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Abelardo de la Espriella anunció un plan nacional de seguridad tras reunión con alcaldes y otros funcionarios: así funcionará

El presidente electo ya dio un primer paso para afrontar la política nacional de seguridad que establecerá con las autoridades regionales

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ya anunció el inicio de su plan nacional de seguridad - crédito EFE/ @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ya anunció el inicio de su plan nacional de seguridad - crédito EFE/ @ABDELAESPRIELLA
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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, convocó en Barranquilla a alcaldes y secretarios de Seguridad de las principales ciudades del país para delinear la estrategia que su gobierno implementará desde el 7 de agosto de 2026.

Esta estrategia se aplicará con el fin de “enfrentar la criminalidad y restaurar el orden público” en los puntos urbanos del país. El encuentro constituye el primer paso de una política de seguridad urbana articulada con las autoridades nacionales, que se trabajará de manera coordinada con las instituciones locales bajo lineamientos integrales.

Durante la apertura de la reunión, De la Espriella afirmó: “Vamos a recuperar el orden, fortalecer la autoridad y devolver la tranquilidad a cada rincón de Colombia”.

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