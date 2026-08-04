Aparatoso accidente complicó la movilidad al norte de Bogotá en la tarde del martes 4 de agosto: una persona quedó atrapada

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad llevó a cabo el rescate de una persona que quedó atrapada tras el siniestro - crédito Bogotá Tránsito / X

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En la tarde del martes 4 de agosto de 2026 ocurrió un grave accidente a la altura de la calle 116 con autopista Norte, en sentido norte-sur. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades de tránsito de Bogotá, un vehículo se volcó y paralizó el tráfico durante aproximadamente una hora.

Los hechos ocurrieron pasada la 1:00 p. m., por lo que las autoridades se desplazaron al lugar de los hechos para atender el caso y agilizar el tráfico en el corredor vial. Ante la gravedad del incidente, los agentes en la vía recomendaron a los conductores tomar la carrera Séptima y la avenida Boyacá.

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El Grupo Guía se encargó de adelantar las maniobras para retirar el vehículo y regular el tráfico en el punto. Sobre las 2:44 p. m. se confirmó que finalizaron las labores y desvíos. Además, que se retiró el automóvil de ese punto de la autopista Norte con calle 116.

Debido a la gravedad del caso que dejó a una persona atrapada dentro del vehículo que protagonizó el accidente, las autoridades de movilidad de la capital del país recomendaron a los conductores transitar con precaución.

“Realizamos el rescate de una persona que resultó atrapada, luego del volcamiento del vehículo en el que se transportaba, en la autopista Norte con calle 116. Se activa apoyo de Secretaría de Salud”, indicó el reporte del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá.

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El vehículo terminó volcado en uno de los corredores viales más concurridos de la ciudad - crédito Bomberos de Bogotá / X

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