Carlos Carrillo desató controversia al desempolvar publicaciones de Cathy Juvinao sobre la salud: “Las EPS le ponen la raya al tigre”

Carlos Carrillo cuestionó a Cathy Juvinao por su cambio de pensamiento ante la corrupción en las EPS - crédito Presidencia - Germán Forero/Prensa congresista

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), arremetió contra la representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao, del Partido Verde, al desempolvar un extenso historial de mensajes de ella para evidenciar una presunta contradicción ideológica en su postura sobre el sistema de salud.

La controversia comenzó tras los cuestionamientos que la congresista lanzó contra la estrategia de Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, que anunció una denuncia penal contra el candidato opositor Abelardo de la Espriella por supuestos malos manejos de recursos públicos con la liquidada Saludvida EPS.

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Cathy Juvinao criticó que la campaña de izquierda acuda a la judicialización de la política, bajo el argumento de que ese método, de alguna manera, ahuyenta a los sectores independientes y de centro que serán claves para las elecciones del 21 de junio.

Sigue polémica en Colombia por presuntos actos de corrupción entre las EPS y políticos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La postura de la legisladora generó una reacción inmediata por parte de Carrillo, que recolectó y difundió nueve antiguas publicaciones de la propia congresista. El exdirector de la entidad estatal acusó a la líder del Partido Verde de modificar sus convicciones políticas debido a las dinámicas del ejercicio del poder legislativo en el Capitolio Nacional.

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La legisladora utilizó su cuenta en la red social X para compartir su descontento con la alocución de Cepeda, al sugerir que la verdadera ruta para conquistar el respaldo de los ciudadanos indecisos requiere de autocrítica y apertura al consenso, en lugar de trasladar el debate programático a los estrados judiciales.

“Vaya. Pensaría uno que la forma de acercar al centro y a indecisos es reconocer las equivocaciones de este gobierno en salud, retirar la reforma corchista y garantizar la concertación de un nuevo proyecto. Pero pues… 🤦🏼‍♀️(sic)“, escribió la congresista del Partido Verde en la red social.

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Cathy Juvinao rechazó la forma en que el candidato del Pacto Histórico busca atraer a los votantes indecisos - crédito @CathyJuvinao/X

Y es que Cathy Juvinao figuró entre las voces más críticas de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y promovida desde sus inicios por Carolina Corcho, ex jefa de esa cartera y actual senadora electa.

El reclamo de Carlos Carrillo a Cathy Juvinao por el cambio de postura frente al sistema

El exfuncionario utilizó la misma red social para descalificar la defensa que la congresista ‘verde’ realizó del actual modelo de aseguramiento médico, contrastando sus debates actuales en el Congreso con el activismo ciudadano que ella ejercía años atrás.

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“Ya nos ha dejado suficientemente claro que entre Iván y las EPS le pone la raya al tigre. Cómo cambia el poder a la gente, esta señora alguna vez fue activa crítica de la ley 100, desde el Congreso ha sido su principal defensora (sic)”, escribió Carrillo en su cuenta de X.

Los mensajes expuestos por el exdirector de gestión del riesgo corresponden a publicaciones escritas por la parlamentaria entre los años 2011, 2012 y 2013. En dichos textos de su juventud política, Cathy Juvinao utilizaba calificativos sumamente severos contra los operadores privados del sistema general de seguridad social y exigía reformas estructurales inmediatas.

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Carlos Carrillo cuestionó el cambio de pensamiento de Cathy Juvinao sobre la salud en Colombia - crédito @CarlosCarrilloA/X

Los ‘post’ que Carlos Carrillo desempolvó de Cathy Juvinao

“Las EPS acordaron cobrar la insulina al Estado como no POS, cuando en realidad es POS Se perdieron solo ahí 6.000 millones de pesos. Ojalá Colombia entera se levantara para protestar contra esos monstruos llamados EPS. Ojalá dejáramos de ser algún día la Patria Boba”, señaló en su momento Juvinao.

La recopilación de mensajes detalla que la hoy representante cuestionaba con dureza tanto a los gobiernos de la época como a los directivos de las empresas del sector. En uno de los escritos recuperados se lee: “¿Hasta cuándo va a permitir que los asesinos de colombianos al mando de las EPS’s continúen en la impunidad? HASTA CUANDO? (sic)”.

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El archivo desempolvado por Carrillo incluye afirmaciones donde la congresista señalaba presuntos desvíos masivos de dineros públicos y expresaba su frustración ante la aparente indiferencia de los medios de comunicación masivos frente a las anomalías del sector sanitario.

Carlos Carrillo publicó varios 'post' antiguos de Cathy Juvinao entre 2011 y 2013, en los que cuestionaba a los operadores privados del sistema de salud en Colombia - crédito @CarlosCarrilloA/X

En otro de los mensajes de Juvinao, se lee que: “EPS han desviado cerca del 50% d los $40.000 millones di presupuesto para la salud - Morelli. Atentado diario contra todos los colombianos. ¿Por q noticieros y programas de opinión no dedican todo un día a analizar cómo es q EPS se roban 50% de los recursos? hay q poner una bomba? (sic)”.

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