Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Carlos Cuenca asumió la Comisión de Acusación: mesa de trabajo que recibió más de 200 denuncias contra Gustavo Petro

El congresista de Cambio Radical tendrá bajo su coordinación el trámite de las denuncias contra el presidente de la República, que será Abelardo de la Espriella, y otros funcionarios con fuero constitucional

La Cámara de Representantes eligió a Carlos Alberto Cuenca Chaux como nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación para el periodo legislativo 2026-2027 - crédito Cámara de Representantes
La Cámara de Representantes eligió a Carlos Alberto Cuenca Chaux como nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación para el periodo legislativo 2026-2027 - crédito Cámara de Representantes
Guardar

El representante a la Cámara Carlos Alberto Cuenca Chaux, del departamento de Guainía y militante del partido Cambio Radical, fue elegido el miércoles 29 de julio como nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2026-2027.

La decisión se tomó por amplia mayoría legislativa tras el cumplimiento de los acuerdos políticos suscritos por las bancadas de la corporación. Y es que la elección de Cuenca se dio en el inicio del cuatrienio institucional del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, que iniciará el 7 de agosto.

La postulación del congresista enfrentó discrepancias internas dentro de su colectividad, donde un sector promovió inicialmente al representante Welfran Mendoza, su copartidario; sin embargo, la plenaria de la Cámara decidió mantener los compromisos pactados e integrar a Carlos Cuenca -aliado de los Char- dentro de la célula legislativa.

PUBLICIDAD

Carlos Cuenca, el congresista de Cambio Radical, asumirá la dirección de uno de los organismos con mayor peso constitucional en el país, encargado de investigar a altos funcionarios con fuero - crédito Carlos Cuenca Chaux﻿/Facebook
Carlos Cuenca, el congresista de Cambio Radical, asumirá la dirección de uno de los organismos con mayor peso constitucional en el país, encargado de investigar a altos funcionarios con fuero - crédito Carlos Cuenca Chaux﻿/Facebook

La votación que definió el nuevo liderazgo de la célula legislativa

Durante la sesión del debate en el recinto, varios congresistas solicitaron respetar los acuerdos trazados para la conformación de las comisiones constitucionales, tal y como ocurrió con Miguel Ángel Pinto, del Centro Democrático, que lanzó una advertencia sobre posibles restricciones a derechos políticos.

“No es posible que nosotros patrocinemos cómo se cercenan los derechos políticos -que no deberíamos traer a este recinto, sino que deberían suscitarse en el recinto de cada partido-, pero quiero invitar a la plenaria a que no abramos una puerta demasiado peligrosa”, manifestó en la plenaria de la Cámara el representante por el Centro Democrático Miguel Ángel Pinto.

PUBLICIDAD

Tras la conformación definitiva de los 17 integrantes de la Comisión, la votación formal realizada en la tarde del miércoles ratificó la elección de Cuenca en la mesa directiva. Asimismo, Katherine Pulecio Gómez, con trayectoria en la Contraloría Municipal de Armenia y en la administración del Aeropuerto Bonilla Aragón de Palmira (Valle del Cauca), asumió la Secretaría General por decisión unánime.

La nueva mesa directiva quedó conformada con Carlos Cuenca en la presidencia y Katherine Pulecio Gómez como secretaria general de la Comisión - crédito @ContraloriaGBoy/X
La nueva mesa directiva quedó conformada con Carlos Cuenca en la presidencia y Katherine Pulecio Gómez como secretaria general de la Comisión - crédito @ContraloriaGBoy/X

Y es que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara es el organismo constitucional facultado para recepcionar denuncias, adelantar procesos disciplinarios y determinar la apertura de juicios políticos contra altos dignatarios con fuero constitucional, entre ellos los presidentes de la República, magistrados y la fiscal general de la Nación.

El nombramiento de Carlos Cuenca genera expectativas en el panorama político debido a su desempeño parlamentario durante la administración de Gustavo Petro. En el periodo anterior, el representante adelantó acciones de indagación sobre el comportamiento y la agenda del jefe de Estado, lo cual derivó en diversos trámites institucionales dentro del Congreso.

Entre los expedientes impulsados por el legislador figura la solicitud formal de indagación disciplinaria tras la exposición pública realizada por el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán. En dicha comunicación de 33 páginas, el exfuncionario refirió anomalías en la agenda diplomática de la Presidencia durante un desplazamiento oficial a París, en junio de 2023.

