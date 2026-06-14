Cayó ‘Calavera’, señalado de distribuir armas para Los Pachenca en La Guajira: era la mano derecha de alias Naín

La detención se produjo en el municipio de Dibulla, en el norte de Colombia - crédito Policía Nacional de Colombia

Las autoridades colombianas reportaron la captura de Carlos Alberto Pérez, conocido como alias Calavera, señalado como el principal responsable de la adquisición y suministro de armas, municiones y materiales logísticos para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) también denominados como Los Pachenca.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo fue realizado el 13 de junio de 2026 en el municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira, efectuado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional de Colombia.

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Así mismo, la fuerza pública detalló que este sujeto cuenta con investigaciones por homicidios y otros delitos cometidos en la región Caribe colombiana.

Alias Calavera era señalado como responsable de adquirir y suministrar armas, municiones y material logístico para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Policía Nacional de Colombia

Perfil de alias Calavera

Según la investigación oficial, alias Calavera fungía como el principal encargado de la consecución de material bélico y de intendencia para las Acsn, actual organización que mantiene conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que el hoy procesado era el encargado de entablar nexos con redes criminales que hacen presencia en Venezuela para la obtención del material de guerra para dicho grupo al margen de la ley.

“Alias Calavera fungía como el principal encargado de la consecución de material bélico y de intendencia para la organización delincuencial; para ello, articulaba redes transfronterizas logrando adquirir armamento en los estados de Táchira y Zulia, en Venezuela”, declaró el oficial en atención a los medios de comunicación.

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Incluso, mencionó que contaba con la confianza de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o Bendito Menor, máximo cabecilla las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, lo que posicionó a “Calavera” como pieza estratégica en el fortalecimiento militar del grupo.

Las autoridades indicaron que alias Calavera articulaba redes transfronterizas para conseguir armamento en Táchira y Zulia, en Venezuela - crédito Policía Nacional de Colombia

Las investigaciones señalan que bajo la coordinación de alias Calavera, fueron gestionados cerca de 25.000 cartuchos de diferentes calibres para abastecer a Los Pachenca. Parte de la munición habría tenido su origen en el presunto desvío de material de las Fuerzas Militares de Colombia, según reveló Caracol Radio.

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Según las autoridades, la logística articulada por alias Calavera hacía posible el ingreso ilegal de armas a Colombia a través de pasos fronterizos ocultos y dotaba a las Acsn de los recursos para acciones criminales en la región Caribe.

El volumen de armas y municiones gestionadas por el detenido reforzó la presencia de los Pachenca en la disputa territorial en La Guajira y zonas aledañas, según información revelada por El Tiempo.

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Por el momento, el hoy detenido será llevado ante las autoridades competentes, donde la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, municiones y explosivos.

Alias Calavera era uno de los hombres de confianza de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘el Bendito Menor’, líder de las Acsn o Los Pachenca - crédito redes sociales

Para las autoridades, la detención de Carlos Alberto Pérez alias Calavera constituye un golpe estratégico que debilita sensiblemente la capacidad logística y operativa de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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La Policía Nacional resalta que la operación interrumpe la línea de abastecimiento de armamento y suministros esenciales para el grupo criminal. Así mismo, las investigaciones continúan, enfocadas en desarticular las otras redes criminales fortalecidas por el tráfico ilegal de armamento en la región.

La acción policial refuerza los esfuerzos institucionales para cortar los flujos de armas y debilitar las bases logísticas que han favorecido la expansión de organizaciones criminales en el norte de Colombia.

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Cese al fuego de las Acsn

Es importante mencionar que, desde mayo de 2026, alias Naín o Bendito Menor había anunciado un cese al fuego total de las Acsn en el departamento de La Guajira (norte de Colombia), y expresó su disposición a abrir un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro para buscar una salida negociada al conflicto en esa zona del norte de Colombia.

La propuesta de alias Nain también plantea iniciar un diálogo de paz con el Gobierno Nacional, alineándose con la convocatoria de Gustavo Petro a una 'Paz Total' - crédito Captura de Pantalla Facebook/Miguel Angel Gomez Guerra

“La Guajira no aguanta más guerra. Entiendo el cansancio de mi pueblo. Por eso anuncio ante el Gobierno y ante mis paisanos un cese al fuego total en todo el departamento”, indicó el líder del grupo armado.

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En respuesta a ello, el mandatario colombiano recibió con beneplácito la propuesta de Pérez Toncel, aunque mencionó una serie de condiciones para reanudar las conversaciones de paz, que habían sido suspendidas tras un paro armado efectuado en abril del año en curso.

“El frente Conquistadores ha propuesto entregar todas las rutas del narco y someter a sus extraditables a negociación con autoridades de EEUU en EEUU (sic)”, precisó el jefe de Estado en una publicación de X.

El presidente respaldó el anuncio de alias Naín para reanudar los diálogos entre el Gobierno y las Acsn - crédito @petrogustavo/X