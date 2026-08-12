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Qué hacer durante un terremoto si está en un edificio: brigadista de Topos Azteca explicó la posición más segura para resguardarse

Este escuadrón de búsqueda ya está en Colombia ayudando con las labores que buscan hallar la mayor cantidad de personas con vida debajo de los escombros, luego del terremoto de 7.4 que s se presentó el lunes 10 de agosto de 2026

El rescatista recordó la importancia de tener un plan de evacuación para poder reaccionar ante un fenómeno natural como lo es un sismo - crédito @yosoyscarkis/IG

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Tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, surgieron dudas sobre la posición más segura que una persona debe adoptar dentro de un edificio durante un terremoto.

Por tal motivo, en redes sociales circularon entrevistas con declaraciones de integrantes del grupo de rescatistas Topos Azteca, con amplia experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, que compartieron recomendaciones basadas en los hallazgos de víctimas en escenarios reales de desastre.

Un integrante de este grupo explicó en redes sociales que la actualización de los manuales de protección civil debería considerar la experiencia directa de los rescatistas. “Los manuales se tienen que actualizar, desafortunadamente quienes los actualizan no le han preguntado a los rescatistas dónde han encontrado a gente con vida”, afirmó el especialista mexicano, quien ha participado en múltiples misiones de rescate en América Latina.

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Según el testimonio del rescatista, una de las posiciones más efectivas es acostarse boca arriba junto a un mueble resistente, como una cama, un sillón, una lavadora o un refrigerador, procurando ocupar el menor espacio posible.

El especialista aclaró que el triángulo de la vida o posición fetal no es una buena opción en caso de ser sorprendido por un sismo en una edificación - crédito @yosoyscarkis/IG

La experiencia de Topos Azteca indica que esta posición ha facilitado el hallazgo de personas con vida entre los escombros, en especial cuando los muebles han creado “bolsas de vida” durante el colapso estructural.

El especialista advirtió que las manos y las piernas no deben colocarse debajo del mueble, ya que existe el riesgo de quedar atrapado por desplazamientos de objetos o fragmentos de la estructura.

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La posición fetal o triángulo de la vida podría ser fatal

El rescatista también mencionó que otras posiciones, como la posición fetal o arrodillada, modifican el espacio que ocupa el cuerpo y pueden influir en las probabilidades de supervivencia.

Estas posturas, según la experiencia de los Topos Azteca, han sido observadas en víctimas que lograron sobrevivir tras quedar atrapadas en espacios reducidos.

Respecto a la posibilidad de evacuar un inmueble durante un sismo, el integrante del grupo mexicano señaló que las personas ubicadas en el primer, segundo o tercer piso podrían intentar salir hacia la vía pública, siempre que las condiciones lo permitan y exista una ruta de escape segura.

El rescatista especializado brindó algunos consejos para evacuar de una forma ágil y segura en caso de estar con menores de edad a cargo - crédito @yosoyscarkis/IG

Quienes se encuentren en estos niveles tienen mayores probabilidades de abandonar el edificio antes de un posible colapso, sostuvo el especialista.

Para quienes ocupan un cuarto o quinto piso, la recomendación es intentar bajar únicamente si es posible completar el trayecto en menos de 30 segundos y sin correr riesgos adicionales. El rescatista detalló en este punto que la importancia de caminar con calma y evaluar las condiciones de la estructura antes de tomar la decisión de evacuar.

En el caso de las personas ubicadas en pisos superiores, la sugerencia de Topos Azteca es no intentar bajar durante el sismo. El riesgo de desprendimientos en escaleras, techos y otros componentes de la construcción aumenta considerablemente en estos niveles. Como alternativa, el rescatista propuso dirigirse a la azotea, siempre que el acceso sea seguro y el lugar esté libre de objetos o materiales que puedan caer, explotar o causar lesiones.

El grupo mexicano puntualizó que las medidas de protección adecuadas dependen de las características de cada edificio, el piso en que se encuentre la persona y las rutas de evacuación disponibles.

El grupo de búsqueda y rescate especializado se creó luego del terremoto que sacudió a Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 - crédito Raúl Arboleda / AFP
El grupo de búsqueda y rescate especializado se creó luego del terremoto que sacudió a Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 - crédito Raúl Arboleda / AFP

Por lo anterior, se recomendó a la población identificar con anticipación las zonas de seguridad y las vías de escape de sus viviendas y lugares de trabajo, así como seguir las indicaciones de las autoridades locales en materia de prevención y respuesta a desastres.

Brigada de los Topos Azteca ya está en Colombia

La llegada de los Topos Aztecas a Cali en la madrugada del 12 de agosto sumó un refuerzo internacional a la respuesta por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó el suroccidente de Colombia, en un momento en que las primeras horas de búsqueda entre escombros concentran la posibilidad de localizar personas atrapadas y ampliar la asistencia a las víctimas.

El grupo anunció su arribo en redes sociales con un mensaje sencillo en el que se anunció: “Ya estamos en Colombia, listos para sumarnos y servir donde se nos necesita”.

En esa publicación también agradeció a quienes facilitaron el traslado y respaldaron la misión.

El alcalde de Cali agradeció la presencia de los rescatistas y solicitó a la población permitirles trabajar y aportar con su silencio para poder encontrar a las personas que están bajo los escombros - crédito @alejoeder/X

En el video difundido por la organización se observó a un equipo de 20 personas durante su llegada a la capital del Valle del Cauca.

El despliegue coincide con la fase más crítica de la emergencia, cuando las autoridades priorizan la localización de sobrevivientes, el ingreso a estructuras colapsadas y la atención inmediata de los afectados.

Los voluntarios mexicanos se incorporaron a tareas de búsqueda y rescate en edificaciones derrumbadas, evaluación de áreas peligrosas y acceso a zonas de alto riesgo, y su intervención apunta a ampliar la cobertura operativa en los puntos más golpeados por el sismo.

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