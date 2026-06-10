La Sijín entregó detalles del asesinato en Barranquilla de alias La Mona, expareja de alias Castor: le dispararon con un arma con silenciador

La víctima actuaba como intermediaria y defensora de alias Castor en conversaciones preliminares para abrir una ruta de diálogo en 2025, en un proceso que ya enfrentaba dificultades sobre eventuales sometimientos - crédito @ChivasYCronicas/X

Mayra Alejandra Vera Duarte, alias La Mona, fue asesinada el martes 9 de junio en el conjunto residencial Horizonte, en Puerto Colombia, Atlántico, en un crimen que las autoridades investigan como una posible retaliación entre estructuras criminales y que además golpea los acercamientos que Los Costeños habían sostenido con el Gobierno nacional, en los que ella actuó como intermediaria y defensa jurídica de alias Castor.

La inspección de peritos de la Sijín confirmó que la víctima, de 37 años, recibió siete impactos de bala, la mayoría en el rostro, según el reporte oficial. Las lesiones le causaron la muerte inmediata en el parqueadero del conjunto, ubicado entre el corregimiento La Playa y Villa Campestre.

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De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 10:30 a. m., cuando Vera Duarte caminaba por la zona de parqueaderos y se disponía a abordar una camioneta Toyota Hilux de placas RGT-684.

En ese momento, un hombre que se movilizaba a pie la interceptó, sacó un arma de fuego y disparó varias veces. Testigos dijeron a las autoridades que el arma tendría un silenciador, una circunstancia que dificultó que algunos residentes identificaran en un primer momento que se trataba de un ataque sicarial.

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Tras la acción, el agresor escapó del conjunto mientras uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para la inspección técnica y la recolección de pruebas.

Mayra Alejandra Vera Duarte, alias La Mona, fue asesinada el 9 de junio en un conjunto residencial de Puerto Colombia y las autoridades investigan el crimen como una posible retaliación entre estructuras criminales - crédito redes sociales

Según registros judiciales, Vera Duarte tenía cuatro anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por concierto para delinquir agravado con fines de financiación del terrorismo, porte ilegal de armas de fuego, hurto y falsedad ideológica en documento público. L

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as autoridades también la identificaban como una figura conocida en investigaciones sobre la estructura criminal Los Costeños.

Su nombre había reaparecido a comienzos de 2023, cuando fue capturada en un operativo conjunto del Gaula de la Policía y el Ejército en el norte de Barranquilla.

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En esa ocasión fue señalada como presunta financiadora de Los Costeños y como pareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, considerado uno de los máximos cabecillas de esa organización.

La Fiscalía le imputó entonces cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, financiación de grupos armados ilegales, extorsión agravada y perturbación de la posesión sobre inmueble.

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La investigación sostenía que presuntamente participó en actividades ligadas a extorsiones y conflictos por posesión de tierras en distintos sectores del Atlántico.

No obstante, en abril de 2023 un juez de control de garantías ordenó su libertad al considerar que existían inconsistencias en varios de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía para sustentar la medida de aseguramiento.

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La inspección de la Sijín estableció que Mayra Alejandra Vera Duarte recibió siete impactos de bala y murió en el parqueadero del conjunto residencial Horizonte - crédito redes sociales.

Mayra Alejandra Vera Duarte participaba en los acercamientos entre Los Costeños y el Gobierno nacional. En calidad de abogada, representó jurídicamente a alias Castor en conversaciones preliminares que buscaban abrir una ruta de diálogo con el Ejecutivo en 2025.

Su participación también fue descrita como la de una intermediaria entre delegados del Gobierno nacional y cabecillas de grupos criminales, en especial de Los Costeños en el norte de Colombia, con el propósito de definir el alcance de las llamadas mesas de paz urbana, que no llegaron a concluirse.

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El asesinato ocurrió, además, en un momento en que ese proceso atravesaba dificultades para resolver el alcance de los eventuales sometimientos de integrantes de esas estructuras.

El abogado Darío Rendón, defensor de Vera Duarte en procesos adelantados por la Fiscalía, aseguró que desde hacía meses habían advertido una situación de riesgo para ella y para su equipo, tras amenazas de grupos criminales enfrentados con alias Castor, según la información citada por Semana.

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En una solicitud a la Unidad Nacional de Protección, Rendón escribió: “Como defensor de derechos humanos y abogado, actualmente me encuentro adelantando acercamientos y negociaciones con dichas organizaciones criminales en el marco de los esfuerzos por la paz. El homicidio de la doctora Vera Duarte constituye un claro mensaje intimidatorio indirecto contra mi labor, y evidencia que los autores de estos hechos buscan atentar en mi contra, habiendo ya consumado el asesinato de una colaboradora directa de mi equipo”.

Mayra Alejandra Vera Duarte fue capturada en 2023 en Barranquilla y la Fiscalía la señaló como presunta financiadora de Los Costeños y pareja de alias Castor - crédito Policía Nacional

En esa misma solicitud a la Unidad Nacional de Protección, el abogado agregó: “Por esta razón me veo en la obligación de solicitarle, de manera respetuosa pero urgente, el refuerzo de mi esquema de seguridad y la adopción de las medidas de protección que resulten pertinentes, de conformidad con las competencias de la Unidad Nacional de Protección”.

Las autoridades manejan varias hipótesis sobre el homicidio, entre ellas posibles ajustes de cuentas o retaliaciones relacionadas con estructuras criminales que operan en el departamento del Atlántico.

Los investigadores avanzan en la revisión de cámaras de seguridad, en la recopilación de testimonios y en la recuperación de otros elementos materiales probatorios para identificar tanto a los autores materiales como a quienes habrían ordenado el asesinato.