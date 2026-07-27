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Hervir albahaca, romero y limón: el uso inesperado que explica por qué está en tendencia

Esta mezcla es una solución rápida para mejorar el ambiente del hogar y sumar una experiencia sensorial

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Olla de vidrio transparente sobre placa de inducción, con agua, rodajas de limón, hojas de albahaca y rama de romero, con vapor saliendo de la olla.
Esta mezcla funciona como un aromatizante natural - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de albahaca, romero y limón hervidos se consolida como una opción casera para purificar ambientes y dejar atrás los olores indeseados. Esta técnica emplea ingredientes accesibles y prescinde de aerosoles comerciales, lo que la convierte en una alternativa atractiva frente a los productos industriales.

El procedimiento es sencillo y requiere solo algunos elementos que suelen estar en cualquier cocina. Se colocan cáscaras limpias de limón, ramas de romero y hojas de albahaca en una olla con agua. Luego, se lleva la mezcla a hervor y se mantiene en ebullición durante quince minutos.

Si el agua se evapora rápido, se puede añadir más para prolongar el efecto aromático. Es fundamental mantener el fuego bajo después de alcanzar el hervor y no dejar la olla sin supervisión para evitar accidentes domésticos.

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La clave de la eficacia reside en los aceites esenciales que cada ingrediente libera con el calor. El limoneno del limón, el cineol y pineno del romero, y el linalool y eugenol de la albahaca actúan en conjunto para modificar la percepción de los olores en el aire. Así, el vapor que se produce funciona como un difusor natural, distribuyendo aromas frescos y limpios en toda la casa.

El principal uso de este método es neutralizar olores persistentes, como los que quedan tras cocinar o los que se acumulan en ambientes poco ventilados. Además, muchas personas lo emplean para crear un entorno propicio en momentos de descanso o concentración, como la lectura o el teletrabajo. El resultado es un aire más liviano y una sensación de limpieza inmediata.

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El auge de este truco casero responde a la preferencia por soluciones más saludables y ecológicas. Al evitar el uso de químicos sintéticos, quienes adoptan esta práctica buscan proteger tanto su salud como el ambiente, al tiempo que ahorran dinero. La reutilización de cáscaras y el empleo de hierbas accesibles refuerzan el perfil sustentable de la propuesta.

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