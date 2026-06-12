Colombia

Nairo Quintana le expresó su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella: “Mi Presidente, ¿cómo estás?"

Tras el intercambio entre el abogado y el deportista De la Espriella agradeció el gesto y lo vinculó a su proyecto político

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Un video documenta la aparición del ciclista Nairo Quintana en una videollamada con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Las imágenes incluyen un gesto específico vinculado a la frase 'Firmes por la Patria', según el contexto dado - crédito @ELDIARIOBOYACA/X

El ciclista colombiano Nairo Quintana expresó su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella en una llamada que se difundió en redes sociales, durante la cual lo saludó con la frase: “Mi presidente, ¿cómo estás?”.

A poco más de una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 21 de junio de 2026, en el intercambio de los dos hombres se pudo ver cómo De la Espriella le respondió al ganador de la Vuelta a España y el Giro de Italia: “¡Monstruo! ¿Cómo estás, hermano?”, y luego le dijo: “Me alegra saludarte, Nairo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia, hermano?”.

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Quintana afirmó que hablaba desde el extranjero y que ya había un grupo activo en la campaña: “Nosotros por aquí en Europa, pero ya tenemos toda la gente trabajando”.

De la Espriella agradeció el gesto y lo vinculó a su proyecto político: “Gracias por estar firme por la patria. No sabes cuánto te agradezco”.

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Pintura en acuarela de Abelardo de la Espriella en traje azul y Nairo Quintana en uniforme de ciclismo. Se ven montañas y plantas de café en el fondo.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella junto al renombrado ciclista colombiano Nairo Quintana - crédito Ilustrativa Infobae

El ciclista mencionó a un tercero como articulador del apoyo: “Ahí estamos con, con Ernesto, que nos ha reunido a todos y estamos muy, muy felices”.

El candidato cerró con un mensaje de triunfo y una mención religiosa: “Vamos, vamos a ganar con la ayuda de Dios. Me le das un abrazo a la familia”, a lo que Quintana contestó: “Que así sea”.

En los últimos segundos de la conversación, de la Espriella insistió: “Firme por la patria. Gracias, hermano. Gracias. ¿Está grabado?”.

La senadora María Fernanda Cabal usó la llamada entre el ciclista Nairo Quintana y el abogado y aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, para lanzar una crítica contra el senador y también candidato, Iván Cepeda, al que vinculó con contactos con integrantes de las antiguas Farc.

En su publicación, Cabal contrastó ambos hechos y escribió: “¡Qué diferencia! Mientras Iván Cepeda habla con terroristas como Iván Márquez de las Farc, El Tigre @ABDELAESPRIELLA habla con una gloria del ciclismo como Nairo Quintana”.

En el mismo mensaje, la congresista remató con una consigna política: “La diferencia es total. Por eso estamos ‘Firmes por la Patria’”.

La senadora María Fernanda Cabal usó la llamada entre el ciclista Nairo Quintana y el abogado y aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, para lanzar una crítica contra el senador y también candidato, Iván Cepeda - crédito @MariaFdaCabal/X
La senadora María Fernanda Cabal usó la llamada entre el ciclista Nairo Quintana y el abogado y aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, para lanzar una crítica contra el senador y también candidato, Iván Cepeda - crédito @MariaFdaCabal/X

La camapaña del abogado sigue sumando apoyos

El avance de la campaña de Abelardo de la Espriella quedó marcado por la llegada de nuevos apoyos provenientes del deporte y la televisión. Figuras de alto perfil se unieron a su proyecto político, en una estrategia que busca asociar la contienda electoral con la dinámica de un campeonato mundial de fútbol.

La iniciativa denominada “La selección del Tigre” reunió a deportistas, artistas y presentadores bajo el concepto de formar un equipo ganador, según comunicó la campaña. Este enfoque le permitió a De la Espriella consolidar una red de respaldo público que abarca distintos sectores reconocidos en Colombia.

El candidato, que logró pasar a la segunda vuelta tras imponerse en la primera jornada electoral, presentó recientemente el respaldo del futbolista Miguel Ángel Borja y de la actriz Amparo Grisales, entre otros. La campaña resaltó este impulso como un movimiento que suma diversidad y renombre a su propuesta.

Miguel Ángel Borja, Amparo Grisales y Nairo Quintana aparecen entre las figuras que manifestaron afinidad con la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @DELAESPRIELLAE/X

En una conversación telefónica divulgada por el propio equipo de De la Espriella, Borja se mostró entusiasta: el delantero, actualmente en el club Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, realizó el saludo militar que caracteriza a la candidatura, gesto que fue interpretado como una señal de compromiso con el aspirante presidencial.

La adhesión de Borja amplió el espectro de referentes deportivos que manifestaron públicamente afinidad con la campaña. Este respaldo se sumó a otros nombres del entretenimiento y el deporte, consolidando la idea de un equipo nacional diverso y competitivo.

La actriz Amparo Grisales, reconocida por su trayectoria y por su rol en el reality musical Yo me llamo, también expresó su apoyo. En otra llamada difundida por la campaña, Grisales pronunció: “firmes por la patria”, frase que la campaña de De la Espriella adoptó como parte de su mensaje central.

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