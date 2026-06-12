Colombia

La senadora María José Pizarro denunció que un integrante de su UTL se reunió con la DNI sin su conocimiento ni autorización

El episodio destaca la necesidad de supervisión política estricta sobre las acciones de los equipos parlamentarios en instancias de seguridad estatal

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La parlamentaria afirmó que comprobó la existencia del encuentro tras recibir el aviso de una nota en Semana, y sostuvo que el integrante de la UTL acudió sin permiso ni información previa - crédito Colprensa
La parlamentaria afirmó que comprobó la existencia del encuentro tras recibir el aviso de una nota en Semana, y sostuvo que el integrante de la UTL acudió sin permiso ni información previa - crédito Colprensa

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, informó que se enteró de un encuentro que habría sostenido uno de sus colaboradores (no mencionó su nombre) con miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, sin su consentimiento ni conocimiento previo.

La congresista explicó además que fue advertida de una publicación que supuestamente hará la revista Semana, en la que se mencionará la presencia de un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en la mencionada reunión.

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Señores de la Revista Semana: He tenido conocimiento de que están preparando la publicación de una noticia en la que un miembro de mi UTL aparece en un video junto al Sr. Ferney Rincón, Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, y miembros de dicha institución”, escribió Pizarro en su cuenta oficial de X, la noche del 11 de junio de 2026.

La funcionaria señaló que, tras revisar la información disponible, confirmó que la reunión se realizó en septiembre de 2025 y que contó con el conocimiento y la autorización de la propia DNI. Sin embargo, remarcó que ella no autorizó ni fue informada de la participación de su trabajador.

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La legisladora indicó que la verificación interna confirmó la autorización oficial para el encuentro, pero remarcó que ella no dio consentimiento para la asistencia de su colaborador ni fue informada - crédito captura de pantalla @PizarroMariaJo / X
La legisladora indicó que la verificación interna confirmó la autorización oficial para el encuentro, pero remarcó que ella no dio consentimiento para la asistencia de su colaborador ni fue informada - crédito captura de pantalla @PizarroMariaJo / X

“He realizado las verificaciones correspondientes y la información a la que he tenido acceso indica que, efectivamente, se llevó a cabo una reunión en septiembre de 2025, con el conocimiento y la autorización de la Dirección Nacional de Inteligencia”, agregó.

Ante la difusión prevista del caso, la congresista insistió en que su pronunciamiento buscó dejar constancia de que no aprobó ni supo de la asistencia de su colaborador.

“Les informo que dicho miembro de la UTL participó en esa reunión sin mi conocimiento ni autorización”, concluyó Pizarro.

La senadora María José Pizarro acusó a Abelardo de la Espriella de negarse a debatir

A 13 días de la segunda vuelta del 21 de junio, la senadora María José Pizarro acusó al abogado Abelardo de la Espriella de negarse a debatir con Iván Cepeda, en un movimiento que, según el texto fuente, refleja el viraje de la campaña del candidato del Pacto Histórico: de rechazar los cara a cara en primera vuelta a exigir ahora un encuentro televisado para sumar votos.

El cambio se produjo después de la caída de Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo, cuando, de acuerdo con el texto fuente, el candidato había mostrado confianza en una victoria. Tras ese resultado, dejó de lado varias de sus posiciones previas, entre ellas su reticencia a los debates.

María José Pizarro - Abelardo de la Espriella
La senadora María José Pizarro instó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella a dejar el "miedo" e ir a los debates presidenciales, a 13 días de la segunda vuelta - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Según el texto fuente, Cepeda pasó de condicionar su presencia en esos encuentros a una serie de requisitos que no se cumplieron, a retar públicamente a su rival.

También pidió que el intercambio fuera transmitido de manera simultánea por Caracol TV, RCN y Rtvc, con reglas y garantías fijadas por delegados de ambas campañas.

En redes sociales, Pizarro acusó a De la Espriella de querer limitar el debate a Semana y evitar un intercambio abierto: “¿Por qué será que Abelardo se rehúsa a debatir con nuestro candidato Iván Cepeda? ¿Por qué insiste y condiciona que el debate sea solamente en Semana, su casa de propaganda, y que sea con su fórmula vicepresidencial? Que no siga rehuyendo el debate, que es para toda Colombia, no solo para su pasquín”, expresó Pizarro, según el texto fuente.

Antes de la contienda del 31 de mayo, uno de los argumentos de Cepeda para ausentarse de esos ejercicios era evitar “escenarios de insultos” y espectáculos mediáticos, según el texto fuente. Ahora, la campaña busca exactamente un debate televisado, con la expectativa de confrontar a De la Espriella en argumentos y recoger apoyos en la recta final.

De acuerdo con el texto fuente, ya pasó una semana desde el pronunciamiento de Cepeda sin novedades sobre la realización del encuentro. Del lado de la campaña del autodenominado “Tigre”, añade el texto, no parece haber afán por insistir en esa discusión.

María José Pizarro y sus pullas a Abelardo de la Espriella
Con este mensaje en X, la senadora María José Pizarro lanzó duras pullas al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, por negarse a ir a debates - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro sostiene que De la Espriella no acepta debatir con Cepeda y que pretende restringir el intercambio a Semana, mientras la campaña del senador del Pacto Histórico intenta instalar un debate televisado de alcance nacional antes del balotaje del 21 de junio.

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