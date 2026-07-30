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La selección Colombia no solo levantó la Copa América en 2001: Iván Ramiro Córdoba reveló millonarios premios

El exdefensor central fue el capitán y autor del gol para el título sobre México en Bogotá, pero también uno de los que peleó por bonificaciones por el logro y no solo para sus compañeros de equipo

Selección Colombia 2001
El único título de mayores en la selección Colombia es la Copa América 2001, cuando fue anfitrión del certamen - crédito Colprensa
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La selección Colombia celebró los 25 años del título de la Copa América 2001, certamen recordado por las dificultades para su realización por el conflicto armado en el país, las ausencias de Argentina y la nómina estelar de Brasil, y era la primera ocasión que la Tricolor organizaba un certamen de ese tipo.

Iván Ramiro Córdoba fue capitán del equipo nacional y uno de los que peleó por premios millonarios, pues no solo buscaban el trofeo para la alegría de los colombianos, sino como un reconocimiento a una plantilla que se esforzó mucho para conseguir el que, por ahora, es el único trofeo en la categoría de mayores.

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El exdefensor central también se enfocó en ser un directivo de mucho conocimiento, tras dejar las canchas, y aprovechó para criticar el nivel de los clubes, que van a completar ocho años sin alcanzar la fase semifinal de una competencia de la Conmebol.

“Una cifra importante”

En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, Iván Ramiro Córdoba no solo recordó la gesta de 2001, sino una anécdota con respecto a los premios que le pidieron a la Federación Colombiana de Fútbol por avanzar a lo largo del certamen, en especial por alcanzar la final y salir campeón.

“Yo sabía que había pocas esperanzas de que nosotros ganáramos la Copa América, sinceramente. La sensación era esa y uno sabe porque conoce a su gente. Entonces nos ofrecieron los premios, una cifra en ese momento muy importante por llegar a la final y, obviamente, por ganar la Copa América. Nos ofrecían por pasar el primer grupo, algo nos dieron, pero lo mayor lo entregaron todo a la final”, dijo.

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- crédito Colprensa
Colombia superó a México en la final por 1-0, ganó sus siete partidos y no recibió gol en el torneo de 2001 - crédito Colprensa

Córdoba añadió que “me reuní con los muchachos, con todo el grupo, les manifesté lo que pensaba y cada uno de ellos, cuál era su pensamiento y les dije: ‘Nosotros tenemos una obligación de llegar a la final y ganar esta Copa América, porque otra oportunidad va a ser muy difícil que la obtengamos. Así como estar acá con la gente, en nuestro estadio, con todo este positivismo que se tiene, vamos muy bien, vamos a jugárnosla con toda y vamos por esa final’. Y así fuimos de partido en partido y al final nos ganamos, nos ganamos eso”.

Además de los jugadores, Iván Ramiro Córdoba peleó para que le dieran esos incentivos a dos miembros de la selección Colombia: “Le pedí dos premios más. El cuerpo técnico arreglaba sus premios, pero yo pedí dos premios más para repartirlos entre el utilero y el masajista. Entonces, claro, eso todo el mundo estaba más motivado”.

Copa América Colombia 2001
Iván Ramiro Córdoba marcó el gol del título de Colombia en la Copa América, la cual levantó como capitán - crédito AFP

“No me voy a hacer el que no aprecia tampoco el dinero porque uno trabaja fuerte para tratar de estar bien. Y estando bien, uno puede ayudar a mucha gente. Eso creo que es lo más lindo. Cuando uno sirve de medio para poder ayudar a los demás, fue muy bacano porque, logramos darle una felicidad también a dos personas que en su vida yo creo que hubieran pensado que les hubiera costado esta y otra vida más lograr esa plata que se consiguió ahí en ese momento. Fue un regalo de parte de todo el equipo, de la federación y muy bien ganado”, finalizó.

“Me preocupa el nivel del fútbol colombiano”

En su experiencia como directivo del fútbol, Iván Ramiro Córdoba aseguró que le preocupa “el nivel del fútbol colombiano, no está marcando una diferencia en Sudamérica” y añadió que “es muy bajo, en las competencias internacionales la estamos pasando muy mal, en la Copa Sudamericana y la Libertadores estamos quedando eliminados de primeros, en la primeras ronda”.

De la siguiente forma, el histórico central de la Selección Colombia felicitó a la Federación de Fútbol - crédito Jesús Avilés / Infobae
Iván Ramiro Córdoba espera que el fútbol colombiano levante su nivel a nivel interno para competir en el exterior - crédito Jesús Avilés / Infobae

Hay que levantar mucho el nivel del fútbol colombiano. Siempre he pensado que el fútbol a nivel competitivo es mucho más real cuando se juega un campeonato largo, eso da la posibilidad de que los equipos fuertes, que tienen jerarquía y capacidad, es el campeón por gran mérito”, agregó.

Córdoba finalizó al decir que “sé que estamos acostumbrados al sistema americano de los ‘play-offs’ y cuadrangulares, eso atrae más y marketing. Lo que demuestra la jerarquía de un equipo es cuando enfrenta a todos. Hay muchos equipos muy cómodos, que le llega su platica... Si somos protagonistas en Sudámerica, a la selección Colombia le va a ir mucho mejor“.

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