tribunas, por una más moderna y mejor uso.