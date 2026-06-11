Sindicato de la UNP anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial

El sindicato Analtraseg anunció que apoyará al jurista en la segunda vuelta - crédito Colprensa/UNP

Antes de la segunda vuelta electoral, en la que los colombianos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el nuevo presidente de la República, figuras públicas y colectivos han anunciado a qué aspirante apoyarán el 21 de junio.

El 11 de junio el turno fue para Analtraseg, gremio sindical de la UNP que emitió un comunicado para anunciar que respaldará al abogado Abelardo de la Espriella en los comicios presidenciales.

PUBLICIDAD

“La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Analtraseg, organización sindical que representa a trabajadores de la vigilancia y seguridad privada, escoltas UNP y demás actores del sector de la protección en Colombia, manifiesta su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y a las propuestas que ha presentado en materia de seguridad, fortalecimiento institucional y protección de los ciudadanos”, se lee en el documento.

El colectivo gremial afirmó estar de acuerdo con las propuestas de seguridad del candidato - crédito Analtraseg

En el comunicado se menciona que la decisión fue tomada tras revisar las propuestas sobre seguridad que han expuesto los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño después del 7 de agosto.

PUBLICIDAD

“Como organización sindical, hemos escuchado con interés sus planteamientos sobre la necesidad de mejorar las condiciones del sistema de protección en Colombia, fortalecer la seguridad nacional y revisar aspectos relacionados con el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de garantizar un servicio más eficiente, transparente y oportuno para las personas que requieren medidas de protección”.

Por último, el gremio mencionó que es momento de que un gobierno le preste atención a las necesidades que tienen los trabajadores del sector seguridad en el territorio nacional.

PUBLICIDAD

“Analtraseg considera que el país necesita abrir espacios de diálogo serios sobre el futuro de la seguridad, la dignificación de los trabajadores del sector y el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado para enfrentar los desafíos actuales. Por estas razones, expresamos nuestro acompañamiento a esta propuesta política y nuestra disposición para aportar desde la experiencia de miles de trabajadores de la seguridad que diariamente contribuyen a la protección de la vida y los derechos de los colombianos”.

El sindicato ha denunciado aspectos de corrupción que no han sido escuchados hasta el momento - crédito Visuales IA

Infobae Colombia habló con Giovanni Gallo, director de Analtraseg, que insistió en las falencias que se deben corregir para que la UNP pueda garantizar la protección de las personas que están en riesgo.

PUBLICIDAD

“Hemos escuchado con interés sus planteamientos sobre la necesidad de mejorar las condiciones del sistema de protección en Colombia, algo en lo que hemos trabajado, también fortalecer la seguridad nacional y revisar aspectos relacionados con el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección. Todos buscamos garantizar un servicio más eficiente, transparente y oportuno para las personas que requieran medidas de protección”.

Gallo mencionó que durante los últimos cuatro años ha denunciado varias irregularidades al interior de la entidad y que hasta la fecha siguen sin ser resueltas problemáticas básicas.

PUBLICIDAD

“El día de ayer estuvimos en las instalaciones de la campaña, donde nos expresaron, comenzando con la fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, que es falso los rumores que van a cerrar la UNP. Es más, hablaron de fortalecer la UNP y terminar con la corrupción, y eso es lo que necesitamos. Nosotros buscamos trabajar en la dignificación, el mejoramiento y el crecimiento de la UNP”.

El sindicato ha denunciado que hay esquemas de seguridad que siguen cobrando por "proteger" a personas que están fuera del país - crédito Visuales IA

Cabe recordar que, sindicatos de la UNP han denunciado actos indebidos por parte de escoltas que trabajan para la entidad, incluyendo casos en los que esquemas de seguridad siguen cobrando por la protección de personas que están radicados en el exterior.

PUBLICIDAD

En la denuncia se afirma que los funcionarios que tienen la labor de verificar el cumplimiento del trabajo del personal de seguridad no han hecho el seguimiento necesario y que, en cambio, hablaron con el protegido únicamente por videollamada tras la exposición del caso.