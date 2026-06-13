La Andi endureció su postura tras el anuncio del Gobierno de presentar una nueva reforma tributaria por $30 billones

El Gobierno prevé una reforma tributaria de $30 billones para 2027 o un ajuste equivalente entre más ingresos y menos gasto - crédito Colprensa/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El anuncio de una nueva reforma tributaria de $30 billones para 2027 abrió un nuevo choque entre el Ministerio de Hacienda y la Andi, porque el ajuste fiscal previsto equivale a entre 1,4% y 1,6% del PIB y, según el propio Gobierno, será necesario para financiar la operación del Estado en el próximo periodo presidencial.

Ese ajuste, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, busca estabilizar la deuda y cubrir el déficit operacional, presionado por los costos de la deuda interna.

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El planteamiento también incluye que el próximo mandatario deberá aplicar un recorte obligatorio en el gasto de funcionamiento.

El director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Cristián Cruz dijo durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) que “se está planteando una reforma tributaria para el 2027 equivalente a $30 billones, es importante mencionar que es un valor indicativo”.

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Añadió que el ajuste planteado “se puede aproximar a través de ingresos o a partir de una reducción del gasto”.

Cristián Cruz afirmó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que el monto de la reforma tributaria de 2027 es un valor indicativo - crédito Ministerio de Hacienda

Cruz explicó que el país requiere un ajuste fiscal de entre 1,4% y 1,6% del Producto Interno Bruto. También sostuvo que el monto propuesto no se aleja de lo que el equipo técnico ya había planteado en el Mfmp de 2025, cuando se habló de un ajuste cercano al 1,4% del PIB, y precisó que la diferencia actual está en el valor nominal.

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Por su parte, el ministro de Hacienda Germán Ávila reconoció que para financiar la operación del Estado el próximo año se requieren ajustes y que, en ese sentido, sería necesaria una nueva reforma. Al mismo tiempo, que el ministro no anunció que esa reforma fuera a presentarse el próximo año.

La Andi, a través de Bruce Mac Master, cuestionó la reforma tributaria y la vinculó con el estado de las finanzas públicas que recibirá el próximo gobierno - crédito @BruceMacMaster/X

Ante este panorama, la reacción más dura llegó desde Bruce Mac Master, presidente de la Andi. En su cuenta de X afirmó: “Finalmente, el gobierno reconoce el estado calamitoso en que entrega las finanzas. Le anuncia a los colombianos que se requiere una reforma tributaria que es el 150% más grande que la mayor reforma tributaria de la historia”.

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En ese mismo mensaje, Mac Master agregó: “Con gran desvergüenza le dice a los hogares colombianos que se preparen para pagar muchos más impuestos, ya que ellos decidieron gastarse los recursos del futuro de los trabajadores, familias y empresas colombianas”.

El líder gremial sostuvo que el Marco Fiscal de Mediano Plazo pone en evidencia la situación de las finanzas públicas que dejará la actual administración.

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El cruce de posiciones se produjo, además, a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, cuando los colombianos acudirán a las urnas.

Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, afirmó que esta medida será una de las variables determinantes para el nuevo jefe de Estado. Según López, “el Gobierno le dejaría a la siguiente administración, con sus propias cuentas, la necesidad de una reforma tributaria de 30 billones de pesos, más medidas de recorte de gasto, para poder estabilizar la senda de deuda”, dijo en declaraciones citadas por Portafolio.

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Este nuevo proyecto se convertiría en la cuarta reforma tributaria presentada desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. De esas cuatro, solo una ha sido aprobada.

La nueva iniciativa sería la cuarta reforma tributaria desde la llegada de Gustavo Petro en 2022, y de las cuatro solo una ha sido aprobada - crédito Luisa González/Reueters

La primera fue la Ley 2277 de 2022, centrada en igualdad y justicia social, con mayores impuestos a personas de altos ingresos y al sector extractivo, con un recaudo buscado cercano a $20 billones.

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La segunda fue la Ley de Financiamiento de 2024, que buscaba recaudar cerca de $16,3 billones y se hundió en el Congreso de la República en noviembre de 2025.

La tercera fue una nueva Ley de Financiamiento radicada en septiembre de 2025, con el objetivo de recaudar $26,3 billones para financiar el presupuesto de 2026.

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Esa iniciativa incluía incrementos en IVA a licores, apuestas en línea y ajustes en renta para personas naturales y empresas, pero también fue archivada en el Legislativo.

La cuarta, sería radicada cuando se instale el nuevo Congreso el próximo 20 de julio de 2026. La proyección del mercado es que esa propuesta tampoco sea aprobada.