Blessd habría gestado una “idea criminal”, aseguró la Fiscalía en audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo,

La imputación incluye una comunicación en la que el artista habría dicho conocer el domicilio de la víctima y advertido agresiones, durante un episodio en un estudio de El Poblado donde dos hombres fueron retenidos e intimidados - crédito Fiscalía

La Fiscalía imputó a Blessd por secuestro extorsivo agravado con atenuante en una audiencia realizada el 11 de junio en Medellín, al atribuirle haber “gestado la idea criminal” detrás de la presunta retención y amenaza contra Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido por imitar a Ozuna en el programa de televisión Yo Me Llamo, en un caso que también involucra a otras tres personas de su entorno y en el que la Fiscalía buscaría una medida de detención intramural.

La jueza avaló la imputación, después de una diligencia de más de cinco horas en la que ninguno de los cuatro procesados aceptó los cargos ni optó por sentencia anticipada o acuerdos de colaboración. La audiencia se suspendió a las 2:00 p. m. y debía continuar el viernes 12 de junio.

PUBLICIDAD

La fiscal Piedad Estrada sostuvo durante la lectura de cargos: “Esta acción fue determinada por el señor Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, quien gestó la idea criminal”.

A Mesa Londoño le atribuyen el papel de presunto determinador; a Santiago Jaramillo Morán, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda les endilgan la coautoría en el mismo delito.

PUBLICIDAD

La Fiscalía afirmó que Andrés Felipe Sánchez Quintero y Yeferson Sánchez Torres estuvieron retenidos durante tres horas en un estudio de grabación de El Poblado - crédito captura pantalla/Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con el relato presentado por la Fiscalía, Andrés Felipe Sánchez Quintero y Yeferson Sánchez Torres fueron citados el primero de junio de 2022 a un estudio de grabación en el barrio El Poblado y allí habrían permanecido retenidos durante tres horas, entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m., mientras los intimidaban para que el imitador de Blessd dejara de presentarse.

Según la exposición de la fiscal, la citación al estudio ocurrió por un mensaje de WhatsApp enviado por Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara. Las víctimas, siempre según ese relato, creyeron que se trataba de un encuentro favorable porque días antes habían percibido expresiones de complacencia de Blessd frente a la aparición del imitador.

PUBLICIDAD

La situación cambió al llegar al lugar. Sánchez Quintero declaró ante la Fiscalía que cuando preguntó qué opinaban del tributo de Yeferson Sánchez, Jaramillo lo insultó, lo llamó “estafador” y lo acusó de lucrarse ilegalmente con la marca del artista.

La fiscal añadió que luego ingresaron al estudio Laura Moreno Restrepo y el productor Daniel Alejandro Velásquez Franco, conocido como Dr. Velásquez. En ese momento, según el testimonio atribuido a la víctima, le exigieron firmar un documento en el que se comprometía a suspender las presentaciones de su representado y le advirtieron una multa de $100 millones si no cumplía.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la imputación, Jaramillo le dio palmadas en el cuello y en la cara cuando notó que grababa la reunión con su celular. La Fiscalía sostuvo además que Velásquez desenfundó una pistola negra pequeña para amedrentarlo, le quitaron el teléfono, borraron el audio y se llevaron el aparato durante cerca de media hora, lo que le impidió pedir ayuda.

La imputación señala que a la víctima le exigieron firmar un documento para que el imitador de Blessd dejara de presentarse y le advirtieron una multa de $100 millones - crédito captura pantalla Fiscalía General de la Nación

La pieza más delicada de la imputación contra Blessd es una llamada telefónica. Según la fiscal, en medio de la discusión Jaramillo le pasó a la víctima un celular con una comunicación en curso proveniente de Mesa Londoño.

PUBLICIDAD

La funcionaria leyó así las palabras atribuidas al cantante: “Mi niño, ¿cómo está? Yo sé quién eres tú, sé dónde vives, sé qué haces y todo eso. Y yo no soy tan blandito como Jara. Si yo estuviera ahí, te estaría destrozando la cara”. Luego, según la misma lectura, añadió: “Haga todo lo que le estén diciendo en la oficina y evite ese problema”.

Los investigadores sostuvieron que el propósito de la retención era obligar a Sánchez Quintero a comprometerse por escrito a que su representado no siguiera imitando a Blessd. La Fiscalía señaló que el atenuante aplicado al cargo deriva de que los presuntos implicados no obtuvieron el beneficio que buscaban, porque la víctima no hizo lo que le exigían.

PUBLICIDAD

Después de ese episodio, según la versión expuesta en audiencia, los ánimos se calmaron y ambos imitadores salieron del estudio a las 6:00 p. m.. La fiscal afirmó que durante el encierro también hubo amenazas de muerte con arma de fuego y expresiones según las cuales, por estar en propiedad privada, “nadie se daría cuenta” si lo mataban.

La Fiscalía ubicó en una llamada telefónica la intervención directa que atribuye a Blessd con amenazas contra Andrés Felipe Sánchez Quintero - crédito Lina Gasca/Colprensa

La diligencia había sido programada inicialmente para el martes 9 de junio, pero fue aplazada por quebrantos de salud del juez de control de garantías asignado. Finalmente comenzó de forma virtual en el Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín, aunque otra parte del mismo material menciona al juez 20 penal municipal con función de control de garantías de Medellín.

PUBLICIDAD

Blessd compareció asistido por los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Felipe Arango. Durante la audiencia apareció pocas veces en cámara.

El caso no incluye ya a Daniel Alejandro Velásquez Franco, a quien señalaban de haber apuntado con el arma a Sánchez Quintero, porque murió antes de esta etapa procesal. Dr. Velásquez fue asesinado el 8 de junio de 2024 en la vereda Las Palmas de Envigado junto a su pareja Sofía Riascos.

PUBLICIDAD

Se debe tener en cuenta que en la actualidad existe otra acusación contra Blessd: Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, lo señala por un hecho similar en el que habría sido agredido y amenazado por el artista y otras personas mientras lo acusaban de robar pertenencias de la casa del intérprete.