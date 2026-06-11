El Mundial 2026 disparó las solicitudes de vacaciones de miles de trabajadores: revelan si las empresas pueden aceptarlas o no

Los trabajadores que se escapen de sus empleos para ver partidos pueden ser despedidos con justa causa -crédito Colprensa.

Miles de trabajadores colombianos afrontan una temporada atípica en sus empleos por la fiebre del Mundial 2026. La expectativa de acompañar a la selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá generó un aumento considerable en solicitudes de vacaciones y en la demanda de vuelos, algo que obligó a las empresas a buscar soluciones para gestionar permisos coincidentes y reorganizar equipos durante el torneo.

En Colombia, una empresa puede rechazar o posponer las vacaciones solicitadas por un trabajador que desea asistir al certamen orbital, siempre que existan razones operativas justificadas. La ley exige que la programación del descanso sea fruto de un acuerdo entre ambas partes y que los permisos queden registrados por escrito para evitar futuros desacuerdos.

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No obstante, las organizaciones deben garantizar que el periodo vacacional se otorgue dentro de los plazos establecidos y sin convertir la negativa en una restricción general.

El Mundial de fútbol tiene un impacto directo en las emociones del entorno laboral colombiano - crédito Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El entusiasmo provocado por el fútbol ha transformado las dinámicas laborales y migratorias del país. Diversas empresas informan de un notorio incremento en las solicitudes de vacaciones durante la época del Mundial. La situación dificulta la distribución de tareas debido a la coincidencia de peticiones. Los jóvenes — en especial de la generación Z— y los trabajadores que perciben ingresos cercanos al salario mínimo figuran entre los que más solicitan estos permisos.

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Derechos laborales y vacaciones durante el Mundial de fútbol

La normativa colombiana garantiza el derecho a vacaciones después de un año de labor, pero aclara que la fecha debe establecerse de mutuo acuerdo entre el empleado y el empleador. De acuerdo con la abogada Karla Gómez, de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social en Scola Abogados, “la empresa puede negar o aplazar la solicitud de vacaciones presentada por un trabajador cuando existan necesidades operativas o del servicio que así lo justifiquen”.

Gómez dice que “no hay un procedimiento específico para los casos en que el empleador niegue o aplace una solicitud de vacaciones”. No obstante, anota que “en tales situaciones se recomienda concertar entre las partes un nuevo periodo de disfrute que permita armonizar las necesidades del servicio con el derecho al descanso, garantizando que las vacaciones sean otorgadas dentro de los plazos previstos por la ley”.

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Datos de Migración Clombia muestran que se han generado más de 63.000 salidas adicionales de colombianos hacia Estados Unidos, 22.000 hacia México y 6.000 hacia Canadá en junio de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Según ella, ninguna compañía puede suspender de manera indefinida este derecho ni ofrecer un pago a cambio del descanso obligatorio. La documentación escrita, tanto en formato físico como digital, es clave para blindar a las partes ante potenciales reclamaciones o malentendidos sobre lo pactado.

Productividad, recomendaciones y retos empresariales

La celebración del Mundial de fútbol plantea un desafío específico para la productividad de las empresas en Colombia, ya que muchos partidos coinciden con horarios habituales de trabajo. Los encuentros están programados para las 11:00 a. m., 2:00 p. m. y 5:00 p. m., lo que provoca que numerosos empleados sigan la competición durante la jornada laboral.

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Cada partido demanda cerca de dos horas de atención. El torneo contempla 104 partidos a lo largo de 39 días y significa que aquellos que decidan ver todos los encuentros dedicarán más de 208 horas al evento, es decir, 5 horas y 20 minutos por día.

Se estima que entre 80.000 y 120.000 colombianos viajarán a las sedes de Estados Unidos, México y Canadá para asistir a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol - crédito Colprensa.

Ante esto, el líder de Derecho Laboral y Seguridad Social en Scola Abogados, Carlos Camargo, aconseja dejar constancia de los permisos relacionados con el Mundial. “Lo anterior evita que la concesión repetida de espacios para ver los partidos sea alegada en el futuro como un ‘derecho adquirido’ o una costumbre laboral que altere las condiciones contractuales originales”, anotó. Los expertos invitan a las empresas a gestionar de manera anticipada los acuerdos sobre ausencias y a planificar en colaboración con sus equipos. Camargo señala que el Mundial puede convertirse en una oportunidad para fortalecer los lazos internos, siempre y cuando se gestione con criterio y apertura.

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De esta manera, el reto primordial para los empleadores será asegurar que los equipos funcionen de manera eficiente sin que ello vaya en detrimento de los intereses y derechos del personal. Mantener el equilibrio entre productividad y motivación colectiva se presenta como un aspecto central mientras dure el torneo internacional.