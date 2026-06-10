El expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El expresidente Álvaro Uribe contó lo qué le dijo su hermano Santiago Uribe Vélez luego de conocerse la condena a 28 años de prisión dictada en el proceso conocido como el caso de “Los 12 Apóstoles” por delitos relacionados con homicidio y vínculos con grupos paramilitares.

Según la publicación del exmandatario, antes de presentarse ante las autoridades en horas de la noche del 9 de junio de 2026, su hermano le insistió: “Álvaro, le repito lo que le he dicho durante más de 30 años. Jamás ha pasado por mi mente asesinar o mandar a asesinar a alguien”.

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En su publicación, el líder del Centro Democrático afirmó que la conversación ocurrió “anoche” y precisó que fue antes de que Santiago Uribe saliera de su vivienda para presentarse en forma voluntaria ante una Comisaría de Policía.

En ese mensaje, el condenado rechazó los cargos y sostuvo que no cometería los crímenes por los que fue acusado: “ ‘Dividieron mi vida entre 32 años de angustia por acusaciones y 28 años de cárcel, todo injusto’, me dijo Santiago anoche antes de salir a presentarse a una comisaría de policía".

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Álvaro Uribe reveló lo que le dijo su hermano tras la condena a 28 años de cárcel: “Jamás ha pasado por mi mente asesinar o mandar a asesinar a alguien” - crédito @AlvaroUribeVel/X

Fallo de la Corte Suprema con el que confirmó su condena por paramilitarismo

La Corte Suprema confirmó la condena contra Santiago Uribe Vélez, por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, al concluir que fue coautor de esos delitos como parte de un concurso de crímenes de lesa humanidad, según el fallo de la Sala de Casación Penal fechado el 3 de junio de 2026.

La decisión ratificó la sentencia que el Tribunal Superior de Antioquia había dictado el 25 de noviembre de 2025, después de revocar una absolución de primera instancia del 13 de noviembre de 2024. En su providencia, la Corte precisó que contra esa determinación no procede ningún recurso.

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“CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, mediante la cual condenó a SANTIAGO URIBE VÉLEZ como coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad”, señaló la Corte Suprema de Justicia en el documento.

El alto tribunal examinó la impugnación presentada por la defensa y concluyó que sus reparos no desvirtuaron la responsabilidad penal del condenado. La Corte sostuvo que quedó demostrado que Uribe Vélez integró y dirigió el grupo paramilitar “Los doce apóstoles” y que, en esa condición, tuvo dominio del hecho sobre el homicidio de Camilo Barrientos Durán.

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La Corte Suprema confirmó la condena contra Santiago Uribe Vélez, por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, al concluir que fue coautor de esos delitos como parte de un concurso de crímenes de lesa humanidad - crédito Colprensa y Corte Suprema de Justicia

La Corte sostuvo que “Los doce apóstoles” ejecutó crímenes de “limpieza social” en Antioquia

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, el hoy condenado, conformó y dirigió “Los doce apóstoles”, una estructura paramilitar que actuó entre 1990 y 1994 desde la hacienda La Carolina, en el sector de los Llanos de Cuivá, en Yarumal, Antioquia. Según el fallo, desde allí orientó las actuaciones de la organización criminal.

La Corte concluyó que el grupo ejecutó un plan para “exterminar de forma sistemática” a personas consideradas “indeseables”, entre ellas vendedores y consumidores de estupefacientes, ladrones y ciudadanos a quienes se atribuía colaboración con grupos subversivos en el departamento. También indicó que esos hechos se cometieron bajo la lógica de la “limpieza social”.

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Entre las víctimas identificadas por el fallo está Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus escalera que cubría la ruta entre Campamento y Yarumal. Según la Corte, fue asesinado el 25 de febrero de 2024 después de que el grupo lo señalara de ser “auxiliador de la guerrilla”.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, el hoy condenado, conformó y dirigió “Los doce apóstoles”, una estructura paramilitar que actuó entre 1990 y 1994 desde la hacienda La Carolina, en el sector de los Llanos de Cuivá, en Yarumal, Antioquia - crédito Colprensa/Verdad Abierta

“Este grupo contó con el apoyo, por acción u omisión de agentes del Estado, principalmente de la Policía, y con particulares”, precisó la Corte en la sentencia.

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El tribunal también avaló la calificación jurídica de los delitos como crímenes de lesa humanidad. “Los hechos enmarcados en los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, conservarían su calificación de crímenes de lesa humanidad -el primero por conexidad-, en virtud de las normas imperativas del derecho internacional público, del ius cogens”, detalló la providencia.