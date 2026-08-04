Vía Armenia-Cajamarca, Tolima: Invías mantiene paso controlado y reportó avances en la emergencia, así está la situación en el corredor vial

El Plan de Manejo de Tránsito de Invías mantiene el paso restringido a un carril en la vía Armenia - Cajamarca con sistema de pare y siga y alternancia entre Ibagué y Armenia - crédito Invías

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El Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó avances sustanciales en la gestión de la emergencia registrada en el km 47 de la vía Armenia - Cajamarca (Tolima), una arteria estratégica del suroccidente del país.

Tras el deslizamiento de tierra y la pérdida de banca que afectaron la movilidad y pusieron en riesgo la seguridad de la comunidad, la entidad ha desplegado un conjunto de acciones para estabilizar el corredor, mitigar riesgos y restablecer la plena conectividad vial.

Desde el 25 de julio, Invías activó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que mantiene el paso vehicular restringido a un solo carril bajo sistema “pare y siga”, con alternancia horaria: una hora hacia Ibagué y otra hacia Armenia. La medida, coordinada con la Unión Temporal Vías Calarcá Cajamarca, ha permitido evitar mayores afectaciones y proteger tanto a los usuarios como al personal de obra durante las intervenciones de emergencia.

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Diagnóstico técnico y obras prioritarias

El diagnóstico técnico de Invías en el km 47 prioriza la eliminación de fuentes de agua, la adquisición predial y las obras de estabilización profunda para prevenir nuevos deslizamientos - crédito Invías

El subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales de Invías, Nélson Yovany Jiménez, explicó que el diagnóstico técnico realizado en el km 47 es fundamental para que las obras se enfoquen en las causas que originaron el movimiento en masa.

“Las intervenciones se concentran en la erradicación de fuentes de agua externas, la inminente adquisición predial para eliminar cargas sobre el talud y el diseño de obras de estabilización profunda, garantizando la prevención de nuevos deslizamientos que puedan afectar la carretera y la movilidad futura”, afirmó Jiménez.

Previo al inicio de las obras, Invías realizó una evaluación geotécnica y estructural del sitio, en colaboración con la Alcaldía de Cajamarca. Se identificaron filtraciones provenientes de aguas residuales de viviendas ubicadas en la corona del talud y una fuga en el acueducto municipal, ambas fuentes de saturación que contribuyeron a la desestabilización de la zona.

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Como medida inmediata, se instaló plástico sobre la superficie del deslizamiento para reducir la infiltración de agua y minimizar el riesgo de nuevos movimientos de tierra. Adicionalmente, la Administración Municipal solicitó el cierre provisional de las redes hidráulicas en el sector afectado, como acción preventiva para proteger a los habitantes.

La resolución de Invías autorizó el cierre parcial entre los PR 47+0380 y PR 47+0480 y fijó como ruta alterna el corredor Manizales – Alto de Letras – Fresno – Mariquita - crédito Google Maps

Gestión del riesgo y control institucional

La resolución expedida por Invías autoriza el cierre parcial de la vía entre los PR 47+0380 y PR 47+0480, jurisdicción de Cajamarca, hasta tanto se supere la situación de emergencia. Como ruta alterna, se dispuso del corredor Manizales – Alto de Letras – Fresno – Mariquita.

La Unión Temporal Vías Calarcá Cajamarca es responsable de la instalación, operación y mantenimiento del sistema de control de tránsito, la señalización vertical y horizontal —en conformidad con el Manual de Señalización Vial 2024—, así como de todas las medidas de seguridad necesarias para reducir riesgos a los usuarios.

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La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional colaboran en la implementación de los cierres y en el cumplimiento de las disposiciones establecidas, mientras que la Dirección Territorial Quindío del Invías debe informar sobre la ejecución de las obras necesarias para superar la emergencia.

Estado actual y recomendaciones a los usuarios

Invías informó que el paso vehicular sigue habilitado con restricción, recomendó consultar sus canales oficiales y avanzará en la socialización y en las obras para restablecer la conectividad vial - crédito Invías

Actualmente, el paso vehicular se mantiene habilitado, aunque restringido a un solo carril controlado. Las autoridades recomiendan a los conductores acatar las señales y orientaciones de seguridad, y consultar el estado actualizado de la vía a través de los canales oficiales del Invías (https://www.invias.gov.co/ y sus redes sociales).

El movimiento en masa en el km 47 afectó un talud de gran altura, impactando viviendas y generando pérdida de soporte en la banca. Aunque los bloqueos de la comunidad afectada ya fueron superados, la prioridad es mantener la vigilancia estructural y socializar cada avance del proceso de restablecimiento vial.

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Próximos pasos

En los próximos días, Invías avanzará en la adquisición predial, el diseño de las obras de estabilización profunda y la socialización de las medidas adoptadas con la comunidad. El Instituto reiteró que todas las acciones se orientan a garantizar la seguridad vial y la protección de la vida, y que la solución definitiva se apoyará en criterios técnicos y en la articulación con autoridades locales y la ciudadanía.