De la Espriella agradeció al Congreso por respaldar traslado a Cali, en donde se posesionará como presidente: “Iniciaremos una nueva etapa”

Abelardo de la Espriella tomará posesión como nuevo presidente de la República el viernes 7 de agosto, tal como ordena la Constitución - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

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El traslado del Congreso de la República a Cali para la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026, que quedó formalizado el miércoles 29 de julio con la decisión del Senado, ameritó un mensaje de agradecimiento por parte del entrante mandatario, Abelardo de la Espriella, que aprovechó el alcance de sus redes sociales para enviarle un saludo tanto a esta corporación legislativa como a la Cámara, en lo que será, según él, una nueva etapa para el país.

El mandatario electo afirmó que valora la decisión del Legislativo de sesionar en la capital vallecaucana para su investidura y sostuvo que esa jornada marcará el inicio de una era, asociada a la descentralización, el fortalecimiento de las regiones y la presencia del Estado en todo el territorio. Todo esto, a nueve días de que llegue el momento para la transmisión de mando, que por costumbre suele hacerse sobre las 3:00 p. m.

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“Valoro y agradezco profundamente que Senado y Cámara hayan aprobado el traslado del Congreso de la República a la ciudad de Cali para mi posesión presidencial”, expresó De la Espriella, que asoció el cambio de sede no solo con un capítulo inédito en la historia de la nación, sino con las matrices de su Gobierno: en el que espera darle mayor protagonismo a las regiones, que jugarían un papel clave en la ejecución de sus propuestas.

A través de sus redes sociales, el presidente electo Abelardo de la Espriella agradeció la aprobación del Congreso para que la posesión se lleve a cabo en Cali - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su mensaje, el presidente de la República entrante habló de un país “con el corazón en las regiones” y de “absoluto respeto por las instituciones”, con lo que quiere marcar distancia del actual Gobierno. “Daremos el primer paso hacia una Patria Milagro verdaderamente descentralizada”, afirmó De la Espriella, que también incluyó una referencia a la fuerza pública en ese mensaje, a la que pretendía homenajear en principio con el acto.

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¿Qué busca Abelardo de la Espriella con la posesión en Cali?

“Un compromiso inquebrantable de honrar siempre a nuestros soldados y policías, que con valentía defienden la libertad, la democracia y la soberanía de la Nación”, señaló el mandatario, del que se indicó que, una vez asuma como jefe de Estado, acudirá a las instalaciones militares en la ciudad para cumplir con una de sus promesas en el arranque de su cuatrienio; con lo que sería su presencia posterior en las instalaciones castrenses.

La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se llevará a cabo en la Arena USC de Cali, con capacidad para 2.500 espectadores - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

Así pues, la posesión de De la Espriella en Cali quedó en firme luego de la votación registrada en el Senado, en el que obtuvo 58 votos a favor y 30 en contra. El martes 28 de julio, por su parte, la Cámara de Representantes también avaló la proposición, con 117 sufragios a favor y siete en contra, luego de que la congresista Carol Borda, de Salvación Nacional, radicara una nueva proposición, tras desestimarse la opción de hacer el evento en Popayán.

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Como parte de la información que se ha conocido sobre el acto, la investidura se llevará a cabo en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en un auditorio que tiene capacidad para más de 2.500 personas; todo esto luego de que el Congreso descartó que la ceremonia formal se hiciera en una sede militar para respetar la primacía del poder civil. Luego de que tome juramento hará el reconocimiento de tropas en el Cantón Militar Pichincha.

Tanto el Senado como la Cámara aprobaron la proposición de trasladar el Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Las críticas que rodearon la decisión de trasladar el Congreso a Cali

En un primer momento, el Senado había aprobado que el evento se celebrara en Popayán, en el Cauca. Luego, De la Espriella pidió cambiar la sede por la actividad del volcán Puracé y los cierres frecuentes del aeropuerto de esa ciudad, en virtud de las razones de seguridad logística y climática. El objetivo, según explicó, era asegurar un evento viable para las misiones internacionales invitadas, pues se espera presencia de jefes de Estado en el acto.

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Como era previsible, la decisión provocó críticas de sectores del petrismo y del Pacto Histórico. Esos grupos calificaron la medida como un despilfarro de viáticos y recursos del erario, con costos que opositores estimaron cercanos a $14.000 millones; motivo por el cual, tanto el senador Iván Cepeda, perdedor de la segunda vuelta presidencial, como otros integrantes del movimiento progresista anunciaron que no asistirán a la ceremonia.

En ese sentido, su antecesor, el presidente saliente Gustavo Petro, también cuestionó el traslado y criticó que el Congreso aceptara sesionar en un “sitio de espectáculos”, y sostuvo en sus redes sociales que el poder legislativo “se deja degradar” con esa decisión. Pese a esas objeciones, De la Espriella insistió en su idea, al señalar que la posesión en Cali como una forma de proyectar al próximo Gobierno desde una zona golpeada por la violencia.

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