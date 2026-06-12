Estas son las vías de Bogotá en las que las cámaras de fotodetección le dejaron más ingresos al Distrito

Las cámaras de fotodetección en Bogotá recaudaron $57.000 millones entre enero y abril de 2026, según datos obtenidos por la concejal Diana Diago - crédito Alcaldía de Bogotá

En Bogotá, las cámaras de fotodetección recaudaron $57.000 millones entre enero y abril de 2026, según la información que la concejal Diana Diago obtuvo de la Secretaría Distrital de Movilidad mediante un derecho de petición, en un escenario que volvió a abrir el debate sobre si estos dispositivos priorizan la prevención de accidentes o el ingreso de recursos para el Distrito.

Cinco corredores concentraron cerca de $44.000 millones en ese mismo periodo, de acuerdo con los datos divulgados por Diago.

La autopista Norte encabezó el recaudo con $13.081 millones, seguida por la avenida Boyacá con $12.212 millones, la avenida NQS con $9.275 millones, la calle 80 con $4.851 millones y la avenida de las Américas con $4.233 millones.

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A esa lista se suman otros ejes viales con ingresos menores pero todavía altos por fotocomparendos: avenida Ciudad de Cali, con $2.888 millones; avenida Villavicencio, con $1.936 millones; carrera Séptima, con $1.935 millones; avenida Bosa, con $1.900 millones; y autopista Sur, con $1.204 millones.

Suba, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Barrios Unidos figuran entre las localidades con más recaudo por fotomultas y con alta siniestralidad en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Diago sostuvo que la distribución del recaudo muestra una alta concentración en pocos puntos de la ciudad. “Las cifras evidencian una fuerte concentración del recaudo en unos pocos corredores estratégicos de la ciudad, donde miles de conductores son sancionados diariamente”, afirmó la concejal.

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La Secretaría Distrital de Movilidad sostiene que estos dispositivos fueron instalados “con el propósito de reducir el número de víctimas, fatales y lesionadas, que resultan por el incumplimiento de normas”. Las autoridades los presentan como una herramienta para promover el cumplimiento de las normas viales y reducir la siniestralidad.

La concejal vinculó los montos cobrados con el comportamiento de la accidentalidad en varias zonas de la ciudad. Según Diago, las localidades en las que más dinero se ha recaudado por fotomultas durante 2026 coinciden con aquellas que registran más siniestros graves con lesionados.

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En ese grupo aparecen Suba con $12.000 millones, Kennedy con $9.196 millones, Engativá con $6.788 millones, Puente Aranda con $6.554 millones y Barrios Unidos con $4.462 millones.

Por su parte, la localidad de, Kennedy concentra el 13% de los siniestros graves con lesionados de la ciudad, mientras Puente Aranda, Engativá y Suba también están entre las localidades con mayores índices de accidentalidad.

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Diana Diago afirmó que el recaudo de las cámaras de fotodetección muestra una alta concentración en pocos corredores estratégicos de la ciudad - crédito Concejo de Bogotá

Para la cabildante, esa coincidencia cuestiona la eficacia del modelo actual. “Si las fotomultas realmente estuvieran enfocadas en salvar vidas, las localidades donde más se sanciona deberían mostrar una reducción significativa en los accidentes. Sin embargo, encontramos que los mismos sectores donde más dinero recauda el Distrito son también los que más registran siniestros graves. Esto demuestra que las cámaras se han convertido en una estrategia de recaudo y no en una herramienta efectiva de prevención y seguridad vial”, aseguró Diago.

Diago también cuestionó el uso del dinero obtenido por multas de tránsito. Según el derecho de petición, con corte a marzo de 2026 la entidad había comprometido más de $151.850 millones provenientes de ese concepto.

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De ese total, $23.787 millones fueron destinados al fortalecimiento de la gestión jurídica, $18.371 millones a procesos contravencionales asociados a infracciones de tránsito, $6.370 millones al mejoramiento de los servicios de la entidad y $704 millones a infraestructura tecnológica, según la información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

La autopista Norte, la avenida Boyacá, la avenida NQS, la calle 80 y la avenida de las Américas concentraron casi $44.000 millones en fotocomparendos - crédito Concejo de Bogotá

“En total, más de $49.234 millones, es decir, el 32,43% de los recursos comprometidos, se están utilizando en procesos legales, sancionatorios y funcionamiento interno de la Secretaría. Es decir, 1 de cada 3 pesos de las fotomultas está financiando la burocracia de la entidad en lugar de invertirse en acciones concretas para mejorar la seguridad, reducir la accidentalidad y proteger la vida de los bogotanos”, dice el comunicado publicado por la cabildante en la página del Concejo de Bogotá.

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La concejal pidió al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad revisar el esquema actual de fotomultas y reformular su funcionamiento. “Las fotomultas no pueden seguir siendo un negocio para recaudar más dinero. Su propósito debe ser salvar vidas y mejorar la seguridad vial de los bogotanos”, dijo Diago.