Gustavo Petro exigió la salida de Angie Rodríguez del Fondo de Adaptación tras fuertes acusaciones: “Es una gran manipuladora”

Gustavo Petro solicitó remover a Angie Rodríguez, la acusó de “manipulación” e “incompetencia” - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó públicamente la destitución de Angie Rodríguez como directora del Fondo de Adaptación, tras unas fuertes declaraciones que dio la funcionaria en Noticias RCN, donde afirmó que el actual gobierno buscaría retirar más de $1,2 billones de la entidad antes de que Abelardo de la Espriella asuma el poder el próximo 7 de agosto de 2026.

Tras lo anterior, Petro acusó a Rodríguez de manipular la función pública en beneficio propio y expresó: “Lamento haberla conocido”.

A través de su cuenta en X, el mandatario vinculó la situación con el tratamiento mediático del caso y criticó el papel de ciertos sectores de la prensa.

PUBLICIDAD

“No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente”, manifestó. Petro aseguró que durante la cobertura periodística se buscó desacreditar su gestión, al punto de involucrar aspectos personales de Rodríguez.

El jefe de Estado señaló: “Aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica”. Añadió que incluso “el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga”.

En relación con la idoneidad de Angie Rodríguez, Petro hizo referencia a un documento que, según él, confirma una incapacidad médica anterior de la funcionaria.

PUBLICIDAD

El presidente cuestionó la rápida recuperación de Rodríguez y planteó dudas sobre su competencia para ejercer el cargo: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido?”. Además, solicitó al ministro de Hacienda que declare insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por considerar que no cumple con las capacidades requeridas.

El origen inmediato del conflicto está relacionado con el uso de los recursos del Fondo de Adaptación. Petro explicó que estos fondos están destinados a garantizar el acceso a agua potable para enfrentar los efectos del “mega niño” en diciembre.

PUBLICIDAD

“El dinero se utiliza es para las prioridades y la vida, no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”, afirmó el presidente, quien defendió la asignación como una prioridad vital para la población.

Noticia en desarrollo...