Colombia

Rescataron a un niño tras denuncias de presunto abuso sexual en un edificio del norte de Bogotá

La Policía Metropolitana rescató al menor que habría sido víctima de actos abusivos en un edificio residencial de la calle 106 con avenida 19, luego de una alerta emitida por la comunidad

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Las autoridades atendieron el llamado de residentes que dijeron haber visto a un adulto agredir a un menor desde la calle y balcones, en un apartamento del edificio Niido, al norte de Bogotá - crédito @ColombiaOscura / X

Un niño de aproximadamente seis años fue rescatado por las autoridades tras una alerta de la comunidad sobre un presunto caso de abuso sexual en un edificio de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

El operativo incluyó la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que acudieron tras recibir la denuncia de vecinos que presenciaron la situación desde la vía pública.

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Alarma en el sector tras observarse la escena desde un balcón

La tarde del domingo 14 de junio, habitantes del sector notificaron a la Policía sobre la presencia de un adulto que habría cometido actos abusivos contra un niño en un apartamento del edificio Niido, ubicado en la calle 106A con avenida 19. Según relataron testigos, varios residentes observaron la escena desde la calle y balcones cercanos, lo que generó una reacción inmediata y la rápida movilización de las autoridades.

Uno de los testigos mencionó: “Fue algo muy impactante. Al principio pensé que era un juego, pero luego varios vecinos empezamos a gritarle ‘abusador, suéltelo’, porque todos estábamos viendo lo que ocurría. Aun así, el hombre continuó y después entró al niño al apartamento, cerró el balcón y desapareció”.

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Los residentes dijeron haber observado la situación desde la calle y en balcones cercanos durante la tarde del domingo 14 de junio, y sus gritos motivaron una respuesta inmediata de la fuerza pública - crédito @ColombiaOscura / X

Esta declaración fue divulgada en redes sociales y recogida por personas que presenciaron los hechos.

Intervención policial y traslado del menor a un hospital

De acuerdo con la información suministrada por el Secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, la Policía Metropolitana actuó con celeridad tras recibir la alerta de los residentes.

“La Policía Metropolitana y la Sijín acudieron al lugar. El niño fue rescatado y trasladado a un hospital para su valoración médica, mientras que el adulto quedó en poder de la Policía para la verificación de identidad, antecedentes y las conductas realizadas”, detalló Restrepo.

Fuentes oficiales informaron que, al momento de la intervención también se encontraban otros dos menores de edad en el apartamento, que recibieron atención médica preliminar en el sitio y luego fueron llevados a un centro asistencial. La presencia de estos niños en la vivienda, según la Policía, continúa bajo investigación para determinar su vínculo con el adulto señalado y su estado.

El despacho aseguró que la coordinación con la Policía de Infancia, la Sijín y la Metropolitana permitió una intervención oportuna, y señaló que los niños permanecen en observación médica y psicológica - crédito @SeguridadBOG / X

Testimonios e impacto en la comunidad

La situación generó conmoción entre los residentes del sector. Videos grabados por ciudadanos y difundidos en redes sociales mostraron la reacción de los vecinos, que alertaron de inmediato a las autoridades y documentaron parte de lo ocurrido.

Vivian Tatiana Cardoza, una de las testigos, relató: “En mi cabeza no lograba entender muy bien qué estaba sucediendo. Al principio pensé que era un juego y empezamos a gritar. El hombre siguió y eso hizo que más gente lo viera. Después entró al niño y fue demasiado impactante. Era un niño de aproximadamente seis años”.

La difusión de estos registros generó una ola de indignación y llamados a la pronta intervención de la Policía y la Fiscalía, así como a esclarecer los hechos y garantizar la protección del menor y de los demás niños que se encontraban en el lugar.

a acción coordinada entre residentes y fuerzas de seguridad permitió proteger a un niño de seis años en un conjunto residencial de la calle 106, donde se investiga la presencia de otros menores en riesgo - crédito @ColombiaOscura / X

Proceso de investigación y verificación de antecedentes

El adulto señalado del presunto abuso quedó bajo custodia de la Policía Metropolitana, que procedió a realizar la verificación de sus datos personales, antecedentes judiciales y la evaluación de las conductas realizadas.

Según César Restrepo, el caso permanece bajo vigilancia de las autoridades, y el menor rescatado, junto con los demás niños hallados en el lugar, permanece bajo observación médica y psicológica.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteró que se mantiene la atención prioritaria a este tipo de denuncias y que la articulación entre la comunidad y las instituciones permitió una respuesta rápida que evitó consecuencias mayores.

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