Colombia

Video de José Manuel Restrepo en un páramo generó críticas: denuncian afectación a frailejones mientras defendía el fracking en Colombia

La discusión se reactivó tras un video en el que la campaña vicepresidencial de Abelardo de la Espriella defendió el uso del fracking como alternativa energética

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El video del exministro José Manuel Restrepo generó controversia tras su participación en una grabación en la que se observa intervención sobre frailejones, especie clave de los páramos, lo que reavivó el debate sobre la protección de estos ecosistemas - crédito José Manuel Restrepy y @IngJuanOsma/X

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, afirmó que el fracking puede desarrollarse de manera sostenible en Colombia, una postura que ha reavivado cuestionamientos ambientales por sus posibles impactos en ecosistemas sensibles como los frailejones.

El debate nacional se intensificó tras la difusión de un video publicado en X por el exministro, en el que se defiende esta técnica como una alternativa para fortalecer la seguridad energética, generar empleo y dinamizar la economía del país.

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En el video, Restrepo sostiene que el debate sobre el fracking en Colombia está marcado por “mitos” y que, bajo estándares tecnológicos y regulatorios estrictos, la actividad podría desarrollarse sin comprometer el medio ambiente. Sin embargo, sus afirmaciones han sido cuestionadas por distintos sectores que advierten riesgos estructurales en su implementación.

Usuarios en redes cuestionan la propuesta de fracking, criticando afectaciones ambientales y el impacto sobre frailejones durante su promoción en videos explicativos - crédito Wally e Ingeniero Juan Osma/X
Usuarios en redes cuestionan la propuesta de fracking, criticando afectaciones ambientales y el impacto sobre frailejones durante su promoción en videos explicativos - crédito Wally e Ingeniero Juan Osma/X

La controversia no se limitó al debate técnico y rápidamente escaló a redes sociales, donde se viralizaron críticas contra el exministro José Manuel Restrepo tras la difusión del video en el que defiende el fracking.

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En X, el ingeniero Juan Osma cuestionó la escena difundida del video, señalando posibles afectaciones a un ecosistema sensible durante su grabación.

En su publicación afirmó: “Aun no es gobierno y ya asesinó frailejones”, al referirse a lo ocurrido en el material audiovisual en el que se defiende el fracking y en el que, según su versión, se habrían presentado impactos sobre la vegetación del lugar.

El ingeniero también aseguró que durante la grabación los participantes habrían salido de los senderos establecidos dentro del ecosistema, lo que habría derivado en el pisoteo de frailejones, plantas nativas de alta importancia ecológica en los páramos colombianos.

En la misma línea, el activista y senador electo por el Pacto Histórico, Wally, también se pronunció con un mensaje crítico frente a las imágenes difundidas, elevando el tono del debate en redes sociales. “Idiota este, pisoteando frailejones”, escribió el dirigente en respuesta al video.

Los señalamientos se sumaron a la discusión pública sobre el uso del fracking en Colombia y al debate ambiental que ha rodeado las recientes declaraciones de Restrepo, quien ha insistido en que esta técnica puede implementarse bajo estándares tecnológicos avanzados y con estrictos controles ambientales.

La próxima semana se discutirá en el Congreso el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Colprensa
El fracking genera un intenso debate en Colombia entre quienes lo ven como una alternativa para fortalecer la seguridad energética y dinamizar la economía - crédito Colprensa

En el video que originó la controversia, Restrepo aseguró que en Colombia se ha instalado un “mito” sobre la imposibilidad de aplicar el fracking sin causar graves daños ambientales, argumento que —según él— ha sido refutado por experiencias internacionales.

En ese sentido, afirmó que existen países donde esta técnica ha sido desarrollada bajo altos niveles de regulación, monitoreo y control tecnológico.

El exfuncionario señaló además que su postura cuenta con el respaldo de la experta ambientalista Sandra Bessudo, quien participó en la grabación. “La respuesta es sí, siempre que se haga con responsabilidad, tecnología y los más altos estándares ambientales. Así lo validamos con la experta ambientalista Sandra Bessudo”, afirmó Restrepo en el video difundido en redes sociales.

Sin embargo, la discusión se amplió rápidamente con la intervención de especialistas que rechazan la posibilidad de replicar esos modelos en el contexto colombiano.

El doctor y activista ambiental Camilo Prieto Valderrama advirtió a Infobae Colombia que, aunque el fracking ha evolucionado tecnológicamente desde el año 2000, Colombia no cuenta con las condiciones técnicas necesarias para garantizar su implementación segura, especialmente por la ausencia de modelos hidrogeológicos calibrados en zonas como el Magdalena Medio, donde se han planteado proyectos piloto.

Expertos advierten que el fracking no sería viable en Colombia por la falta de modelos hidrogeológicos calibrados - crédito Reuters
Expertos advierten que el fracking no sería viable en Colombia por la falta de modelos hidrogeológicos calibrados - crédito Reuters

Prieto también sostuvo que el país no cuenta con licencia social para este tipo de proyectos, lo que añade un componente de conflicto social al debate energético. En su análisis, insistió en que las limitaciones no son solo técnicas, sino también ambientales y comunitarias.

Por su parte, la docente en gestión ambiental July García explicó que los resultados observados en otros países no pueden trasladarse de forma automática a Colombia, debido a las diferencias en biodiversidad, regulación y características del territorio. Señaló que cualquier intervención en estos ecosistemas implica impactos inevitables, incluso bajo estándares tecnológicos avanzados.

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