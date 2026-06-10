De la Espriella y Cepeda prometieron modernizar la Dian: Sinedian convocó protesta y advirtió riesgo de recortes que afectarían a 16 mil empleados

La movilización fue citada para el 16 de junio, antes de las presidenciales, con el fin de advertir a la ciudadanía sobre impactos laborales y exigir garantías ante una eventual reforma institucional - crédito Dian

La posible reestructuración de la Dian se ha convertido en un tema de la campaña presidencial en Colombia, con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda anunciando que modernizarán la autoridad tributaria y aduanera.

El sindicato Sinedian, que desde febrero del 2025 ha denunciado “una campaña de desprestigio”, precisamente para reestructurar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, llamó a una jornada nacional de protesta para alertar sobre los riesgos laborales de estos cambios, según informó la revista Semana.

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Según explican desde el sindicato de la Dian, en diálogo con el medio mencionado, cualquiera de los dos candidatos gane la presidencia, la entidad sería sometida a una reforma con el objetivo de mejorar la eficiencia mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la optimización de los procesos internos.

El sindicato advierte que la modernización implica riesgos concretos, como recortes de personal, reducción de empleos en provisionalidad y la no cobertura de al menos cuatro mil vacantes, situación que genera incertidumbre para cerca de 16 mil empleados de la entidad.

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La organización sindical sostiene que el plan podría reducir cargos, afectar a quienes están en provisionalidad y dejar sin provisión al menos cuatro mil puestos, lo que incrementaría la incertidumbre interna - crédito Colprensa

Sinedian sostiene que la protesta busca visibilizar los peligros de despidos, pérdida de experiencia acumulada e inestabilidad para la planta laboral en un momento donde el recaudo fiscal.

Preocupación sindical ante posibles despidos en la Dian

La agenda de reestructuración de la Dian une tanto a De la Espriella como a Cepeda, quienes plantean la modernización para elevar el recaudo tributario y enfrentar la evasión. Ambos proponen mejorar la eficiencia institucional y adoptar análisis de datos, según señaló Semana.

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Pedro Caro, directivo de Sinedian, dijo al medio que el temor es que el ajuste institucional, junto con el posible achicamiento del Estado, termine afectando la estabilidad laboral. Señaló que “no se puede prescindir, de buenas a primeras, de los trabajadores que conocen la entidad”, y resaltó el aporte de la experiencia del personal para la gestión fiscalizadora.

El sindicato ha manifestado su preocupación por el impacto que una reestructuración podría tener en los empleados en provisionalidad y en la cobertura de vacantes no llenadas.

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La inquietud se centra en eventuales despidos, la pérdida de conocimiento acumulado y la inestabilidad de la planta, en medio de un rediseño institucional que impulsan dos aspirantes presidenciales - crédito Colprensa

Advierte que la alta rotación directiva limita la capacidad de gestión, ya que los nuevos directores requieren tiempo para comprender la misión de la Dian. “Hasta el mejor abogado, el mejor contador, el mejor economista del país llega a la Dian a aprender”, añadió Caro, según recogió Semana.

Jornada nacional de protesta y desafíos internos de la Dian

Frente a estos riesgos, Sinedian convocó a una jornada nacional de protesta el 16 de junio, antes de las elecciones presidenciales. El objetivo, según difundió la organización a Semana, es informar a la ciudadanía sobre los desafíos internos de la Dian y reclamar certezas para los empleados.

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Entre las inquietudes sindicales, destaca la crisis tecnológica de la Dian, que se refleja en fallas de las plataformas digitales durante picos de uso. También las metas de recaudo de los últimos años no se han cumplido, con un déficit registrado hasta mayo. Todo esto refuerza la preocupación sobre el futuro inmediato de la entidad.

Críticas y retos para la gestión de la Dian

La entidad ha sido objeto de críticas recurrentes debido a la percepción de desigualdad en el control tributario. Muchos ciudadanos sostienen que la supervisión se centra en quienes cumplen, mientras la evasión de impuestos y el contrabando persisten, según recoge el medio citado.

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El sindicato sostiene que los cambios frecuentes en la cúpula obligan a que cada nuevo director pase por una curva de aprendizaje sobre la misión institucional, lo que reduce capacidad operativa y continuidad - crédito Luisa González / Reuters

Las propuestas preelectorales de ambos candidatos no contemplan nuevos impuestos, sino el fortalecimiento del control fiscal y la reducción de beneficios tributarios para incrementar el recaudo. Aunque existe consenso sobre la necesidad de modernizar la Dian para mejorar la eficiencia y el recaudo, el sindicato insiste en mantener el debate sobre el posible costo social y laboral de esas medidas.