Colombia

Gustavo Petro exigió la salida de Angie Rodríguez del Fondo de Adaptación tras fuertes acusaciones: “Es una gran manipuladora”

El presidente saliente solicitó apartar a la directora de la entidad tras duros cuestionamientos sobre el manejo de recursos para el agua potable, en el contexto de la inminente sequía por el fenómeno ‘mega Niño’

Guardar
Google icon
Gustavo Petro habría solicitado la renuncia a Angie Rodríguez por presuntas diferencias entre ellos - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
Gustavo Petro solicitó remover a Angie Rodríguez, la acusó de “manipulación” e “incompetencia” - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó públicamente la destitución de Angie Rodríguez como directora del Fondo de Adaptación, tras unas fuertes declaraciones que dio la funcionaria en Noticias RCN, donde afirmó que el actual gobierno buscaría retirar más de $1,2 billones de la entidad antes de que Abelardo de la Espriella asuma el poder el próximo 7 de agosto de 2026.

Tras lo anterior, Petro acusó a Rodríguez de manipular la función pública en beneficio propio y expresó: “Lamento haberla conocido”.

A través de su cuenta en X, el mandatario vinculó la situación con el tratamiento mediático del caso y criticó el papel de ciertos sectores de la prensa.

PUBLICIDAD

“No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente”, manifestó. Petro aseguró que durante la cobertura periodística se buscó desacreditar su gestión, al punto de involucrar aspectos personales de Rodríguez.

El jefe de Estado señaló: “Aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica”. Añadió que incluso “el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga”.

En relación con la idoneidad de Angie Rodríguez, Petro hizo referencia a un documento que, según él, confirma una incapacidad médica anterior de la funcionaria.

PUBLICIDAD

El presidente cuestionó la rápida recuperación de Rodríguez y planteó dudas sobre su competencia para ejercer el cargo: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido?”. Además, solicitó al ministro de Hacienda que declare insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por considerar que no cumple con las capacidades requeridas.

El origen inmediato del conflicto está relacionado con el uso de los recursos del Fondo de Adaptación. Petro explicó que estos fondos están destinados a garantizar el acceso a agua potable para enfrentar los efectos del “mega niño” en diciembre.

“El dinero se utiliza es para las prioridades y la vida, no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”, afirmó el presidente, quien defendió la asignación como una prioridad vital para la población.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroAngie RodríguezFenómeno del NiñoFondo de AdaptaciónGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella anuncia que la Casa de Nariño será un museo y despachará desde el Palacio de San Carlos

El presidente electo también anunció la creación de un gerente especial para coordinar asuntos entre el Gobierno y Bogotá, iniciativa que fue respaldada por el alcalde Carlos Fernando Galán

Abelardo de la Espriella anuncia que la Casa de Nariño será un museo y despachará desde el Palacio de San Carlos

Luna llena de julio 2026: fecha para verla desde Perú

En los siguientes días, el astro más cercano al planeta embellecerá los cielos con estas fases

Luna llena de julio 2026: fecha para verla desde Perú

Abelardo de la Espriella cerrará 14 embajadas y cerca de 15 consulados: estas son las sedes afectadas

El presidente electo explicó que la medida busca reducir el gasto público, reorganizar la red diplomática y destinar esos recursos a sectores como seguridad, salud, educación e infraestructura

Abelardo de la Espriella cerrará 14 embajadas y cerca de 15 consulados: estas son las sedes afectadas

Clima en Cartagena para hoy 27 de julio: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Cartagena para hoy 27 de julio: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Barranquilla

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Barranquilla
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

Deportes

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

Orgullo colombiano: así fue la presentación de María Paulina Pérez, con la que ganó la medalla de oro en patinaje artístico

6 enseñanzas que le quedaron a un futbolista colombiano tras quedarse sin equipo durante seis meses

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios

Independiente Santa Fe perdió 2-1 ante Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles y el partido