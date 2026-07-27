Abelardo de la Espriella anuncia que la Casa de Nariño será un museo y despachará desde el Palacio de San Carlos

El presidente electo aseguró que la actividad volcánica, la caída de ceniza y las afectaciones a la operación aérea en Popayán motivaron su solicitud de trasladar la ceremonia del 7 de agosto a Cali. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A pocos días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella confirmó durante una transmisión en vivo realizada la noche de este domingo 26 de julio a través de sus redes sociales que no despachará desde la Casa de Nariño, como ha ocurrido históricamente con los jefes de Estado colombianos. En su lugar, trasladará el despacho presidencial en Bogotá al Palacio de San Carlos, inmueble donde actualmente funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al mismo tiempo, anunció que la Casa de Nariño dejará de ser utilizada como sede presidencial y será convertida en un museo abierto al público, una medida que, según explicó, ya fue comunicada a la ministra de Cultura designada, Paola Holguín.

PUBLICIDAD

El anuncio hace parte de una serie de decisiones con las que el presidente electo busca imprimir un sello propio a su gobierno, que comenzará oficialmente el próximo 7 de agosto, fecha en la que tomará posesión del cargo.

La Casa de Nariño dejará de ser la sede del Gobierno

Durante su intervención, De la Espriella afirmó que su administración no estará concentrada únicamente en Bogotá y reiteró que pretende gobernar desde las regiones, una de las promesas que hizo durante la campaña presidencial.

En ese contexto explicó que, aunque seguirá desarrollando actividades oficiales en la capital, la Presidencia tendrá como sede el Palacio de San Carlos.

“No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá. Le he dado la instrucción a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que se vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público. El Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá. Y ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá”, afirmó el presidente electo durante su alocución.

PUBLICIDAD

Con esta decisión, la histórica residencia presidencial dejaría de cumplir el papel que ha desempeñado durante décadas como centro del poder Ejecutivo, para convertirse en un espacio destinado a visitantes y ciudadanos.

Abelardo de la Espriella anunció que la Casa de Nariño dejará de ser la sede de la Presidencia y que propondrá convertir el edificio en un museo abierto al público. - crédito EFE/Reuters

El Palacio de San Carlos será la nueva sede presidencial en Bogotá

El mandatario electo indicó que el Palacio de San Carlos, donde actualmente opera la Cancillería, será el lugar desde el cual ejercerá sus funciones cuando se encuentre en Bogotá.

El edificio, ubicado en el centro histórico de la capital, ha sido uno de los inmuebles más representativos de la historia política colombiana. Allí funcionó la sede presidencial durante buena parte del siglo XIX y, posteriormente, pasó a albergar la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

PUBLICIDAD

Con el anuncio, el Gobierno tendría que reorganizar el funcionamiento de la Cancillería, aunque De la Espriella no entregó detalles sobre cómo se desarrollará esa transición ni explicó si el ministerio será trasladado a otro inmueble.

El presidente electo informó que el Palacio de San Carlos, donde actualmente funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá. - crédito Cancillería

Un gobierno con sedes en diferentes regiones

La decisión sobre la Casa de Nariño se suma a la estrategia presentada por De la Espriella para descentralizar el ejercicio de la Presidencia.

Durante la misma intervención, el presidente electo reiteró que presentará al Congreso una propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida constitucionalmente como capital alterna de Colombia, junto con Bogotá.

Aclaró que la iniciativa no busca trasladar la capital del país, sino acercar el Gobierno a las regiones.

Según explicó, Barranquilla contará con una sede permanente de la Presidencia, desde donde realizará consejos de ministros, recibirá delegaciones nacionales e internacionales y desarrollará parte de la agenda oficial.

PUBLICIDAD

Además, anunció que la Presidencia también tendrá sedes alternas en Medellín y Cali, con el propósito de fortalecer la presencia institucional fuera de la capital.

En palabras del mandatario electo, “la Patria Milagro no será un gobierno encerrado en los muros de un palacio; será un gobierno en las calles, en los municipios, en la provincia, en los pueblos, en los departamentos y al lado de la gente”.

Bogotá tendrá un gerente especial

Aunque anunció que no trabajará desde la Casa de Nariño, De la Espriella aseguró que Bogotá seguirá siendo una prioridad para su administración.

Por esa razón informó que designará un gerente especial para la capital, cuya función será coordinar los asuntos que, según dijo, quedaron pendientes entre el Gobierno Nacional y el Distrito.

PUBLICIDAD

El mandatario electo sostuvo que ese funcionario trabajará en temas relacionados con seguridad, transporte masivo, movilidad y otros proyectos de competencia nacional, al tiempo que afirmó que buscará fortalecer la relación con la administración distrital.

Carlos Fernando Galán respaldó la creación de un equipo para coordinar el trabajo entre el Gobierno Nacional y Bogotá, y afirmó que la ciudad está lista para avanzar en esa articulación. - crédito @CarlosFGalan/X

Carlos Fernando Galán respaldó la iniciativa

Tras el anuncio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó a través de sus redes sociales y destacó la propuesta de crear un equipo encargado de coordinar los asuntos entre el Gobierno Nacional y la capital.

“Esta es una noticia importante para Bogotá, agradezco la iniciativa anunciada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella”, escribió el mandatario distrital.

Galán agregó que “tener en el Gobierno una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave”.

Asimismo, señaló que las principales transformaciones que adelanta la ciudad requieren coordinación entre ambas administraciones.

“Las grandes transformaciones que atraviesa Bogotá necesitan un trabajo articulado con el Gobierno Nacional para que salgan adelante. La seguridad, la financiación del sistema de transporte público, las obras de infraestructura, entre otros, serán temas para trabajar con este equipo que anunció el presidente y en Bogotá estamos listos para hacerlo”, expresó el alcalde.

PUBLICIDAD