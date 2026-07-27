Abelardo de la Espriella cerrará 14 embajadas y cerca de 15 consulados: estas son las sedes afectadas

El presidente electo explicó las razones de la reestructuración de la red diplomática y anunció otros cambios en la política exterior que implementará a partir del 7 de agosto. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció una serie de cambios que implementará en la política exterior colombiana una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto. Durante una transmisión realizada a través de sus redes sociales, informó que ordenará el cierre de 14 embajadas, eliminará cerca de 15 consulados y suspenderá la apertura de la embajada de Colombia en Palestina, como parte de una reorganización de la red diplomática del país.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario electo, el objetivo de estas medidas es reducir el gasto público y redirigir esos recursos hacia sectores como la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura y programas dirigidos a la población más vulnerable.

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Además, indicó que durante los primeros 100 días de su administración se llevará a cabo una auditoría técnica para revisar el funcionamiento de otras representaciones diplomáticas y determinar si requieren nuevos ajustes.

Las razones que dio para cerrar embajadas y consulados

Durante su intervención, De la Espriella afirmó que considera necesario revisar la estructura actual del servicio exterior colombiano al señalar que existen representaciones diplomáticas que, a su juicio, generan costos elevados sin ofrecer resultados acordes con esa inversión.

“Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, manifestó.

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Con ese argumento anunció el inicio de un proceso de reorganización de la red diplomática.

“He decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo”, expresó durante la transmisión.

Según explicó, la intención es reorganizar las representaciones diplomáticas sin afectar, en la mayoría de los casos, las relaciones internacionales que mantiene Colombia con otros Estados.

La embajada de Colombia en Barbados hace parte de las 14 sedes diplomáticas que, según anunció De la Espriella, serán cerradas en una primera etapa. - crédito X @CancilleriaCol

Las 14 embajadas que anunció que cerrará

En su alocución, el presidente electo indicó que, en una primera etapa, ordenará el cierre de las embajadas de Colombia en los siguientes países:

Argelia. Azerbaiyán. Barbados. Cuba. Chequia. Etiopía. Ghana. Haití. Hungría. Malasia. Nicaragua. Rumanía. Senegal. Sudáfrica.

A esta decisión se suma la suspensión de la apertura de la embajada de Colombia en Palestina, sobre la cual señaló que no había entrado en funcionamiento.

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Asimismo, informó que cerrará cerca de 15 consulados, aunque durante la transmisión no precisó cuáles serán las sedes consulares que dejarán de operar.

El mandatario electo informó que también cerrará cerca de 15 consulados, aunque por el momento no precisó cuáles serán las sedes afectadas. - crédito Cancillería

También anunció la unificación de algunas misiones diplomáticas

De la Espriella explicó que otra de las medidas será la unificación de representaciones diplomáticas que actualmente funcionan de manera independiente dentro de un mismo país.

Como ejemplo mencionó el caso de Francia, donde Colombia cuenta con una embajada ante ese país y otra misión permanente ante la Unesco. También hizo referencia a Italia, donde existen representaciones separadas ante el Gobierno italiano y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“En París tenemos la embajada en Francia y en la Unesco; hay que unificar la misión. Al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola. De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país", afirmó.

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Aclaró que no romperá relaciones diplomáticas con la mayoría de los países

Durante el anuncio, el presidente electo sostuvo que el cierre de embajadas no implicará, en la mayoría de los casos, el rompimiento de relaciones diplomáticas.

“Quiero ser muy claro: estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países y mucho menos con esos organismos multilaterales”, señaló.

Agregó que la atención a los colombianos en el exterior continuará mediante esquemas de representación concurrente desde otras embajadas de la región, mecanismo utilizado cuando un mismo país acredita una misión diplomática para atender varios Estados.

No obstante, hizo una excepción respecto a dos países.

“Excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, manifestó durante la transmisión.

Reabrirá la embajada en Jerusalén y abrirá una nueva representación en Nigeria

Aunque anunció el cierre de varias sedes diplomáticas, De la Espriella también informó que durante su gobierno reabrirá la embajada de Colombia en Jerusalén, una propuesta que, según recordó, hizo durante la campaña presidencial.

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Además, indicó que abrirá una nueva embajada en Nigeria, decisión que, de acuerdo con sus palabras, busca reorganizar la presencia diplomática de Colombia en África.

De la Espriella anunció que reabrirá la embajada de Colombia en Jerusalén como parte de los cambios previstos para la política exterior de su gobierno. - crédito AFP

Habrá una auditoría a la red diplomática durante los primeros 100 días

El mandatario electo explicó que la reorganización no terminará con las medidas anunciadas este domingo y que durante los primeros 100 días de su administración realizará una revisión técnica de las demás representaciones diplomáticas.

“Vamos a determinar si todas esas embajadas que todavía subsisten se van a dejar. Vamos a reorganizarlas, a integrarlas, que es lo que corresponde, con criterios de eficiencia y en defensa siempre del interés nacional”, afirmó.

Según indicó, esa evaluación permitirá establecer si es necesario realizar nuevos cambios en la estructura del servicio exterior colombiano.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció una reestructuración de la red diplomática colombiana que comenzará a implementarse tras su posesión el 7 de agosto. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Los recursos, según explicó, se destinarán a otros sectores

Al justificar la decisión, De la Espriella sostuvo que la reducción de la red diplomática permitirá liberar recursos para otras áreas de la administración pública.

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“Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y, sobre todo, oportunidades para los más pobres”, expresó.

Finalmente, señaló que su propósito es que la política exterior esté orientada a la promoción de los intereses económicos del país.

“La diplomacia de la Patria Milagro no será un premio burocrático. Será una herramienta para abrir mercados, atraer inversión, generar empleo y defender los intereses de Colombia en todo el mundo”, concluyó durante su intervención.