Colombia

Supuesto sicario colombiano enfrenta pena de muerte en Talilandia por el asesinato de un ciudadano iraquí: comenzó el juicio

El proceso judicial por el homicidio de un joven vinculado a bandas mafiosas en Phuket ha desencadenado nuevas estrategias de coordinación internacional contra redes delictivas de alcance global

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Los agentes de la Policía en Tailandia le cayeron al hotel donde se hospedaba el ciudadano colombiano, que ya tenía listo todo para escapar - crédito red social X
Los agentes de la Policía en Tailandia le cayeron al hotel donde se hospedaba el ciudadano colombiano, que ya tenía listo todo para escapar - crédito red social X

Un colombiano acusado de sicariato podría ser condenado a la pena de muerte en Tailandia, después de que un tribunal inició el viernes 12 de junio de 2026 un proceso judicial por asesinato premeditado de un ciudadano iraquí ocurrido el 7 de febrero en la isla turística de Phuket.

La legislación local contempla la máxima pena, aunque el país no ejecuta prisioneros desde 2018, según la agencia EFE.

El teniente coronel Chanakan Na Nakhon, de la Policía de Phuket, indicó que el acusado —de “unos 39 años”, según el medio local Bangkok Post— fue arrestado cuando pretendía abandonar Tailandia días después del crimen.

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El oficial afirmó que, durante el interrogatorio, el detenido admitió que lo contrataron para cometer el asesinato de Ameer Mundher Mahmood y que aceptó por dificultades económicas, incluidas deudas familiares.

crédito Crime Asia/Facebook
crédito Crime Asia/Facebook

Según la información policial tailandesa, citada por El Tiempo, el procesado llegó a bordo de una motocicleta a Patong, el centro nocturno de Phuket, y disparó contra el joven iraquí, que llevaba un tiempo alojado en un hotel cercano.

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La Oficina Central de Investigación de la Policía de Tailandia (CIB, por sus siglas en inglés) sostuvo que “se cree” que el homicidio se produjo por un conflicto de intereses dentro de una gran banda internacional de narcotráfico.

En una cobertura previa, se identificó identificó al detenido como Fernando Estaid Guevara Sánchez, ciudadano colombiano de 39 años, y a la víctima como Ameer Mundher Mahmood, iraquí de 24 años.

También se reportó que el colombiano ingresó a Tailandia el 19 de enero de 2026 y que habría comprado un billete de salida para la fecha del asesinato, un elemento que los investigadores interpretaron como un posible plan de fuga.

Mahmood figuraba en investigaciones en Suecia por presuntos vínculos con redes delictivas y que tenía antecedentes por delitos de drogas, armas y amenazas. El caso se analiza bajo la hipótesis de disputas entre bandas criminales de perfil internacional.

Hasta la motocicleta en la que se movilizó el sicario colombiano, oriundo del municipio de Paraíso, Caquetá (sur de Colombia), fue revisada en detalle por parte de los agentes tailandeses - crédito red social X
Hasta la motocicleta en la que se movilizó el sicario colombiano, oriundo del municipio de Paraíso, Caquetá (sur de Colombia), fue revisada en detalle por parte de los agentes tailandeses - crédito red social X

Por el mismo caso, las autoridades tailandesas detuvieron en mayo a un ciudadano británico de 33 años acusado de proveer el arma al atacante, según una nota de prensa del CIB citada por El Tiempo.

El segundo detenido fue arrestado en la provincia de Chonburi, vecina de Bangkok y donde se encuentra la zona turística de Pattaya, y se declaró no culpable.

De acuerdo con El Tiempo, el británico enfrenta cargos por instigación a asesinato premeditado, posesión de armas de fuego y municiones, portar armas de fuego en un lugar público sin permiso y complicidad en disparar un arma sin justificación.

El tribunal provincial de Phuket mantiene abierto el proceso contra el ciudadano colombiano por asesinato premeditado, un delito que en Tailandia puede castigarse con la pena de muerte.

La policía de Bogotá atribuye el crimen del rabino a un robo cometido por una banda

El asesinato del rabino estadounidense Nuchem Yasir Eber en Bogotá expuso en la primera línea de la investigación dos dimensiones de su caso: la violencia que terminó con la vida del hombre de 51 años y la situación personal que lo había llevado a Colombia en busca de una nueva esposa.

El ciudadano, integrante de la comunidad Boro Park de Nueva York, desapareció el 21 de abril de 2026 y fue hallado muerto al día siguiente dentro de un armario azul en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy.

El cuerpo se halló dentro de un armario azul la madrugada del viernes 22 de abril, un día después de que fue visto con vida por última vez - créditos ILTV/Facebook | Bosa B7/X
El cuerpo se halló dentro de un armario azul la madrugada del viernes 22 de abril, un día después de que fue visto con vida por última vez - créditos ILTV/Facebook | Bosa B7/X

Las pesquisas apuntan a que Eber fue víctima de una organización delincuencial que le robó sus pertenencias. La Policía Metropolitana de Bogotá desmintió además la versión inicial según la cual el cadáver había sido desmembrado y precisó que el cuerpo presentaba lesiones.

Las cámaras de seguridad registraron a la víctima saliendo a las 21:07 del 21 de abril de una vivienda en el norte de Bogotá donde se hospedaba, de acuerdo con Infobae. Ese registro quedó como uno de los últimos rastros del rabino antes de que su cuerpo fuera encontrado un día después.

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