La Comisión de Investigación y Acusación es el único órgano constitucional con facultades para investigar al presidente de la República, magistrados de las altas cortes y la fiscal general - crédito @delmarpizarro/X
La Comisión de Investigación y Acusación es el único órgano constitucional con facultades para investigar al presidente de la República, magistrados de las altas cortes y la fiscal general - crédito @delmarpizarro/X

La reestructuración de la mesa directiva modifica la correlación de fuerzas en la célula de juzgamiento legislativo. Aunque el bloque del Pacto Histórico conserva cinco de las 17 curules del organismo, la conducción del orden del día y la asignación de expedientes quedan bajo la potestad del sector opositor encabezado por Cambio Radical.

Comisión de Acusación: el organismo que concentra las investigaciones contra el presidente Petro

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se convirtió en uno de los escenarios políticos y jurídicos más relevantes del país debido a su función frente al fuero constitucional del presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado.

Su importancia radica en que funciona como un mecanismo de control dentro del sistema de pesos y contrapesos. Mientras un presidente esté en ejercicio, ningún juez o fiscal ordinario puede adelantar procesos penales directamente en su contra; por esta razón, cualquier denuncia debe ser tramitada ante esta comisión parlamentaria, que puede determinar si hay mérito para llevar un caso ante el Senado mediante un juicio político.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Comisión de Acusación recibió más de 200 denuncias relacionadas con diferentes actuaciones del mandatario - crédito Carlos Ortega/EFE
Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Comisión de Acusación recibió más de 200 denuncias relacionadas con diferentes actuaciones del mandatario - crédito Carlos Ortega/EFE

Durante el gobierno de Gustavo Petro, esta comisión recibió más de 200 denuncias contra el mandatario. Una de ellas fue presentada por Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, que acudió a esta instancia con el respaldo jurídico de Wilson Ruiz para señalar al presidente por presuntos delitos como peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.

La denuncia está relacionada con decisiones sobre recursos públicos, presuntas presiones administrativas y la publicación de información de su historia clínica.

Temas Relacionados

Carlos Cuenca ChauxComisión de AcusaciónAbelardo de la EspriellaKatherine Pulecio GómezGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: la carranga y el rock se toman el concurso

Los participantes llegarán con nuevas propuestas que terminarán por descrestar a los jurados y las presentadoras

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: la carranga y el rock se toman el concurso

Investigación periodística reveló que la vocera del Gobierno de De la Espriella no es abogada, pero se presenta como tal

La administración entrante jamás presentó a Sandra Carolina Gómez Sánchez como profesional en Derecho. En comunicaciones oficiales indica que es periodista, comunicadora, productora y presentadora

Investigación periodística reveló que la vocera del Gobierno de De la Espriella no es abogada, pero se presenta como tal

Comandante de Policía de Norte de Santander narró el atentado que sufrió: “Nos emboscaron con explosivos y ametralladoras”

El ataque ocurrió el 29 de julio a las 9:40 a. m., cuando el convoy se dirigía de Cúcuta a Sardinata. La respuesta de los Comandos Jungla permitió asegurar evacuar al personal bajo fuego

Comandante de Policía de Norte de Santander narró el atentado que sufrió: “Nos emboscaron con explosivos y ametralladoras”

Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Jhon Jáder Durán ya demostró sus cualidades con el Benfica en un partido amistoso ante Belenenses: hizo un gol y dio una asistencia

Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario

La Dimayor estaría por confirmar el cambio en el día y la hora del compromiso de la cuarta jornada de la Liga BetPlay en el estadio Pascual Guerrero

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: el rock y el despecho se tomaron el concurso

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: el rock y el despecho se tomaron el concurso

Carolina Cruz reveló la rutina diaria con la que mantiene el vínculo con su padre ante el avance del alzhéimer

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

Reykon le puso fecha y lugar a su regreso a los escenarios en Colombia: todos los detalles

Tres meses después de la boda de Kika Nieto, Santimaye oficializó su matrimonio civil con Laura Guzmán

Deportes

Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario

Luis Díaz fue homenajeado en el partido entre Junior y Barranquilla por la Copa BetPlay 2026

Le salió competencia al G8: equipos del fútbol colombiano formaron el B7 para la discusión de los derechos de televisión

Medellín se despidió de la Copa Sudamericana con los bolsillos llenos: millonarios premios de la Conmebol