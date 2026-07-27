Colombia

Fuerte accidente en la vía Tunja-Bogotá: un bus intermunicipal se volcó y dejó alrededor de 20 heridos

Las autoridades de tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informaron que el siniestro ocurrió en el sector Alto del Tigre, entre Suesca y Chocontá

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Un bus intermunicipal se volcó este martes en la vía Tunja-Bogotá y dejó alrededor de 20 personas heridas - crédito Bomberos Cundinamarca

El volcamiento de un bus intermunicipal en la vía Tunja - Bogotá generó una extensa congestión vial y dejó a 20 personas lesionadas.

El incidente se produjo en el sector conocido como Alto del Tigre, entre los municipios de Suesca y Chocontá, interrumpiendo el flujo habitual de vehículos por una de los corredores más transitados del departamento de Cundinamarca.

El siniestro registrado en la noche del domingo 26 de julio, activó un amplio despliegue de emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Suesca, Sesquilé, Gachancipá y Chocontá, junto a ambulancias de la región y el CRUE de Cundinamarca, acudieron al sitio para atender a los afectados y asegurar la zona.

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Las autoridades de tránsito precisaron que alrededor de 20 personas resultaron heridas, aunque ninguna perdió la vida a raíz del siniestro. Este dato fue confirmado tras las labores de rescate y el traslado de los pasajeros a hospitales de la zona.

El accidente en la vía Tunja-Bogotá no dejó víctimas fatales, según las autoridades de tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca - crédito Captura video
El accidente en la vía Tunja-Bogotá no dejó víctimas fatales, según las autoridades de tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca - crédito Captura video

El accidente provocó una interrupción prolongada de la circulación. El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que la doble calzada permaneció cerrada, mientras los equipos de emergencia retiraban el vehículo y despejaban la vía.

Viajeros y transportadores de carga manifestaron en redes sociales su malestar por las demoras y las complicaciones para movilizarse durante la noche.

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