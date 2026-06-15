Carlos Lehder, exlíder del Cartel de Medellín, rindió su versión ante la Fiscalía sobre el magnicidio contra Luis Carlos Galán

El excapo del Cartel de Medellín no dio detalles sobre la planeación del crimen contra el entonces candidato presidencial - crédito Archivo Colprensa/Captura de Pantalla Másalládelsilencio - YouTube

Tras su regreso a Colombia en marzo de 2025, Carlos Enrique Lehder Rivas, uno de los fundadores del Cartel de Medellín, se ha presentado a varias diligencias judiciales para que rinda su versión sobre algunos de los hechos cometidos por la organización narcoterrorista que azotó al país sudamericano en los años 80 y 90s.

El más reciente fue una declaración ante la Fiscalía General de la Nación sobre el magnicidio contra el excandidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989, en la que fue abaleado cuando lideraba un acto político en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.

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Aunque el crimen contra el político colombiano se ejecutó dos años después de su extradición a Estados Unidos (1987), el ente acusatorio tenía en consideración un posible planeamiento del atentado contra Galán fechas antes de la captura y deportación de Lehder hacia el país norteamericano.

El crimen contra Luis Carlos Galán ocurrió el 18 de agosto de 1989 en Soacha - crédito Colprensa

Incluso, se menciona que, durante su estadía en un centro penitenciario en ese país, Lehder había recibido las visitas de su madre Elena Rivas, al igual que el padre Rafael García Herreros, en el que le habían entregado mensajes provenientes de Pablo Escobar.

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También, la Fiscalía tenía presente, en su línea de investigación, la posible participación de miembros del Cartel de Cali e integrantes del esquema de escoltas del entonces DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que, para ese entonces, estaban a la disposición de Galán.

Sin embargo, la declaración del excondenado dejo más dudas que respuestas. Según información revelada por Noticias Uno, Lehder Rivas no dio detalles sobre el entramado contra el líder liberal y centró su versión en su odio personal contra Pablo Escobar, fallecido narcotraficante y fundador del Cartel de Medellín.

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Carlos Lehder reiteró su odio por Pablo Escobar durante la diligencia en la Fiscalía - crédito Jesús Avilés / Infobae Colombia

“(Carlos) Lehder dejó claro que aún siente odio por Escobar, a quien considera su enemigo”, se lee en la versión revelada por el noticiero nacional.

Al ser consultado por la posible alianza con el Cartel de Cali para cometer el crimen contra Luis Carlos Galán, el excondenado prefirió no dar información al respecto.

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Atentado al avión de Avianca

Esta no es la primera vez que el exlíder del Cartel de Medellín rinde su versión ante las autoridades competentes en Colombia sobre el actuar de la extinta organización ilegal en la época de los 80’s.

En septiembre de 2025, Carlos Lehder rindió testimonio ante la Fiscalía General de la Nación frente a la investigación por el atentado al vuelo 203 de Avianca, que cubría la ruta Bogotá - Cali, ocurrido en noviembre de 1989.

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La citación fue solicitada de manera formal por Federico Arellano, hijo del tenor Gerardo Arellano (una de las 107 víctimas mortales del ataque terrorista).

Después de 37 años, la bomba al vuelo 203 de Avianca es un crimen que no ha sido resuelto - crédito Colprensa

En esa ocasión, Lehder Rivas sostuvo ante el ente acusador que Pablo Escobar solía auto incriminarse en múltiples crímenes de alto impacto “con el fin de doblegar y someter al Estado colombiano”, según declaraciones recogidas por Blu Radio.

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No obstante, enfatizó que, a diferencia de otros crímenes de alto impacto, el fallecido narcotraficante colombiano nunca se atribuyó públicamente ni se jactó de la explosión del avión de Avianca.

Su postura abrió espacio para investigar la línea alternativa que sugiere que la aeronave pudo sufrir el impacto accidental de un proyectil o misil tierra-aire proveniente de pruebas de Indumil, descartando la teoría del ataque suicida con maletín bomba coordinado por el Cartel.

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El familiar de una de las víctimas ha pedido que el colombo-alemán entregue su testimonio sobre lo registrado en noviembre de 1989 - crédito Avianca/ Edgar Jiménez "El Chino"

“No hay un solo fallo en esta investigación, es vergonzoso ante un Estado de derecho y ante la comunidad internacional, nos hemos creído las versiones durante 30 años. La teoría que tenemos está con pruebas y testimonios, es un agente externo el que impacta el avión, está sustentado y es la más probable”, indicó Federico Arellano en una entrevista concedida a W Radio.

Además de Lehder, la citación también incluyó los testimonios de Dandeny Muñoz, alias la Quica (exsicario del Cartel de Medellín), y de Frederic Whitehurst, exagente del FBI.

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