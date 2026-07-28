Abelardo de la Espriella confirmó a Carolina Bazurdo como secretaria privada de la Presidencia de la República

Abelardo de la Espriella designó a Carolina Bazurdo como secretaria privada de la Presidencia - crédito Colprensa - Defensores de la Patria

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el martes 28 de julio el nombramiento de Carolina Bazurdo como secretaria Privada de la Presidencia de la República y ratificó la designación del psicólogo y abogado Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De la Espriella resaltó la trayectoria de Bazurdo, tras 17 años de trabajo en distintos proyectos del presidente electo, antes de su carrera política.

“Carolina lleva conmigo 17 años y quiero decirles que ha sido piedra angular del trabajo que he realizado en todos estos años”, afirmó.

En la misma intervención, De la Espriella hizo oficial y defendió la polémica designación de Didier Blanco como director nacional de la Unidad de Protección.

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“Querido Didier, bienvenido. Vamos con toda y sé que lo vas a hacer muy bien”, agregó.

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