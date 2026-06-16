Colombia

Soldado profesional del Ejército murió tras sufrir una descarga eléctrica durante un operativo en Magdalena

El uniformado falleció durante una verificación en Linderos, zona rural de Santa Marta, tras un accidente con una línea de alta tensión mientras cumplía labores de enlace de comunicaciones en patrulla

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Tropas del Ejército Nacional de Colombia se enfrentan con el Ejército de Liberación Nacional en zona rural de Arauca - crédito Ejército de Colombia/X
El Ejército Nacional de Colombia confirmó la muerte del soldado profesional Luis Miguel González Salgado tras una descarga eléctrica en Magdalena - crédito Ejército de Colombia/X

El Ejército Nacional de Colombia confirmó el lunes 15 de junio la muerte de un soldado profesional tras recibir una descarga eléctrica en Magdalena, mientras realizaba una misión de verificación en el sector de Linderos, jurisdicción rural de Santa Marta.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió en el desarrollo de una operación del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón, encargado de investigar la incineración de un camión en la zona.

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Según detalló la Primera División del Ejército Nacional, el soldado profesional Luis Miguel González Salgado, que se desempeñaba como radiooperador de la unidad, murió de forma accidental cuando la antena del equipo de radio que manipulaba hizo contacto con una línea de alta tensión. El comunicado de la institución castrense destacó que el uniformado cumplía funciones de enlace de comunicaciones para la patrulla en ese momento.

La operación tenía como propósito verificar los hechos relacionados con la incineración de un vehículo tipo camión FTR, explicó el Ejército, que también resaltó la peligrosidad inherente a este tipo de misiones en zonas rurales del país.

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Luis Miguel González Salgado murió cuando la antena del equipo de radio hizo contacto con una línea de alta tensión - crédito @Ejercito_Div1 / X
Luis Miguel González Salgado murió cuando la antena del equipo de radio hizo contacto con una línea de alta tensión - crédito @Ejercito_Div1 / X

Luego del accidente, la reacción de la unidad fue inmediata. El personal militar procedió a evacuar a González Salgado hacia el centro médico del corregimiento de Buritaca. El traslado se realizó en el vehículo institucional, con el objetivo de que recibiera atención médica urgente. El personal médico de turno realizó la valoración correspondiente dentro del mismo vehículo, donde se confirmó que el militar ya no presentaba signos vitales.

Dificultades en el traslado del cuerpo

Tras la confirmación del fallecimiento, el Ejército dispuso el traslado del cuerpo del soldado hacia la ciudad de Santa Marta. No obstante, el recorrido se vio afectado por un bloqueo en el puente de Mendihuaca, lo que impidió temporalmente continuar el trayecto hasta la capital del Magdalena.

Actualmente, el cuerpo permanece en las instalaciones de la Estación de Policía, en espera de la normalización del tránsito sobre la vía y de la realización de los actos urgentes correspondientes. El Ejército Nacional informó que, una vez superada la situación, el cuerpo será entregado a sus familiares con los honores militares establecidos.

El accidente ocurrió durante una misión de verificación en el sector de Linderos, en zona rural de Santa Marta - crédito @Ejercito_Div1 / X
El accidente ocurrió durante una misión de verificación en el sector de Linderos, en zona rural de Santa Marta - crédito @Ejercito_Div1 / X

Acompañamiento a la familia y condolencias oficiales

La noticia de la muerte de González Salgado generó expresiones de condolencia y solidaridad por parte del Comando de la Segunda Brigada, que lamentó el fallecimiento del uniformado.

“Este Comando lamenta profundamente la pérdida de nuestro valeroso soldado profesional y expresa sus más sentidas condolencias y un respetuoso mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de armas en este difícil momento”, manifestó la institución castrense en su comunicado.

El Ejército dispuso de manera inmediata un equipo interdisciplinario del Centro de Familia Militar de la Segunda Brigada, encargado de brindar acompañamiento integral y apoyo psicológico permanente a los seres queridos del soldado fallecido. Esta medida busca ofrecer respaldo emocional y logístico a la familia en el proceso posterior al accidente.

El contexto de la misión y las medidas de seguridad

El Ejército Nacional dispuso apoyo psicológico y acompañamiento integral para la familia del soldado fallecido, con honores militares previstos tras la entrega del cuerpo - crédito Fredy Builes/Reuters
El Ejército Nacional dispuso apoyo psicológico y acompañamiento integral para la familia del soldado fallecido, con honores militares previstos tras la entrega del cuerpo - crédito Fredy Builes/Reuters

La operación en la que participaba el soldado respondía a hechos recientes de violencia en la zona, como la incineración de un camión, situación que motivó el despliegue de tropas en el sector de Linderos. El trabajo de los radiooperadores resulta fundamental en este tipo de intervenciones, pues facilita las comunicaciones y la coordinación de las patrullas en terreno.

El suceso pone nuevamente en evidencia los riesgos a los que se exponen los miembros de las Fuerzas Militares durante el desarrollo de operaciones en regiones apartadas y con condiciones adversas. Las autoridades reiteraron el compromiso de continuar implementando medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de los uniformados, así como el acompañamiento constante a sus familias en situaciones de emergencia.

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