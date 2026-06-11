Restaurantes, bares y discotecas de Colombia dijeron cómo funcionarán durante los partidos del Mundial de fútbol de 2026

Es costumbre para los hicnhas de la selección COlombia salir a restaurantes o bares a disfrutar de los partidos del equipo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La expectativa por el impacto económico del Mundial de fútbol de 2026 crece entre los bares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento en Colombia, que prevén un impulso inédito en sus ventas según datos de la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares). Proyecciones gremiales estiman que el certamen podría aportar ingresos adicionales de hasta $656.806 millones, con un crecimiento del 23,5% en el sector durante el torneo.

El certamen mundialista, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, se perfila como el evento con mayor proyección de consumo en los últimos años para la industria de la hospitalidad, el entretenimiento y la vida nocturna en el país. La estimación de Asobares parte de un análisis sobre bares, restaurantes, gastrobares, discotecas, casinos y otros establecimientos de comidas y bebidas en todo el territorio. Los cálculos consideran que el periodo del torneo permitirá organizar reservas de grupos, aprovechar promociones temáticas y articular alianzas comerciales en torno a la transmisión de los partidos y la permanencia de los clientes.

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De igual manera, el estudio proyecta un escenario alternativo con ingresos extra de al menos $566.000 millones, equivalente a un aumento del 21,3% respecto a la facturación habitual.

Asobares estima que la temporada del Mundial podría aportar más de $656.000 millones en ingresos adicionales a bares, locales nocturnos, espacios de entretenimiento y restaurantes - crédito Asobares

Calendario de impacto y fechas clave del Mundial de fútbol de 2026

El efecto económico no será homogéneo a lo largo del torneo. La mayor parte del dinamismo se concentrará en junio, mes que reunirá el 63,2% del impacto económico esperado según Asobares, con ingresos adicionales que superarían los $415.356 millones. El volumen representa un avance del 28,5% sobre las ventas habituales.

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Para julio, se proyectan otros $241.450 millones en ingresos, aportados en especial por las fases eliminatorias y la final. El análisis gremial habla de la importancia de la programación estratégica de los partidos: en junio se celebrarán 79 encuentros, con franjas horarias que maximizan la asistencia y el consumo social, incluyendo fechas donde participa la selección Colombia.

El pico de potencial económico se identificó para los sábados 13, 20 y 27 de junio, considerados los días de mayor posibilidad de ventas. Cada sábado podría generar hasta $43.262 millones extras para el sector, lo que supondría un crecimiento del 30% respecto a una jornada típica.

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Además, el 27 de junio destaca como fecha estratégica ante la posibilidad de un partido entre Colombia y Portugal, que según las previsiones de Asobares atraerá alta movilización de aficionados a los establecimientos.

Colombia enfrentará a Uzbekistán, RD Congo y Portugal en la fases de grupos del Mundial de fútbol de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

“El efecto agregado depende de la concentración de partidos en días con mayor propensión de consumo social, de la presencia de encuentros en franjas de tarde y noche, y de la capacidad de los establecimientos para transformar la transmisión del partido en mayor permanencia y consumo por cliente”, indica el estudio de Asobares.

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Empleo y estrategias de preparación para bares y restaurantes

El aumento en la demanda de servicios tendrá un reflejo directo en la generación de puestos de trabajo. Asobares calculó que el sector requerirá hasta 30.000 empleos temporales adicionales para cubrir áreas de cocina, atención en mesas, barras, logística y seguridad.

Ante la magnitud de la coyuntura, el gremio recomienda:

Fortalecer inventarios.

Adelantar procesos de selección de personal.

Reforzar esquemas de seguridad.

Forjar alianzas comerciales con patrocinadores.

También enfatiza en la capacitación del equipo y la organización anticipada de experiencias temáticas, como estrategias clave para optimizar el rendimiento en días de mayor asistencia.

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La importancia de las reservas anticipadas y de promociones adaptadas a los horarios de partidos es otra de las recomendaciones de Asobares. El objetivo es maximizar la permanencia y el consumo en cada jornada, aprovechando las tendencias identificadas en los estudios del gremio.

El sector gastronómico planea generar 30.000 empleos durante el Mundial de fútbol - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El Mundial es más que un evento deportivo

El impacto del Mundial para la economía, el empleo y la vida nocturna en Colombia fue resaltado por los líderes del sector. El presidente de Asobares Colombia, Camilo Ospina Guzmán, afirmó que “el Mundial no solo es un evento deportivo. Es una oportunidad para impulsar el empleo, dinamizar la economía nocturna, fortalecer el turismo y generar nuevas experiencias de entretenimiento para millones de colombianos y extranjeros en todo el país”.

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Ospina Guzmán también destacó la preparación conjunta del sector con aliados estratégicos y autoridades para maximizar los beneficios. El directivo destacó que “la transformación de la emoción del fútbol en experiencias memorables será determinante para captar mayor potencial económico”. Su mensaje insiste en la importancia de la planificación y la articulación de esfuerzos.

Además, recalcó el valor multifacético del evento. “El Mundial no es solo un evento deportivo, sino también una oportunidad para impulsar la economía, el turismo y crear nuevas experiencias de entretenimiento”, puntualizó.

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