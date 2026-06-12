Regiotram de Occidente entrará en operación antes de lo previsto: la primera fase entre Facatativá y Fontibón funcionará en 2027

La primera fase del Regiotram de Occidente, entre Facatativá y Fontibón, entrará en operación durante el segundo semestre de 2027, antes de la finalización total del proyecto - crédito Jorge Emilio Rey/X

El Regiotram de Occidente comenzará a operar parcialmente antes de lo que se esperaba. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció desde China que la primera fase del proyecto ferroviario entrará en funcionamiento durante el segundo semestre de 2027, anticipando la puesta en marcha de un tramo clave de la obra que conectará a Bogotá con municipios de la Sabana Occidente.

La etapa inicial cubrirá 26 kilómetros entre Facatativá y Fontibón y se habilitará tras un periodo de pruebas técnicas conocido como Marcha Blanca.

El anuncio se produjo luego de una reunión entre el mandatario departamental, directivos de la empresa China Civil Engineering Construction Corporation (Ccecc) y representantes de la Concesionaria Férrea de Occidente, en la que se definió una estrategia para acelerar la ejecución de las obras.

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Según explicó Rey, el objetivo es garantizar que una parte importante del sistema pueda comenzar a prestar servicio antes de la finalización completa del corredor férreo, que tendrá una extensión total de 40 kilómetros.

Jorge Emilio Rey se reunió en China con directivos de las empresas encargadas de la construcción y futura operación del Regiotram de Occidente para definir un plan de aceleración de las obras - créditoJorge Emilio Rey/X

Para cumplir con ese cronograma, la Gobernación de Cundinamarca acordó un plan de aceleración que contempla la apertura de cerca de diez nuevos frentes de trabajo y un incremento significativo del personal vinculado a la construcción. Actualmente, el proyecto cuenta con alrededor de 1.200 trabajadores, pero la cifra aumentará hasta cerca de 4.000 personas durante las próximas etapas.

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“Definimos en conjunto un plan de trabajo que permita la entrada en operación de la primera fase de Regiotram de Occidente, comprendida entre Facatativá y Fontibón, con 26 kilómetros de 40 del proyecto final, antes de finalizar 2027”, señaló el gobernador a través de sus canales oficiales.

El anuncio fue realizado durante una visita institucional a China, donde el mandatario sostuvo encuentros con las empresas encargadas de la construcción y futura operación del sistema férreo. Allí también se revisó el estado de fabricación de los trenes que prestarán el servicio en Colombia.

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Como parte del cronograma acordado, los primeros trenes llegarán al país durante el primer trimestre de 2027. Estas unidades serán utilizadas para desarrollar la fase de pruebas operativas y de seguridad previa al inicio del servicio comercial.

De acuerdo con la Gobernación, al menos 22 coches estarán en territorio colombiano antes de finalizar el primer semestre de ese año. Durante la denominada Marcha Blanca se evaluarán aspectos relacionados con el funcionamiento de los vehículos, la infraestructura ferroviaria, los sistemas tecnológicos, las comunicaciones y los protocolos de seguridad.

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“Este periodo, conocido como Marcha Blanca, permitirá probar todos los estándares de seguridad, previo a la operación comercial”, explicó Rey.

El Regiotram del Norte contará con 17 estaciones, diez de ellas ubicadas en áreas urbanas de Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca

El plan de aceleración también incluye la compra anticipada de componentes tecnológicos y el avance de intervenciones en sectores cercanos a Bienes de Interés Cultural que ya cuentan con las autorizaciones requeridas. Estas acciones buscan evitar retrasos y garantizar que las obras mantengan el ritmo necesario para cumplir con la meta fijada para 2027.

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El Regiotram de Occidente es considerado uno de los proyectos de movilidad más importantes del país y será el primer tren regional completamente eléctrico de Colombia. La iniciativa está diseñada para conectar a los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con Bogotá, facilitando los desplazamientos diarios de miles de personas que viajan por motivos laborales, académicos y personales.

La administración departamental estima que el sistema tendrá capacidad para movilizar más de 130.000 pasajeros al día, convirtiéndose en una alternativa de transporte masivo para la región y contribuyendo a reducir los tiempos de viaje entre la capital y la Sabana Occidente.

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La obra beneficiará a más de 140.000 pasajeros diarios y reducirá en 80.000 toneladas la huella de CO₂ en la región - crédito Gobernación de Cundinamarca

Además de los avances en construcción, la agenda de trabajo en China dejó definida la futura operación del sistema. Durante la visita se firmó un convenio para que Guangzhou Metro Group asuma esa responsabilidad una vez el proyecto entre en funcionamiento.

La compañía asiática opera actualmente el Metro de Guangzhou, una de las redes ferroviarias urbanas más grandes del mundo, con cerca de 10 millones de pasajeros movilizados diariamente.

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Según la Gobernación, su participación permitirá fortalecer la preparación operativa del Regiotram, impulsar la transferencia de conocimiento y aplicar estándares internacionales en materia de transporte ferroviario.