Cabal se despachó una vez más contra Álvaro Uribe, al que le pidió la escisión del Centro Democrático: “Nunca fui realmente bienvenida”

María Fernanda Cabal lamentó que no haya tenido la confianza del expresidente Álvaro Uribe para llevar las banderas del Centro Democrático en la contienda electoral - crédito Jesús Avilés/Infobae

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Enfocada en su objetivo de conseguir la escisión del Centro Democrático, la exsenadora María Fernanda Cabal dio de qué hablar en la jornada del martes 4 de agosto de 2026, al expresar a través de sus redes sociales y en medios de comunicación digitales que ya no se siente parte del partido por diferencias ideológicas, y no solo eso: que nunca se sintió realmente bienvenida por el expresidente Álvaro Uribe ni por su entorno.

Cabal, que quiere continuar su carrera política con movimiento propio basado en la Escuela Libertad que fundó en su ejercicio legislativo, causó revuelo con sus declaraciones. “Que el Centro Democrático no sea de derecha, eso ya lo sospechábamos desde hace rato. Por eso siento que nunca fui realmente bienvenida por el presidente Uribe ni por quienes lo rodean”, expresó Cabal en un mensaje en su X.

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Con este mensaje, la exsenadora María Fernanda Cabal insistió en sus diferencias con el expresidente Álvaro Uribe y su salida del Centro Democrático - crédito @MariaFdaCabal/X

La vallecaucana ha sido enfática en señalar que quiere apartarse del Centro Democrático porque sostiene que perdió su espacio político en esa colectividad y discrepa de su definición ideológica. Además, expresó que frente a su proceso de desvinculación sin perder sus derechos políticos indicó que espera una respuesta de la dirección del partido y que luego avanzará con una nueva organización.

Así pues, dejó en claro en un mensaje que posteriormente borró de sus redes sociales que será ella misma quien presente la solicitud formal de escisión.

“En cuerpo ajeno no, la pido yo y quiero una respuesta”, señaló la mujer, que si bien todavía no ha presentado su renuncia al partido, avanzó que no descarta reunirse con Uribe para exponerle personalmente su decisión antes de oficializar su salida.

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Según explicó la exsenadora, su ruptura ya está definida en términos políticos. Aun así, sostuvo que quiere cerrar esta etapa de manera respetuosa, pues mantiene buena relación con varios miembros de la colectividad; pese a que no estuvo presente en los eventos del partido durante la campaña presidencial de su otrora amiga, la excongresista Paloma Valencia, a la que la ha lanzado críticas.

María Fernanda Cabal acompañó a Álvaro Uribe en el Centro Democrático por más de 13 años, pero ahora quiere marcharse de la colectividad - crédito @MariaFdaCanal/X

Las diferencias ideológicas detrás de la ruptura entre Cabal y Uribe

La exocongresista relacionó su distanciamiento con una discusión de fondo sobre la identidad del partido y sobre qué significa ubicarse en la derecha. “No es que el Centro Democrático no sea derecha, eso ya lo sospechábamos desde hace rato. Y habló de ”ciertos personajes que se creen intelectualmente superiores” que habrían afectado en la relación de ambos, en lo que serían pullas a José Obdulio Gaviria.

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Asimismo, Cabal también basó parte de sus cuestionamientos en la controversia sobre las declaraciones de Valencia.“Pero lo grave es la confusión que tiene Paloma cuando se refiere a la Escuela Austriaca de Economía. Ella es una mujer ilustrada, académicamente disciplinada, que viene de un entorno familiar muy culto. ¿En qué momento Paloma termina en esta confusión doctrinaria?”.

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia también han tenido un distanciamiento en su trasegar político, tras la escogencia de la caucana como candidata a la presidencia por el partido - crédito Colprensa

La política vallecaucana extendió ese argumento a una defensa más amplia de esa corriente de pensamiento, que defiende el libre mercado absoluto. “Si algo fue una bendición para Chile, que fue el país más importante en desarrollo económico de América Latina, sin las ventajas comparativas de sus vecinos como Argentina, por ejemplo, fue gracias a la Escuela Austriaca de Economía”, destacó.

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Para la excongresista oír que el Centro Democrático “no es de derecha”, como lo dio a entender Paloma Valencia, revela a su juicio “una catástrofe ideológica”, por lo que fijó su posición. “La derecha no es dictadura ni es (Augusto) Pinochet; es defender la libertad poniendo límites al poder”, remarcó la política, que por el momento no ha expresado cuál será, en concreto, su próxima aspiración.

De esta manera, recordó que fue fundadora del Centro Democrático y que participó en su construcción durante 15 años. En ese recuento, afirmó que defendió dentro de la colectividad la libertad, la familia, la seguridad, la propiedad privada y la iniciativa empresarial. “Yo no llegué al CD ayer (...) Creí que esas eran nuestras banderas, no una utilería de campaña”, dijo Cabal, que en 2022 obtuvo 207.000 votos.

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