Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz, luego de que le ganara a River Plate, y le llovieron críticas en Argentina

El colombiano ya hizo su primera sesión de entrenamiento con el cuadro Millonario - crédito @RiverPlate / X

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El comentario de Kevin Castaño sobre Jáminton Campaz después de la derrota de River ante Rosario Central agravó un clima ya deteriorado en el club: el mediocampista colombiano, apartado del plantel y aún sin reincorporarse tras el Mundial 2026, elogió en Instagram a una de las figuras del rival en medio de una racha que dejó al equipo fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

La caída por 1-0 en el Monumental profundizó una secuencia inédita para el club en el fútbol de la AFA: River solo ganó uno de sus últimos siete partidos y no encadenaba cinco derrotas consecutivas en competiciones locales desde 1911.

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Castaño escribió “Animal” junto a un emoji de corazón en una publicación de Campaz, autor del centro que derivó en el gol en contra de Nicolás Otamendi. Ambos compartieron plantel en la selección de Colombia durante la Copa del Mundo 2026.

La reacción de Kevin Castaño en una publicación de Jaminton Campaz - crédito Instagram

El comentario superó las 500 respuestas y fue el que más reacciones generó entre los seguidores. La reacción no pasó inadvertida en River y el club le habría aplicado una sanción económica.

“Solo está dirigencia puede pagar 14 millones por este burro... Gallardo, Francescoli y Brito los máximos culpables de este debacle institucional... Creyéndose los dueños del club y mear para arriba. River primero, siempre!” @PredatorShelby

“Como todo jugador colombiano de fútbol, descerebrado e irresponsable. El Kevin inclusive es peor, porque los otros son hábiles (tontos, pero con destreza), Castaño ninguna de ambas cosas, y River lo adquirió por una fortuna, qué horror” @LeoBruSummer

“Basta de la nueva generación de colombianos, los milenians son la perdición en todo sentido, cero responsabilidades, cero amor por los colores, no tienen sentido de dónde están ubicados, como cansan estos tipos, prefieren la joda, a q hacer historia en un Club. Pecho Frio HDP” @Pepo912

La situación de Castaño en River lleva semanas sin resolución. Su último partido fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 ante Bragantino por la Copa Sudamericana, y desde entonces permanece en Colombia mientras espera una definición sobre su futuro.

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La principal diferencia entre las partes pasa por la obligación de compra. El club argentino pretende incluirla, mientras que la entidad brasileña busca que sea opcional. El portal Soy del Millo añadió que River, que en su momento había fijado como prioridad una venta, ahora está dispuesto a aceptar una cesión.

River Plate quedó décimo en la tabla anual con 29 unidades y el sábado visitará a Tigre desde las 7:00 p. m., antes de enfrentar a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana en Bogotá.

Jaminton Campaz provocó el autogol de River Plate ante Rosario Central - crédito FOTOBAIRES Fecha 3 Torneo Clausura Liga Profesional

La derrota ante Rosario Central fue la cuarta consecutiva para River en el comienzo del segundo semestre. Antes había quedado eliminado de la Copa Argentina tras perder 3-1 con Aldosivi y luego cayó en el Torneo Clausura ante Barracas Central, Gimnasia La Plata y el equipo rosarino, siempre por 1-0.

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La serie negativa se amplía si se toman los encuentros previos a este tramo: también perdió ante Atlético Tucumán, Boca Juniors y Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura. Desde la llegada de Eduardo Coudet en marzo, el equipo acumula siete derrotas.

Foto de archivo: el entrenador del River Plate, Eduardo Coudet, camina en el Estadio Más Monumental en Buenos Aires, Argentina. 27 mayo, 2026. REUTERS/Agustín Marcarian

Después del partido, Coudet no se presentó a la conferencia de prensa y los jugadores tampoco hablaron con los medios. Desde el cuerpo técnico explicaron la decisión con una frase citada por el medio: “Priorizamos trabajar en silencio”.

La noche en el Monumental estuvo marcada por la reprobación de los hinchas. El malestar se apoyó tanto en los resultados como en la imagen del equipo, que volvió a mostrar dificultades para sostener el partido y para convertir incluso cuando tuvo superioridad numérica en el cierre por la expulsión de Emanuel Coronel.

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