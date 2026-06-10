Colombia

Desmanes en inmediaciones de la Universidad Nacional de Palmira: encapuchados bloquearon la vía Palmira-Candelaria por siete horas

La carretera quedó cerrada a la altura del centro educativo después de que atravesaron un vehículo de transporte colectivo para impedir el tránsito en la zona

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Los manifestantes atravesaron un bus de servicio público en la vía Palmira-Candelaria para impedir el paso, según las autoridades - crédito @LAMONJACALI/X

Decenas de personas quedaron atrapadas durante más de siete horas en el corredor vial Palmira-Candelaria, luego de que un grupo de encapuchados bloqueara el paso a la altura de la Universidad Nacional. Entre los principales afectados fueron usuarios del transporte público y residentes de ambos municipios del Valle del Cauca.

Durante la tarde del martes 9 de junio, los manifestantes utilizaron un bus de servicio público para interrumpir el tránsito, pintaron grafitis en el vehículo y lo vandalizaron, destruyendo asientos y vidrios.

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Además, se reportó el robo y posterior quema de una motocicleta perteneciente a una agente de tránsito, hecho que fue grabado y compartido ampliamente en redes sociales.

La jornada inició como una protesta dentro del campus universitario, pero en pocas horas derivó en enfrentamientos y bloqueos en las vías cercanas. Testigos y autoridades señalaron que los manifestantes, cubiertos con capuchas, tomaron el control de los accesos principales, dañando además los sistemas de videovigilancia para dificultar la identificación de sus acciones.

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La protesta en la Universidad Nacional incluyó el hurto y la quema de la motocicleta de una agente de tránsito - crédito Captura de video
La protesta en la Universidad Nacional incluyó el hurto y la quema de la motocicleta de una agente de tránsito - crédito Captura de video

El bloqueo incluyó el uso de artefactos explosivos de fabricación artesanal, conocidos como papas bomba, lanzados contra los integrantes de la fuerza pública que acudieron al lugar. Además, videos difundidos en plataformas digitales muestran a uno de los encapuchados dañando una cámara de seguridad dentro de las instalaciones universitarias.

Autoridades y mediación en la crisis

William Andrey Espinoza, personero municipal, describió la gravedad de lo ocurrido: “Se presenta el bloqueo de una vía nacional donde unos estudiantes cerraron el paso de la vía, y aparte de eso retienen un bus de servicio público municipal vandalizando parcialmente, le destruyeron los asientos y los vidrios, y nos preocupaba porque lo pensaban quemar y también la retención de una motocicleta de una agente de tránsito, se la quitaron y la destruyeron. Rechazamos y lamentamos que esto pase de una protesta pacífica a una protesta violenta y que raya en lo delictivo”.

Las autoridades municipales, junto con representantes de la Alcaldía, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, instalaron una mesa de diálogo para buscar una solución.

Videos difundidos en redes sociales mostraron daños a una cámara de seguridad dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional - crédito @edovago/X

El teniente coronel (r) Carlos Antonio Ardila Rocha, secretario de Seguridad de Palmira, relató el proceso: “Iniciamos con las labores de diálogo, hicimos el acompañamiento las autoridades de la Alcaldía, el Ministerio Público, y estuvimos con ellos hasta que se logró la apertura. Afortunadamente no se reportaron lesiones en ninguna persona gracias a nuestra mediación como Alcaldía. Ellos expresaron algunas inquietudes y nosotros respondimos a lo que se ha hecho desde la actual administración”.

El operativo de desbloqueo permitió restablecer el paso y normalizar el flujo de vehículos y personas en la zona. Nadie resultó herido durante la intervención, según reportaron tanto la Policía como funcionarios municipales.

En respuesta a la gravedad de los hechos, diversos sectores sociales exigieron una investigación inmediata para identificar a los responsables de los daños. La petición incluye el análisis de las cámaras de seguridad afectadas y otros registros disponibles, con la esperanza de esclarecer la identidad de quienes participaron en el bloqueo y el ataque contra el vehículo oficial.

Las autoridades indicaron que cerca de 100 estudiantes participaron en la manifestación por la conmemoración del Día del Estudiante Caído - crédito Universidad Nacional
Las autoridades indicaron que cerca de 100 estudiantes participaron en la manifestación por la conmemoración del Día del Estudiante Caído - crédito Universidad Nacional

La ciudadanía de Palmira demanda medidas más estrictas que eviten la repetición de episodios similares en el campus universitario, considerado ahora un punto crítico para el orden público. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe oficial sobre personas heridas o detenidas como resultado de los operativos.

Según información oficial, participaron cerca de 100 estudiantes en las manifestaciones. Los organizadores de la protesta señalaron que la jornada se enmarcó en la conmemoración del Día del Estudiante Caído, una fecha que distintos sectores estudiantiles del país recuerdan anualmente.

La protesta en la vía Palmira-Candelaria surgió como parte de la conmemoración del Día del Estudiante Caído, una fecha simbólica para los movimientos estudiantiles en Colombia

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