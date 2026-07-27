Abelardo de la Espriella condenó ataque con explosivos en Popayán y lanzó advertencia a grupos armados: “El 7 de agosto se recuperará la tranquilidad”

Abelardo De la Espriella rechazó el ataque con explosivos contra una bodega de Postobón en Popayán y anunció una respuesta de seguridad desde el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, rechazó el ataque con explosivos cerca a la planta distribuidora de Postobón en Popayán, departamento de Cauca.

La detonación, registrada sobre la medianoche del sábado 25 de julio de 2026, no dejó personas heridas, pero sí afectó la infraestructura. De acuerdo con las primeras verificaciones, destruyó ventanales, causó daños en parte de la planta y dejó fragmentos de vidrio, concreto y botellas esparcidos en el lugar.

Tras conocerse este hecho, el mandatario electo de los colombianos publicó un mensaje en su cuenta de X en el que atribuyó el hecho a organizaciones armadas ilegales y anticipó la línea de seguridad que impulsará durante su mandato.

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“Los narcoterroristas vuelven a atacar cobardemente en Popayán. Esas serán sus últimas acciones en la impunidad”, expresó el futuro jefe de Estado en la red social.

Así mismo, afirmó que, cuando asuma el poder el 7 de agosto, su Gobierno enfrentará a las organizaciones ilegales, aunque también dejó a disposición para que puedan someterse a la justicia, y envió un mensaje de solidaridad para los habitantes del sur occidente colombiano.

“Desde el 7 de agosto, los habitantes del Cauca y de toda Colombia recuperarán la tranquilidad. Tendrán el respaldo de su Gobierno y la protección permanente de su Fuerza Pública”, añadió.

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Por último, Abelardo de la Espriella enfatizó que “estamos listos para cumplir nuestra misión. Someteremos a quienes durante años se creyeron intocables. Nunca más los criminales impondrán el miedo, ni los colombianos quedarán indefensos frente al terrorismo y al crimen”.